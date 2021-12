Revue Station Eleven: L’émission HBO Max invente une post-apocalypse confortable

La saison des vacances 2021 ressemble à un moment exceptionnellement étrange et potentiellement horrible pour lancer une adaptation en mini-série du brillant roman 2014 d’Emily St. John Mandel, Station Eleven.

Station Eleven est l’un de mes livres préférés du 21e siècle jusqu’à présent, et son mélange de réalisme magique, de tracé d’horlogerie, de décor post-apocalyptique et de structure compliquée offre suffisamment de détours imaginatifs pour que l’adaptation télévisée en 10 épisodes de HBO Max s’amuse avec. (Les trois premiers épisodes font leurs débuts jeudi. Deux épisodes suivent tous les jeudis par la suite jusqu’à ce que la finale tombe complètement le 13 janvier.)

Mais Station Eleven est aussi un livre sur le monde dans la préparation et les conséquences d’une peste dévastatrice qui tue la majeure partie de l’humanité. Sa résonance avec le moment présent est si forte qu’en mars 2020, quelques jours avant le verrouillage de la plupart des États-Unis, Vulture a interviewé Mandel au sujet du chevauchement de son livre avec le présent. Il peut donc sembler macabre de raconter une histoire sur une maladie si mortelle que seule une personne sur 1 000 y survit (citations aériennes lourdes) « à ce moment de l’histoire ».

De plus, Station Eleven fait plusieurs choix d’adaptation qui modifient certains des éléments essentiels du roman de Mandel. Deux personnages qui ont une chance de se rencontrer peu de temps avant que la grippe géorgienne ne ravage le monde sont désormais de précieux compagnons pour les premiers jours de l’apocalypse, et le principal méchant du livre a été radicalement repensé. Il aurait été si facile de créer une version de cette histoire où ces changements ont rendu la série édentée et sans but.

Pourtant, peu d’œuvres de fiction à la suite de Covid-19 m’ont semblé aussi réparatrices que cette adaptation télévisée de l’écrivain Leftovers Patrick Somerville et du réalisateur d’Atlanta Hiro Murai. Plutôt que d’imaginer quelque chose de sombre, Station Eleven prend le livre de Mandel et amplifie son sentiment d’une post-apocalypse confortable, où l’humanité se rassemble plutôt que de se séparer. Je suis entré dans la série profondément sceptique et je l’ai quitté avec au moins un demi-espoir quant à ce que l’humanité pourrait encore devenir, même après la fin.

« Cette période étrange et horrible a été la plus heureuse de ma vie »

Sous forme de livre, Station Eleven suit trois personnages qui ont la chance de se rencontrer sur la scène d’un théâtre de Toronto lors d’une production de King Lear. Kirsten est une enfant actrice, jouant le rôle de l’une des filles de Lear lorsqu’elle était enfant. Arthur est une star de cinéma impétueuse qui essaie de redorer sa réputation en jouant l’un des plus grands personnages de Shakespeare. Et Jeevan est un futur médecin qui tente de sauver la vie d’Arthur après qu’il s’est effondré d’une crise cardiaque lors d’une représentation.

Le livre retrace ensuite trois chronologies. Il avance 20 ans dans le futur pour suivre Kirsten à l’âge adulte, faisant le tour des Grands Lacs avec la compagnie de théâtre Traveling Symphony dans un monde après que la grippe géorgienne ait tué tant de gens. Il reste avec Jeevan dans le présent, alors qu’il se terre dans un appartement avec son frère et regarde la fin du monde d’en haut. Et il revient dans le passé pour retracer l’ascension d’Arthur aux côtés de ses nombreux amis et collègues. Mandel laisse tomber de courts chapitres interstitiels qui racontent les histoires de divers autres personnages importants pour le récit, en particulier l’ex-femme d’Arthur, Miranda, dont le chapitre est ma partie préférée du livre.

