Revue PureVPN | Android Central

Avantages

Débloque Netflix, Disney+ et plus Bon rapport qualité-prix Riche en fonctionnalités Nombreuses prises en charge des appareils

Les inconvénients

Mauvais site d’assistance Problèmes d’application

PureVPN, basé à Hong Kong, existe depuis plus d’une décennie maintenant et a grandi pour couvrir plus de 140 pays à travers le monde. C’est grâce à plus de 2 000 serveurs répartis sur plus de 180 emplacements au total. Tout cela équivaut à une excellente couverture, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

La sécurité est excellente avec de nombreuses fonctionnalités comme une sélection de protocoles, un cryptage fort et un kill switch plus intelligent que la moyenne. Tout cela fonctionne sur de nombreux appareils, ce qui vous permet d’obtenir un accès anonyme à tout ce dont vous avez besoin sur de nombreux appareils différents. C’est en même temps que cela prend en charge un généreux 10 appareils utilisés en même temps.

Un essai gratuit et une période de garantie de remboursement en font un excellent VPN à essayer avant de vous engager à payer.

Alors, est-ce le VPN pour vous ? Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur PureVPN.

Tarifs et forfaits

Avec ses offres actuelles, PureVPN est en concurrence dans un domaine encombré dans l’espace VPN bon marché. Vous pouvez obtenir 73% de réduction sur son prix mensuel régulier en optant pour son forfait de 2 ans à 69,12 $. C’est comme payer seulement 2,88 $ par mois. Alternativement, il existe une option d’un an si vous ne voulez pas vous engager aussi longtemps, même si cela revient à 4,08 $ par mois.

Si vous cherchez simplement à le tester à court terme et que vous ne voulez pas vous engager, vous pouvez essayer l’option au mois, mais cela vous coûtera 10,95 $ par mois, ce qui le place au-dessus de la moyenne. Quelle que soit l’option que vous choisissez, il existe une garantie de remboursement de 31 jours, ce qui signifie que vous pouvez obtenir un remboursement si cela ne correspond pas à vos besoins.

Les options de paiement sont innombrables, comme Bitcoin, PayPal, carte de crédit et AliPay pour ne citer que quelques façons de payer et de rester anonyme. Assurez-vous de garder un œil sur les meilleures offres VPN, car vous pourrez peut-être l’obtenir encore moins cher à ce moment-là.

Tests et performances

PureVPN a cette base à Hong Kong avec des serveurs étendus à travers la planète. Le résultat est une capacité à lier de nombreuses connexions à une vitesse stable et décente. Il y avait quelques exceptions étranges à ces cas, mais plus à ce sujet ci-dessous.

En ce qui concerne les vitesses de performance, nous avons testé aux États-Unis en utilisant une connexion 600 Mbps. Dans l’ensemble, les résultats étaient cohérents, dénotant une performance fiable. Les vitesses étaient en moyenne de 190 à 250 Mbps, ce qui est plus rapide que la plupart des concurrents. La vitesse la plus basse que nous ayons obtenue, lors d’un test du soir, était un abominable 2-15 Mbps. Nous pensons que cela est dû aux tests de verrouillage du coronavirus. Mais cela vaut toujours la peine de garder à l’esprit lorsque vous testez cela pendant votre période d’essai.

Au Royaume-Uni, la ligne testée était de 75 Mbps et nous avons obtenu une moyenne impressionnante d’environ 65 Mbps, ce qui signifie que très peu de bande passante a été perdue à cause du VPN.

Les emplacements des serveurs affectent les vitesses, donc si vous recherchez des performances pures, un peu de test sur divers serveurs pourrait vous aider à perfectionner votre connexion pour un résultat de vitesse ultime.

Caractéristiques

PureVPN est un excellent choix si vous devez débloquer du contenu géo-restreint à partir de services tels que Netflix, Disney+, etc. Contrairement à certains VPN, cela offre en fait des outils dédiés dans les applications qui vous permettent d’accéder à ces services spécifiques de la meilleure façon possible.

Le résultat est un VPN qui débloquera votre contenu géo-restreint sur les serveurs les plus rapides en fonction de l’endroit où vous vous trouvez, afin que vous puissiez profiter du streaming vidéo de la plus haute qualité. Cela dit, les fans de BBC iPlayer seront déçus car PureVPN n’a pas réussi à déverrouiller ce service lors de nos tests.

Le support client est une autre fonctionnalité, avec la possibilité de créer un ticket depuis le client et d’obtenir une réponse en une demi-heure, selon notre expérience. Ou vous pouvez utiliser le support de chat en direct du site Web tout de suite. D’après notre expérience cependant, en s’enquérant d’un problème OpenVPN dans Windows, le conseil était au mieux basique.

Le tunneling fractionné était une fonctionnalité utile. Cela vous permet de faire fonctionner le VPN sur certaines applications et pas sur d’autres. C’est idéal si vous souhaitez apparaître ailleurs et être sécurisé et anonyme pour la plupart des tâches, mais que vous souhaitez rester ouvert, par exemple pour votre application bancaire.

Il existe de nombreuses prises en charge sur tous les appareils avec des clients pour Mac, Windows, iOS, Android, Linux, Chrome, Firefox et une configuration pour les routeurs, Kodi, Android TV, Amazon Fire TV Stick, etc.

Confidentialité et sécurité

PureVPN offre beaucoup de sécurité pour votre connexion avec de nombreuses options de protocole. Ceux-ci incluent OpenVPN TCP/UDP, PPTP, L2TP, SSTP et IKEv2. Alors que le trafic est crypté, nous avons trouvé quelques problèmes avec le client Windows qui suggéraient que PureVPN n’est pas aussi sécurisé que vous l’espériez.

Un paramètre disait que le cryptage était “facultatif” et que vous deviez le changer en “requis” pour être sûr que vous étiez crypté. De même, le kill switch ne fonctionnait pas toujours, ce qui signifie que la connexion pouvait vous exposer. Ces problèmes se trouvaient dans le client Windows, mais ils vous font vous demander à quel point la sécurité PureVPN est réellement stricte.

Après qu’un homme a été arrêté en 2017 pour des activités illégales en ligne, il a été révélé qu’il avait été traqué derrière PureVPN – ce qui ajoute encore une fois aux préoccupations concernant la confidentialité offerte par ce service.

La société maintient qu’elle applique une politique de non-journalisation. Mais en petits caractères, il est dit qu’il enregistre des choses comme l’heure à laquelle vous vous êtes connecté et l’adresse IP entrante. Deux auditeurs indépendants distincts ont évalué la politique No-Log. Altius IT et KPMG ont conclu que les données personnelles des utilisateurs ne sont pas stockées sur le système.

Faut-il s’inscrire ?

Si cela ne vous dérange pas de payer au-dessus de la moyenne pour un service qui offre une assistance pour de nombreux appareils, c’est une option. La sécurité n’est peut-être pas aussi stricte que certains concurrents, mais les vitesses de connexion étaient généralement très bonnes dans le monde entier. Le déverrouillage du contenu géo-restreint a été bien fait dans la plupart des cas et a offert un flux stable et de bonne qualité.

Pour économiser de l’argent, il vaut mieux opter pour l’option à plus long terme, mais assurez-vous de bien tester le service au cours de cette période d’essai de sept jours pour vous assurer que cela fonctionnera assez bien pour ce dont vous avez besoin.

Une excellente option

Si vous recherchez l’une des meilleures options VPN, PureVPN vaut vraiment la peine d’être considéré. Le service offre une tonne de fonctionnalités à un prix abordable, alors ne manquez pas.

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par example:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des termes et conditions de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

