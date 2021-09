Revue Samsung One UI 4 Beta : bogues cosmiques phénoménaux, ensemble de fonctionnalités minuscules

L’un des moments les plus amusants de l’année est la période bêta avant la nouvelle version d’Android. La version bêta d’Android 12 est l’une des versions bêta les plus buggées que nous ayons vues depuis des années, probablement en raison de la refonte majeure de l’interface utilisateur qu’est Material You. Nous n’étions pas sûrs de la quantité de matériel que vous alliez réellement apparaître dans One UI cette année, mais Samsung a en effet pris de nombreux indices de Google et a essayé de le mélanger dans une One UI 4 cohérente.

Nous ne nous attendions pas non plus à voir cette version bêta avant la sortie stable d’Android 12, mais Samsung a continué mardi matin. Comme des milliers d’autres utilisateurs de Samsung, je me suis levé tôt et j’ai fermé et rouvert l’application Samsung Members jusqu’à ce qu’elle me montre la bannière d’enregistrement. Mes collègues Jerry Hildenbrand, Alex Dobie et moi avons tous réussi à installer la version bêta de One UI 4 sur nos S21.

Nous avons maintenant passé deux jours avec, et c’est certainement une construction inachevée que vous devriez ne pas flash sur votre S21 à moins que vous n’ayez un téléphone de secours qui traîne. Cependant, Samsung a en fait fait des parties de Material You mieux que Google, rendant l’un des meilleurs téléphones Android encore meilleur – si la chance est avec vous.

Samsung One UI 4 Beta Quoi de neuf et génial

Source : Ara Waggoner / Android Central

One UI s’est toujours distingué de la vision de Google pour Android, mais avec One UI 4, Samsung emprunte davantage car il intègre Material You. Certains de ces indices correspondent parfaitement à Material You, tels que les curseurs de luminosité plus larges et certains des sous-menus qui sont presque identiques à la version bêta d’Android 12 sur mon Pixel 5a.

Samsung fait des widgets mieux que Google dans One UI 4.

D’autres indices, cependant, ont autant d’influence Apple que Material You ; les widgets One UI 4 ont l’air excellents, mais ils ressemblent plus à iOS 14 qu’à Android 12. Cela dit, ils sont en fait là et fonctionnent bien, ce qui est plus que ce que nous pouvons dire sur la version bêta de Pixel en ce moment. En fait, Google Keep, Google Calendar et Digital Wellbeing devraient prendre des notes à partir des widgets Samsung.

Je souhaite que ces widgets prennent les couleurs du thème du système comme les widgets de Material You sont censés le faire – même si nous devions passer par Good Lock ou Theme Park – mais peut-être que cela apparaîtra dans une mise à jour. Au moins, nous pouvons désormais définir des packs d’icônes tiers à partir de Google Play et d’autres sources plutôt que ceux du Galaxy Store, même si nous devons le faire via Theme Park.

Nous ne voyons pas beaucoup d’autres réglages Material You dans One UI 4 (pour l’instant), mais le panneau des notifications nous offre le meilleur des deux mondes : les notifications forment un bloc plus cohérent, le curseur de luminosité est plus épais et nous obtenons toujours les six Des cercles de raccourcis Paramètres rapides au lieu des quatre plus gros boutons avec lesquels les pixels sont bloqués. Il existe également un paramètre rapide Extra Dim qui est arrivé avec les raccourcis d’accès à l’appareil photo et au micro. En guise de note finale sur les notifications, j’ai trouvé les notifications condensées un peu plus difficiles à lire, j’ai donc activé les caractères gras dans les paramètres de police du système pour aider à les compenser.

La barre d’état affiche les points lorsque les micros ou les caméras sont utilisés, et si vous souhaitez consulter l’historique des accès, vous le ferez via la section Confidentialité de l’application Paramètres. Si vous voulez une vue chronologique, vous devez appuyer sur Confidentialité > Afficher tout > Caméra/Micro/Emplacement, alors oui, c’est ici ; ce n’est juste pas très intuitif.