Sous forme de série télévisée, Station Eleven déplace plusieurs choses. Le changement le plus notable qu’il apporte est que la rencontre de Jeevan (Himesh Patel) avec Kirsten (Matilda Lawler enfant, Mackenzie Davis adulte) au théâtre le pousse à essayer de l’aider à retrouver ses parents. (Dans le livre, ils se rencontrent brièvement, puis se séparent.) Alors qu’il essaie d’aider Kirsten, sa sœur l’appelle pour lui dire que la grippe géorgienne est à Chicago (le nouveau cadre de la série) et que c’est très, très grave. Lui et son frère, Frank (Nabhaan Rizwan), accueillent Kirsten, forgeant un lien entre les personnages qui n’existaient pas dans le livre mais qui fondent la série.

Il y a des ajustements comme celui-ci tout au long de Station Eleven, la série télévisée, qui servent tous à souligner les liens entre les personnages, certains plus improbables que d’autres. Le livre de Mandel est une belle méditation sur la résilience de l’humanité et les façons dont l’art peut nous rassembler, mais c’est aussi un complot d’horlogerie, où chaque élément de l’histoire a une raison d’exister, qui s’unissent tous à la fin. Bien faite (comme dans le livre), cette technique peut sembler un peu magique, car l’auteur dévoile toutes ses cartes. Mal fait (comme cela a été le cas dans tant d’émissions de télévision), un complot d’horlogerie peut ressembler à un écrivain insistant sur le fait que tout est connecté, d’une manière qui sonne faux.

La mini-série précédente de Somerville – le véhicule Netflix Emma Stone et Jonah Hill Maniac – ressemblait un peu trop à Somerville en insistant sur le fait que tout est important. J’avais donc au moins une certaine appréhension à propos de son point de vue sur Station Eleven, où tant de choses auraient pu aller si mal. Mais Somerville a également appris à créer une intrigue d’horlogerie pour la télévision du co-créateur de Leftovers Damon Lindelof, et il a mis toutes ces leçons à profit sur Station Eleven, mais sans le ton parfois ultra-sombre de l’ancienne série. (C’était ultra-sombre avec un but, mais nous ne sommes pas ici pour remettre en cause cela.)

Un choix d’adaptation encore plus intelligent consiste à alterner entre les modes de narration. Les épisodes impairs étendent les épisodes interstitiels susmentionnés à des heures entières de télévision. Le chapitre Miranda, mon préféré dans le livre et maintenant mon épisode préféré de la série, constitue l’intégralité du troisième épisode, alors que Miranda (Danielle Deadwyler) entreprend un long et étrange voyage pour essayer de rentrer chez elle pour les funérailles de l’amour de sa vie, alors même que le monde se termine autour d’elle.

Pendant ce temps, les chapitres pairs retracent les voyages de l’adulte Kirsten avec la compagnie de théâtre, interprétant Shakespeare et explorant à la fois le chagrin et les joies d’un monde post-apocalyptique. L’intrigue de la série apparaît plus dans ces épisodes que dans les autres, mais l’intrigue ne fonctionnerait pas sans le développement du personnage à partir des épisodes impairs plus autonomes. L’alternance entre les modes de narration donne également au spectacle un rythme agréable une fois qu’on en tombe sous le charme.

L’approche de Somerville à l’égard du matériel trouve peut-être le meilleur écho dans une phrase qu’un personnage dit dans la bande-annonce de la série : « Cette période étrange et horrible a été la plus heureuse de ma vie. » La version télévisée de Station Eleven utilise toutes ces connexions improbables pour exprimer son émerveillement devant le fait que les êtres humains forment une connexion quelconque.

Jeevan et Kirsten ne devraient pas se connaître. Dans un vaste univers, sur une planète grouillante d’humains, qu’ils se retrouvent et nouent un lien familial a tout contre lui. Mais ils se retrouvent. Et ils se lient. Même au milieu de la fin du monde, il y aura des moments de beauté brute et d’espoir.

Et si la fin du monde était aussi vraiment belle ?

