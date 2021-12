Revue Razer Hammerhead (2021): Ces écouteurs sont allumés

Razer a déjà essayé quelques vrais écouteurs sans fil, en commençant par le Hammerhead original en 2019 et suivi l’année dernière par le Hammerhead Pro. Bien que les deux modèles allaient bien, ils n’étaient pas tout à fait à la hauteur des comparaisons avec des écouteurs comme les Airpods d’Apple. Maintenant, une deuxième génération de Hammerhead est sortie, et bien qu’elle se soit lancée sur un marché saturé, Razer a apporté quelques améliorations intéressantes qui les rendent assez intéressantes à seulement 130 $.

Les écouteurs Razer Hammerhead 2021 résolvent la plupart des problèmes des itérations passées, alliant un ajustement confortable et des performances audio solides. Ils sont équipés d’un éclairage LED qui peut effectivement être utile dans le bon réglage, mais malheureusement la suppression active du bruit ne vaut pas grand-chose.

Caractéristiques

Marque: Razer

Vie de la batterie: 6,5 heures ou 4,5 heures avec ANC activé, le boîtier ajoute 4 frais supplémentaires

Suppression du bruit : Oui

Écoute mono : Oui, l’un ou l’autre écouteur

Connectivité : Bluetooth 5.2

Indice IP : IPX4

Codecs pris en charge : SBC, AAC

Mise en charge: USB Type-C (5V)

Des mesures: 43x30x18mm @ 9g (écouteurs), 64x53x25mm @ 53g (boîtier)

Avantages

Ajustement léger et confortable Les LED sont réellement utiles Mode « jeu » à faible latence

Les inconvénients

Les commandes tactiles sont lentes et un peu peu fiables L’ANC n’est que marginalement utile Nécessite deux applications pour contrôler toutes les fonctionnalités

Acheter ce produit

Conception, matériel, contenu de la boîte

Les derniers écouteurs Hammerhead de Razer ne ressemblent pas beaucoup à la version originale, mais reprennent la plupart de leurs éléments de conception du modèle Pro de l’année dernière. En fait, les nouveaux Hammerheads sont si similaires qu’ils peuvent presque être confondus les uns avec les autres si ce n’est pour la finition différente. Le modèle Pro avait une finition mate non réfléchissante, tandis que les nouveaux Hammerheads sont brillants.

Tous les autres détails esthétiques majeurs et la forme restent fondamentalement les mêmes. Les bourgeons s’insèrent dans l’oreille avec de longs bâtons s’étirant à partir du bas. L’arrière du corps a une surface tactile arborant le logo de Razer, et il comprend enfin les LED multicolores pour lesquelles les produits Razer sont célèbres. Les commandes tactiles sont correctes, mais la plupart reposent sur une pression prolongée qui ne peut être ni trop courte ni trop longue. Il n’a pas fallu trop de temps pour réduire le temps, mais je n’arrive toujours pas à faire fonctionner de manière fiable l’action lecture/pause du premier coup.

À mes oreilles, l’ajustement est incroyablement confortable et je peux généralement les porter pendant des heures sans presque aucune fatigue auditive. Les embouts en silicone interchangeables aident à obtenir une étanchéité, et ils sont suffisamment serrés pour bloquer le son, mais je ne les considérerais pas comme très sûrs. Même une légère bosse peut les déloger, et une activité légère finira par les secouer. De temps en temps, ils se sont même échappés pendant que j’étais assis ; mais au moins, ils continuent à pendre à mon oreille même s’ils ne sont pas fermement assis.

L’étui de rangement semble également identique à celui du Pro, mais contrairement aux têtes, il a également conservé une finition mate. Il n’a pas une sensation très premium, et le couvercle produit parfois un son plastique grinçant, mais ce sont des pinailles. Les têtes sont partiellement surélevées à l’intérieur, et les glisser dans l’étui peut être un peu délicat car les bâtons doivent être parfaitement orientés, mais cela devient plus facile avec un peu de pratique. La charge n’est prise en charge que via le port Type-C en bas, ce qui peut décevoir quiconque préfère la charge sans fil.

Outre l’étui et les écouteurs, l’emballage est assez minimal et contient également un câble USB A-to-C tressé de 12 pouces, un petit manuel et trois paires d’embouts en silicone interchangeables de différentes tailles.

Qualité sonore, fonctionnalités et autonomie de la batterie

Avant d’entrer directement dans la qualité audio, il est important de commencer par dire que les Hammerheads sont très mal réglés dès la sortie de la boîte. J’ai d’abord pensé qu’ils sonnaient plats et déséquilibrés, mais cela a été facilement amélioré en plongeant dans les paramètres d’égalisation et en choisissant l’un des autres profils standard – et après avoir bricolé pendant quelques minutes, j’ai trouvé un profil personnalisé que j’ai vraiment été heureux avec. Les réglages restent également avec les têtes entre les appariements.

Une fois que les paramètres sont corrects, la qualité audio est comparable à celle d’écouteurs à prix similaire. Les voix passent bien et la gamme tonale est bien équilibrée. Ces têtes ne sont pas à la hauteur des audiophiles sérieux qui exigent une scène sonore immersive et un son extrêmement net, et ne plairont pas non plus aux fans de basse crânienne, mais la plupart des auditeurs seront satisfaits du profil sonore.

