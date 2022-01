Revue Redmi Earbuds 3 Pro: Déception décente des fonctionnalités par un mauvais réglage audio

Xiaomi est désormais le deuxième fabricant mondial d’écouteurs sans fil, avec des écouteurs comme le Buds 3 Pro à 72 $ qui se classent parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché aujourd’hui. Xiaomi propose des produits sous sa propre marque ainsi que la marque Redmi, cette dernière se concentrant davantage sur la catégorie de valeur.

J’ai aimé les Redmi Earbuds S d’entrée de gamme qui sont sortis en 2020, et Xiaomi a déployé plusieurs produits dans le segment audio sans fil économique au cours des 18 derniers mois. Le dernier en date est l’Earbuds 3 Pro, et Xiaomi offre beaucoup ici : ces écouteurs présentent une conception à double pilote, incluent le codec AptX haut de gamme de Qualcomm et durent plus de sept heures avec une charge complète.

Mais comme nous le verrons ci-dessous, l’ensemble des fonctionnalités est annulé par le fait que les Earbuds 3 Pro manquent dans le domaine qui compte le plus : la qualité audio.

Test des écouteurs Redmi 3 Pro :

Écouteurs Redmi 3 Pro

En bout de ligne : Au départ, les Redmi Earbuds 3 Pro ont beaucoup à offrir. Ils ont une conception à double pilote, une batterie longue durée, une résistance à la transpiration IPX4 et le codec audio AptX de Qualcomm. Cependant, la qualité sonore n’est pas aussi bonne que le matériel le suggère, il n’y a pas de personnalisation et l’ajustement est loin d’être idéal.

Le bon

L’un des écouteurs à double pilote les plus abordables Se charge via USB-C La batterie dure plus de sept heures Détection intra-auriculaire Résistance à la transpiration IPX4 Comprend le codec audio AptX Adaptive

Le mauvais

L’audio se concentre clairement sur les fréquences basses Aucune application pour personnaliser les gestes ou ajuster l’égaliseur Ajustement maladroit Les commandes gestuelles sont capricieuses

Redmi Earbuds 3 Pro : Prix et disponibilité

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Xiaomi a sorti les Redmi Earbuds 3 Pro lors de l’événement de lancement du Redmi 10 Prime au troisième trimestre 2021. Les écouteurs ont fait leurs débuts pour 2 999 (40 $), mais sont maintenant disponibles sur Amazon India pour 2 499 (33 $).

Xiaomi n’a pas déployé les Redmi Earbuds 3 Pro sur la plupart des marchés mondiaux, se concentrant plutôt sur les Redmi Buds 3 Pro du même nom. Ces écouteurs ont une charge sans fil, un meilleur ajustement global et vous pouvez facilement personnaliser le son. Les Redmi Buds 3 Pro sont vendus dans la plupart des régions où Xiaomi est officiellement présent, y compris aux États-Unis, pour 72 $.

Redmi Earbuds 3 Pro : ce que vous aimerez

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Xiaomi n’a pas trop changé avec le design des Redmi Earbuds 3 Pro ; ils semblent en grande partie identiques aux offres précédentes de cette série. La conception bulbeuse abrite les haut-parleurs et les batteries, avec des embouts inclinés nichés dans votre conduit auditif.

Ces écouteurs ont un design familier et les options de couleur les rendent un peu plus intéressants.

Ce qui distingue le design, ce sont les nouvelles options de couleur. Les Earbuds 3 Pro sont disponibles dans les variantes rose et bleu, et ils ont l’air plutôt frappants. L’ajustement et la finition sont parmi les meilleurs de cette catégorie, et cela s’étend également à l’étui : il a une bonne qualité de construction et maintient les écouteurs en toute sécurité via des aimants pour s’assurer qu’ils ne vibrent pas lorsqu’ils sont dans l’étui.

Le boîtier a un bouton d’appairage et un indicateur de charge à l’avant, et il se charge via USB-C. Ils sont très simples à configurer, et bien qu’il n’y ait pas de NFC ici, si vous utilisez un téléphone Xiaomi, ils sont détectés automatiquement. J’ai utilisé les écouteurs avec le Galaxy Z Fold 3, et ils se sont présentés pour le couplage Bluetooth immédiatement après que je les ai retirés.

Xiaomi n’a pas été avare en termes de fonctionnalités ; les Earbuds 3 Pro disposent du codec audio AptX Adaptive de Qualcomm pour fournir un son à faible latence qui descend jusqu’à 86 ms, et cela fait une différence pendant le jeu. Ils ont également une connectivité à toute épreuve via Bluetooth 5.2, et je n’ai vu aucun problème à cet égard lors de l’utilisation des écouteurs dans la maison.

Vous bénéficiez également d’une résistance à la transpiration IPX4, ce qui en fait une option décente pour les entraînements. Et avec la détection intra-auriculaire via des capteurs IR situés sur chaque écouteur, tout ce que vous jouez actuellement s’interrompt automatiquement lorsque vous retirez les écouteurs de vos oreilles – et reprend lorsque vous remettez les écouteurs en place.