Station Eleven a de grandes vibrations de Noël.HBO Max

La beauté inattendue de la fin de toutes choses se reflète également dans la réalisation de la série, notamment dans les deux épisodes réalisés par Murai (le premier et le troisième). Murai est l’un des grands stylistes visuels travaillant à la télévision en ce moment, et les premières secondes de la série servent d’énoncé de thèse pour tout ce qui va suivre.

Dans la première série de plans, des sangliers s’enracinent dans la vie végétale à l’intérieur d’un espace autrefois construit et occupé par les humains. Quelques bouts de papier marquent cela comme le théâtre où Arthur (ici joué par Gael Garcia Bernal) est mort sur scène en jouant Lear. Murai coupe à ce qui reste des sièges, maintenant recouverts de verdure verdoyante. Et puis il a coupé ces sièges le soir de la dernière représentation d’Arthur. Le théâtre est désormais un espace de vie, où les gens pourront profiter d’une grande pièce de théâtre. Mais il se sent moins vivant qu’il ne l’était lorsque ses seuls occupants étaient des plantes et des sangliers.

La télévision a été submergée par une surabondance de séries qui s’appuient trop sur des visuels gris et sombres et un étalonnage numérique des couleurs qui réduit trop l’image en bouillie d’eau de vaisselle. Si Station Eleven échouait à tous les autres niveaux, cela vaudrait au moins la peine de voir comment elle inverse cette tendance. Les sections post-apocalyptiques regorgent d’une palette de couleurs naturelles, dominée par le vert. Les sections mi-apocalyptiques sont d’un blanc immaculé, grâce à la neige partout, avec des tons plus chauds pour l’appartement où Jeevan, Kirsten et Frank se cachent. Et les sections qui se déroulent dans le passé sont encore plus chaleureuses, car divers personnages se souviennent de leurs moments les plus heureux.

L’utilisation de la couleur permet aux téléspectateurs de savoir instantanément où ils se trouvent dans la chronologie de l’émission, ce qui pourrait sembler trop compliqué autrement. La série ne parvient jamais à quelque chose d’aussi étonnant visuellement que ces plans d’ouverture, mais il y a eu plusieurs moments par épisode où je me suis retrouvé profondément impressionné par la volonté de la série de raconter son histoire en images, même si le dialogue concocté par Somerville et ses scénaristes est poétique et rarement surmené. (J’ai dit rarement. C’est parfois assez surmené.)

Je peux chipoter. Je pense que quelques épisodes de la série essaient beaucoup trop d’entasser trop d’histoires ou de diffuser trop peu d’histoires sur une heure complète de télévision. (Les épisodes durent environ une heure, bien que certains ne durent que 43 minutes.) La partition de Dan Romer est souvent charmante, mais parfois, la musique tonitruante donnait l’impression qu’elle essayait de me dire exactement ce que je devrais ressentir. Et j’avais parfois l’impression que j’avais besoin d’un graphique pour suivre le rebond dans le temps, en particulier dans certains de ces épisodes de flashback impairs.

Mais ce ne sont que des chicanes. Surtout, je suis heureux que Station Eleven soit arrivé à la fin d’une année longue et difficile pour tant d’entre nous, car son étreinte de joie et de mélancolie et son amour des étendues enneigées en font une mini-série de vacances accidentellement parfaite. Dans un épisode, par exemple, la jeune Kirsten, entourée d’un monde mourant, interprète « The First Noel » pour Frank et Jeevan, des lumières scintillantes en arrière-plan. À la fin de l’année, dans le froid et l’obscurité et la mélancolie, nous nous réunissons pour rendre les choses un peu plus chaleureuses, un peu plus lumineuses, un peu plus joyeuses. Alors pourquoi ne le ferions-nous pas aussi à la fin du monde ?

Station Eleven fait ses débuts jeudi sur HBO Max. Les trois premiers épisodes sont disponibles ce jour-là, avec deux épisodes chacun faisant ses débuts le 23 décembre, le 30 décembre et le 6 janvier. La finale arrive le 13 janvier. Oui, comme mentionné, c’est étrangement approprié à Noël.