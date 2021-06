Revue Realme Buds Q2: Suppression du bruit à bas prix

Les vrais écouteurs sans fil abordables ne manquent pas sur le marché. Xiaomi, Realme et Oppo ne sont que quelques-uns des joueurs en compétition pour une part du gâteau, et c’est formidable pour les clients. Cela a déclenché une guerre des prix, et vous pouvez trouver des écouteurs axés sur la valeur, les fonctionnalités et souvent un mélange des deux à tous les prix.

Ce que vous devez savoir sur les Realme Buds Q2

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Realme Buds Q2 : Rs. 2 499 (~ 34 $)

Les Realme Buds Q2 sont la paire de véritables écouteurs sans fil la plus abordable de la société basée à Shenzhen, dotée d’une suppression active du bruit (ANC). Les écouteurs sont disponibles en deux couleurs : noir ou gris.

Les Realme Buds Q2 sont au prix de Rs. 2 499 et peuvent être achetés via Realme.com, Amazon ou Flipkart à partir du 30 juin. Ces écouteurs sont différents des Realme Buds Q2 vendus en Europe. Ces écouteurs sont une version renommée des Realme Buds Q vendues en Inde.

Ce qui est bon?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

La principale amélioration par rapport au Realme Buds Q est l’ajout d’une suppression active du bruit, et c’est aussi plutôt efficace. L’entreprise revendique 25 décibels d’atténuation du bruit. Bien que je n’aie aucun moyen de tester cela, je pourrais certainement faire la différence lors de l’activation et de la désactivation de la suppression du bruit tant que j’avais sélectionné les embouts auriculaires de la bonne taille.

La suppression active du bruit et l’inclusion de l’USB-C sont des ajouts bienvenus.

Maintenant dans leur deuxième génération, les Realme Buds Q2 se concentrent également sur le raffinement – ​​et il y a de nombreux exemples de cela à tous les niveaux. Le plus évident est le passage à la charge USB-C. C’est un petit changement qui fait toute la différence en termes de confort au quotidien.

La durée de vie de la batterie est également améliorée. La sous-marque BBK revendique cinq heures d’utilisation avec une seule charge, et je me suis approché de ce chiffre – avec la suppression active du bruit activée. De plus, la durée de vie globale de la batterie est encore augmentée jusqu’à 28 heures, y compris le boîtier de charge. C’est une amélioration significative par rapport aux 20 heures offertes par le Realme Buds Q.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Cela aide également que les Realme Buds Q2 sonnent plutôt bien pour une écoute occasionnelle. L’accentuation des basses rend ces véritables écouteurs sans fil idéaux pour le hip-hop ou la musique électronique. Les voix ne sont pas les plus prononcées dans le mix, mais ce qui est ici est bon, et le bas de gamme ne masque pas souvent les pistes vocales. Je n’étais pas un grand fan des aigus amplifiés, et l’exagération est plus apparente en écoutant de la musique jazz. Dans l’ensemble, ils sonnent bien pour l’argent et sont compétitifs avec d’autres vrais écouteurs sans fil économiques.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Malgré l’accent mis sur le raffinement, la qualité de construction du Realme Buds Q2 reste plutôt médiocre. Realme n’est pas le seul à faire des économies pour atteindre les prix, mais les plastiques ici sont de qualité particulièrement médiocre. Cela n’aide pas que les écouteurs soient un aimant à poussière et à empreintes digitales. Il faudra d’énormes efforts pour les garder propres.

Les Realme Buds Q2 sont difficiles à nettoyer.

Le boîtier est également de taille importante. Bien que vous puissiez mettre le Realme Buds Q2 dans votre poche, j’ai trouvé le renflement disgracieux de mon jean skinny moins qu’idéal.

Revue Realme Buds Q2 : dois-je les acheter ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Dans l’ensemble, les Realme Buds Q2 offrent beaucoup de kits pour l’argent, mais il existe des alternatives. Si vous êtes à la recherche d’une paire d’écouteurs sans fil abordables, vous voudrez peut-être aussi regarder les Redmi Earbuds S. Les Redmi Earbuds S arborent un design plus compact avec une qualité audio suffisante. Pendant ce temps, les écouteurs Oppo Enco W11 offrent une qualité audio légèrement meilleure, mais avec une durée de vie de la batterie plus faible. Cependant, aucune des deux options n’inclut l’ANC.

Les Realme Buds Q2 sont parfaits pour réduire le bruit ambiant avec un budget limité.

Si vous recherchez des écouteurs confortables pour de longues heures d’écoute et qui atténuent les bruits ambiants pendant que vous travaillez ou lorsque vous sortez courir, les Realme Buds Q2 font l’affaire. Ceux-ci ne sont pas destinés à l’audiophile exigeant, et ils ne sont certainement pas un produit haut de gamme, mais ce sont de petites concessions à faire compte tenu du prix du budget.

Realme Buds Q2

Les Realme Buds Q2 sont une paire abordable de véritables écouteurs sans fil qui ajoutent une suppression active du bruit au mix.