Le plus gros attrait des Earbuds 3 Pro est la durée de vie de la batterie. Chaque écouteur a une batterie de 43 mAh et dure plus de sept heures avec une charge complète. C’est avec le volume réglé à 75 %, et vous pouvez facilement gagner une heure d’utilisation en diminuant le volume. L’étui est bon pour trois charges supplémentaires, vous obtenez donc jusqu’à 30 heures de lecture de musique avant de devoir charger l’étui.

Redmi Earbuds 3 Pro : ce qui doit être amélioré

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Autant les écouteurs 3 Pro sont parfaits en termes de fonctionnalités, Xiaomi n’a pas cloué la qualité sonore. La conception à double pilote a beaucoup de potentiel, mais l’audio est fortement concentré sur les fréquences basses qui finissent par éloigner les médiums. Les écouteurs ont un pilote d’armature équilibré qui vise à produire des aigus clairs, mais il finit par être trop agressif.

Xiaomi n’a pas réussi à régler les écouteurs 3 Pro et, par conséquent, ils sont insuffisants dans le domaine qui compte le plus.

Par conséquent, les écouteurs 3 Pro sont loin d’être aussi bons dans ce domaine que les autres écouteurs, un fait qui était immédiatement évident une fois que j’ai commencé à jouer du heavy metal. Le bas de gamme agressif masque les déficiences des oreillettes lors de l’écoute de morceaux riches en basses, mais j’ai essayé de diffuser From Mars de Gojira vers Sirius, et les oreillettes sont tombées à plat. Les voix étaient trop dures, il n’y avait pas de définition dans les médiums et les aigus étaient trop prononcés.

Maintenant, Xiaomi aurait pu trouver un moyen de corriger l’équilibre avec une mise à jour du micrologiciel – mais vu que les écouteurs manquent d’une application compagnon, il n’y a aucun moyen de le faire réellement. Vous obtenez des commandes gestuelles sur chaque oreillette, mais elles ne sont pas personnalisables, et dans mon utilisation, je les ai trouvées capricieuses – le plus souvent, les gestes ne s’enregistraient pas.

Enfin, il y a la coupe. Je ne pouvais pas tout à fait obtenir un ajustement confortable et je jouais constamment avec les écouteurs, c’est donc quelque chose à considérer également. La qualité du micro n’est pas la meilleure non plus ; J’ai passé deux appels avec les écouteurs et j’ai eu l’air étouffé.

Redmi Earbuds 3 Pro : la concurrence

Source : Ted Kritsonis / Android Central

La catégorie des écouteurs sans fil économiques propose des dizaines de choix en Inde, et quelques-uns parviennent à se démarquer. Les 2 800 ₹ (38 $) Enco W11 sonnent très bien pour ce qu’ils coûtent, et ils ne manquent pas les extras : vous obtenez une résistance à la poussière et à l’eau IP55, une réduction du bruit environnemental et une autonomie de cinq heures entre les charges.

Les Buds Z de OnePlus se démarquent également dans le segment budgétaire. Je ne suis pas un fan des écouteurs qui ont une longue tige, mais les Buds Z sonnent bien, ont beaucoup de fonctionnalités, une connectivité solide comme le roc et sont un bon rapport qualité-prix.

Redmi Earbuds 3 Pro : faut-il l’acheter ?

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez des écouteurs économiques avec une longue durée de vie de la batterie Vous avez besoin d’une résistance à la transpiration IPX4 Vous recherchez des écouteurs pour diffuser des émissions de télévision et des podcasts

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez des écouteurs sans fil principalement pour la musique Vous avez besoin de commandes gestuelles qui fonctionnent Vous avez besoin d’un moyen d’ajuster la balance du son

Xiaomi fabrique beaucoup de bons écouteurs sans fil, et les Redmi Earbuds 3 Pro sont une valeur aberrante en ce sens qu’ils ne parviennent pas à fournir les bases. Bien sûr, vous obtenez de nombreuses fonctionnalités, mais elles sont finalement insuffisantes en termes de qualité sonore, et c’est un gros manque, en particulier compte tenu de l’héritage de Xiaomi dans cette catégorie.

3,5 sur 5

Si vous êtes intéressé par des écouteurs sans fil économiques pour la musique, il existe de nombreuses alternatives disponibles. Si vous aimez le reste des fonctionnalités et que vous souhaitez utiliser les écouteurs 3 Pro pour les émissions de télévision et les jeux, vous trouverez quelques choses à aimer : la durée de vie de la batterie est excellente, le mode à faible latence fonctionne bien et l’écouteur la détection est un ajout intéressant.

Écouteurs Redmi 3 Pro

En bout de ligne : Les écouteurs économiques 3 Pro de Redmi ne manquent pas de fonctionnalités, mais le réglage audio laisse beaucoup à désirer, ce qui rend ces écouteurs difficiles à vendre. Il existe d’autres options qui sonnent mieux et vous offrent un meilleur rapport qualité-prix.