En parlant de paramètres, il n’y a pas encore eu beaucoup de changements visuels non plus. Certains sous-menus sont identiques à la version bêta de Pixel, mais c’est un patchwork pour le moment, il est donc difficile de dire si Samsung n’a pas fini de thématiser tous ces nouveaux menus ou n’a tout simplement pas mis à jour tous les anciens menus vers le nouveau style.

Source : Ara Waggoner / Android CentralSpot la différence ?

Alors que le curseur de volume d’Android 12 a attiré beaucoup d’attention pendant la version bêta, Samsung s’en tient à sa conception actuelle. Cela signifie que vous devrez vous diriger vers Paramètres rapides si vous souhaitez basculer rapidement entre Son/Vibreur/Muet.

Il y a plusieurs ajouts mineurs à l’application Paramètres, allant de la possibilité de définir des limites de charge pour prolonger la durée de vie de la batterie à l’activation de l’eSIM sur les S21 américains. eSim est le centre de confidentialité où vous pouvez surveiller et gérer la caméra, le micro, l’emplacement et l’accès au presse-papiers, à l’échelle de l’appareil ou par application.

Mais comment One UI 4 fonctionne-t-il réellement sur un Galaxy S21 ? Eh bien, tout s’est bien passé et en fait un peu plus vite qu’il y a un mois. Les choses semblent plus rapides, et je suis vraiment en train de creuser le mode extra-dim. La durée de vie de la batterie semble à peu près la même qu’avant, mais cela prendra des semaines pour en être sûr.

Heureusement, je n’ai pas eu de pannes majeures ou de problèmes de connectivité, mais je semble être la valeur aberrante, car le logiciel bêta signifie une abondance de bogues bêta.

Samsung One UI 4 Beta Ce qui doit encore être corrigé

Source : Ara Waggoner / Android Central Appuyer sur le bouton de lecture ici est un test de vision.

C’était la première version bêta de Samsung à ne pas casser SafetyNet depuis un certain temps, mais malheureusement, Google Pay le considère toujours comme un appareil enraciné et désactive GPay sur One UI 4 Beta. Samsung est conscient du problème et essaie d’y remédier. Ce sera un frein majeur pour certains utilisateurs, donc je vais m’en débarrasser si c’est un dealbreaker pour vous.

Allez ouvrir toutes vos applications et réactivez les notifications, MAINTENANT.

En ce qui concerne la stabilité du système, la version bêta de One UI 4 est à peu près aussi boguée qu’Android 12 bêta 3 l’était cet été, sinon un peu plus. Bien que nous ayons quelques avant-goûts de la nouvelle interface utilisateur, la plupart n’est pas encore vraiment là. Les nouveaux paramètres de sécurité sont sympas mais peuvent aussi vous laisser totalement isolé jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que vous devez réactiver les notifications pour chaque application que vous utilisez.

Pendant quelques heures, je me suis demandé pourquoi mon S21 ne se déclenchait pas toutes les cinq minutes avec une notification insensée. Ensuite, j’ai réalisé que je ne recevais pas de notifications de Gmail, Twitter, Reddit, Slack ou quoi que ce soit d’autre. Certains utilisateurs ont même signalé ne pas recevoir de notifications pour les messages texte jusqu’à ce qu’ils soient entrés une fois dans l’application et qu’ils aient vu les messages non lus s’empiler alors que les notifications étaient désactivées.

Les choses ont encore empiré pour certains utilisateurs : après la version bêta, leur téléphone ne recevait aucun signal tant qu’ils n’avaient pas inséré une carte SIM d’un autre opérateur, redémarré pour se conformer à cet opérateur, puis remplacé leur carte SIM. Cela est arrivé à Jerry aussi; il a fini par réinitialiser son téléphone en usine sans la carte SIM, puis a collé la carte SIM une fois la configuration initiale terminée.