L’une des fonctionnalités phares de Razer est un mode à faible latence qui promet un délai inférieur à 60 ms pour jouer ou regarder des vidéos sur des lecteurs qui ne prennent pas en charge la synchronisation audio. Cela fonctionne en fait assez bien, avec un délai à peine détectable si vous le surveillez attentivement. Sachez simplement que cela a un effet secondaire naturel d’audio parfois défectueux qui se coupe ou se désynchronise brièvement s’il y a des interférences avec le signal sans fil.

Certaines personnes seront également déçues qu’il n’y ait pas de capteur pour détecter si les bourgeons ont été retirés d’une oreille. Je doute que tout le monde se soucie de cela, et même cela ne me dérange pas beaucoup que cela manque, mais cela ressemble à une fonctionnalité qui devrait être standard sur toute paire d’écouteurs d’un prix supérieur à 100 $.

Fast Pair est pris en charge, ce qui est idéal pour éviter les pressions supplémentaires nécessaires pour ouvrir les paramètres Bluetooth. Mais il convient de noter que le mode d’appairage ne peut être activé que lorsqu’au moins un des bourgeons est dans le boîtier ou que l’appareil précédemment appairé n’est pas disponible. La plupart des gens ne seront probablement pas trop dérangés par cela ; mais en tant que personne qui change fréquemment d’appareil, il peut être un peu gênant de retirer l’écouteur de mon oreille, de le déposer dans l’étui pour l’appairage, puis de le retirer à nouveau pour le réinsérer dans mon oreille.

Quant à la suppression active du bruit… elle existe, je suppose — mais elle n’est pas bonne. Pour commencer, il n’est efficace que pour réduire le bruit basse fréquence à environ la moitié du volume, mais il n’est pas près de couper le son comme d’autres bourgeons. Cependant, cela est éclipsé par une sorte de bogue qui fait que l’ANC diminue avec le temps, devenant généralement perceptible après environ 30 à 45 minutes d’utilisation. Un peu plus d’une heure après avoir utilisé l’ANC et il est presque impossible de le distinguer de l’éteindre.

Les Hammerheads fonctionnent bien pendant les appels, offrant un son clair et net. Plusieurs commandes sont disponibles pour contrôler l’appel via différentes pressions sur les boutons eux-mêmes, et cela élimine fondamentalement le besoin d’atteindre un téléphone pour faire autre chose que de changer le volume.

Ce que je n’avais pas prévu, c’est à quel point les autres personnes aimeraient la qualité audio de ma part. Littéralement, toutes les personnes avec qui j’ai parlé en utilisant ces écouteurs ont commenté à quel point ma voix sonnait bien sur celles-ci, le tout sans y être invité. Je me sens presque obligé de les utiliser à chaque appel maintenant.

Logiciel et LED

L’application compagnon Razer Audio n’est techniquement pas nécessaire pour utiliser les écouteurs, mais cela vaut vraiment la peine de l’installer au moins pendant quelques minutes pour effectuer quelques modifications de configuration et définir un profil sonore. L’application vous permet également de remapper diverses actions pour appuyer sur des combinaisons, et vous pouvez même configurer chaque bourgeon individuellement. La seule chose qui manque est un ensemble d’actions pour augmenter ou baisser le volume.

Curieusement, une application compagnon « Razer Chroma RGB » distincte est requise pour modifier le comportement des LED. L’éclairage multicolore peut sembler fantaisiste, et cela peut certainement l’être, mais j’en suis venu à l’idée qu’il a une certaine valeur. En plus de rendre les têtes plus faciles à repérer si elles tombent dans un endroit sombre, les LED peuvent également être configurées pour clignoter pendant la lecture audio, ce qui signale aux autres personnes que vous ne pourrez peut-être pas les entendre si ils te parlent. Bien sûr, si vous n’aimez pas les effets d’éclairage, ils peuvent également être désactivés.

Faut-il l’acheter ?

Probablement. Les Hammerheads de deuxième génération n’obtiendront pas les meilleures notes parmi les audiophiles, les fashionistas ou même les personnes obsédées par le plus de fonctionnalités ou la durée de vie de la batterie ; mais ils sont généralement assez bons sur tous les comptes. De même, le prix de 130 $ pourrait baisser un peu, mais il est raisonnable par rapport à plusieurs autres bourgeons aux spécifications similaires qui coûtent 150 $ ou plus.

Il peut y avoir des ruptures d’accord, comme le manque de charge sans fil et de détection intra-auriculaire, sans parler de la mauvaise qualité de l’ANC, mais ce seront des détails mineurs pour certaines personnes. Ces compromis apporteront d’autres qualités comme une conception confortable, la prise en charge de Fast Pair, un bon mode à faible latence et même les LED.

Achetez-les si…

Vous recherchez de véritables écouteurs sans fil confortables Vous aimez utiliser des écouteurs pour les appels téléphoniques Vous aimez l’éclairage RVB

N’achetez pas si…

Vous avez besoin d’écouteurs qui restent pendant les entraînements Vous voulez une détection intra-auriculaire ou un bon ANC

