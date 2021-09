Revue Skatebird: Oiseaux mignons, Bleh Skateboard

Capture d’écran : Jeux à fond de verre

Skatebird est une excellente idée. Un jeu de skate avec d’adorables oiseaux gonflés ! Merveilleux. Mais malheureusement, alors que la partie oiseau de Skatebird est parfaite, la partie skate est un gâchis janky et frustrant.

Le bon : Les oiseaux ! Ils sont excellents. Si la principale raison pour laquelle vous voulez jouer à Skatebird est de passer du temps avec des oiseaux, de les regarder crier, sauter et faire d’autres choses sur les oiseaux, eh bien, vous serez plus heureux que la plupart des oiseaux de ce jeu. (Ce qui est impressionnant parce que la plupart de ces oiseaux sont vraiment très heureux !) Le ciel. Mais ces oiseaux sont radieux et adorables et je suis assez grand pour l’admettre. Mieux encore, Skatebird vous permet de créer votre propre oiseau ! Faites le patineur d’oiseaux le plus mignon ou le plus cool que vous désirez.

Malheureusement, après avoir créé un oiseau, vous devez ensuite jouer à Skatebird, et c’est là que tout s’effondre.

Skatebird est clairement inspiré du Pro Skater de Tony Hawk. Les commandes sont presque identiques, utilisant les mêmes boutons pour retirer les grinds, les flips, les stalles et les manuels. Même les systèmes de combo et de notation sont directement tirés de la populaire série de patinage. Mais alors que les jeux THPS sont axés sur l’action de précision, les mouvements fluides et le gameplay réactif, Skatebird est, eh bien… un oiseau sur une planche à roulettes. Les oiseaux de Skatebird voltigent pendant que vous patinez, ce qui rend difficile de savoir réellement ce que vous faites. En conséquence, les tours ne ressemblent pas vraiment à des tours et ressemblent plutôt à un oiseau qui panique. Le meulage et les manuels sont horribles car ils n’ont aucune friction. Réussir un tour est essentiellement un lancer de dés. Parfois, j’atterrisais et je pensais « Wow, ils m’ont laissé atterrir ça ! » et d’autres fois, je me crashais pour ce qui semblait être sans raison. Cela conduit à une expérience frustrante, d’autant plus que vous avez du mal à supporter une caméra ennuyeuse et des commandes de direction capricieuses. (Le nombre de fois où j’ai essayé de monter une rampe pour la rater encore et encore alors que j’essayais de faire tourner mon oiseau…)

Mais tu es toujours un oiseau ! Et en tant qu’oiseau, vous pouvez faire des choses que Birdman ne pourrait jamais faire dans les jeux THPS. (Birdman est une référence de Tony Hawk pour vos enfants.) Par exemple, vous pouvez appuyer sur le bouton ollie en l’air et obtenir un deuxième ollie, vous permettant de faire de plus gros combos. Vous pouvez également crier, ce qui est considéré comme une astuce et vous permet de créer des combos plus rapidement. Ce sont des ajouts soignés exclusifs aux oiseaux à la formule THPS, mais le patinage est si rude et ennuyeux que même ces capacités sont rarement agréables à utiliser.

Il y a une histoire dans Skatebird, mais l’écriture peut vous faire jeter votre manette à l’écran, en supposant que vous ne l’ayez pas déjà fait sur votre oiseau, manquant un simple 50-50 pour kickflip. Le dialogue est très meme-ish et Internet-ish. C’est le genre de jeu où des mots comme “doge” et “birb” et “spoopy” sont une partie standard du lexique. Là encore, ce sont des oiseaux adorables, donc ça ne me dérange pas trop. Mais si cela vous semble affreux, sachez que toutes les missions sans inspiration du jeu utilisent ce style d’écriture.

Mais encore une fois, vous êtes un oiseau mignon sur une planche à roulettes ! Ça doit valoir quelque chose ? Et ce, pour un temps très court. Après environ 20 minutes, je me forçais à jouer plus à Skatebird. Peut-être que si la caméra n’était pas une douleur incontrôlable dans les plumes de la queue et que le gameplay était plus fiable et précis, j’aurais passé un meilleur moment. Peut-être qu’une suite ou un patch améliorera les choses.

Pour l’instant cependant, Skatebird offre quelques moments d’absurdité agréable, comme lorsque je me suis écrasé et que mon oiseau a roulé sans fin sur le sol jusqu’à ce que j’appuie sur un bouton. C’était amusant. Le reste… eh bien, au moins c’est gratuit sur Xbox Game Pass.