Je n’ai pas vraiment eu d’applications bloquées sur mon S21, ce qui contraste fortement avec Jerry et Alex, qui ont vu des applications se bloquer à gauche et à droite jusqu’à ce qu’elles effectuent une réinitialisation d’usine. C’est la chance du tirage au sort, mais les chances qu’un mauvais bug bêta frappe votre téléphone sont beaucoup plus élevées que par le passé.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Samsung est également toujours en train de mettre à jour et de mettre à niveau ses propres applications et fonctionnalités pour prendre en charge Android 12, ce qui a causé des problèmes dans Samsung Health et d’autres applications propriétaires. Mon seul problème majeur est venu du parc à thème; J’ai dû créer des thèmes entièrement nouveaux pour qu’ils fonctionnent correctement sur One UI 4, et si vous essayez de changer la couleur ou la forme de votre pack d’icônes, l’application plantera 100% du temps. Au moins, vous pouvez définir un pack d’icônes tiers pour éviter de regarder ces écureuils stupides tout le temps.

J’ai rencontré un bug à plusieurs reprises le premier jour, bien qu’il n’ait pas encore réapparu depuis : la navigation gestuelle ne répondrait plus. Pas de retour, pas de retour à la maison, rien. Tout ce que je pouvais faire était d’ouvrir le volet de notification, d’entrer dans Paramètres, puis de revenir à une barre à trois boutons, puis de faire un nouveau geste pour le redémarrer. Si cela vous arrive, le réglage est en Affichage > Barre de navigation.

Samsung One UI 4 Beta Qu’est-ce qui vient ensuite

Source : Ara Waggoner / Android Central

Samsung ne nous a pas donné de calendrier concret pour les mises à jour de la version bêta, mais ils ont annoncé leur intention de publier One UI 4 pour la série Galaxy S21 avant la fin de l’année. Nous ne savons pas comment les mises à jour de la version bêta seront mises à jour d’ici là, car les utilisateurs signalent des problèmes et Samsung continue de finaliser la nouvelle interface utilisateur et les nouvelles fonctionnalités.

Espérons que la version bêta s’étendra également à d’autres appareils au fur et à mesure; le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 pourraient particulièrement bénéficier d’une version bêta ouverte où Samsung pourrait essayer quelques ajustements sur le fonctionnement de plusieurs fenêtres, la mise à l’échelle des applications et le passage de l’écran de couverture à l’écran intérieur.

Commencer par la série S21 était absolument le bon choix ; il est sorti depuis assez longtemps pour qu’il y ait un grand nombre d’utilisateurs prêts à essayer une version bêta sur un téléphone de 800 $ à 1 200 $. Pour ceux d’entre nous qui ne voient pas les bugs graves que les autres sont – désolé, Alex et Jerry – cela a en fait rendu mon S21 plus fluide et plus rapide qu’il ne l’était il y a un mois.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Si vous espériez rejoindre la version bêta, elle a été fermée aux nouveaux membres. Espérons qu’il rouvrira la prochaine fois que nous aurons une mise à jour bêta, ou lorsque les utilisateurs se retireront de la version bêta et reviendront à un logiciel plus stable. Entre les pannes de Google Pay et les bugs graves plus nombreux que les versions bêta précédentes, plus d’utilisateurs que la normale sont susceptibles d’abandonner le navire. Gardez un œil sur le fil One UI Beta 4 de Samsung pour la réouverture des inscriptions.

Pour l’instant, mon S21 et mon Pixel 5a sont tous deux sur un logiciel bêta, je vais donc rebondir entre eux pendant que je recherche les bords rugueux qui ont besoin d’être lissés. Je vais également essayer de voir à quel point je peux rendre One UI 4 joli avec Theme Park, car il semble que nous n’obtenons pas le système de couleurs dynamiques Pixels.

Testez Android 12

Samsung Galaxy S21

Obtenez une interface utilisateur 4 mois avant la date prévue.

Le Galaxy S21 est toujours le meilleur téléphone Android que vous puissiez acheter aujourd’hui. Avec le lancement de One UI 4, le S21 a un aperçu du prochain changement d’interface utilisateur de Samsung et des dernières mises à niveau de sécurité telles que les basculements à l’échelle du système pour l’accès à la caméra et au microphone et le nouveau menu d’autorisations de confidentialité.

