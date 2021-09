Revue Stuffcool Centurion: La meilleure solution de charge 100W pour l’Inde – avec une mise en garde

Il existe un large choix si vous recherchez les meilleurs chargeurs USB-C 100 W, mais la plupart de ces options sont destinées au marché américain et ne sont pas disponibles en Inde. Les quelques chargeurs vendus dans le pays sont soit absurdement coûteux, soit de marques anonymes à la fiabilité peu fiable.

Cela dit, il existe des marques comme Stuffcool et AMX qui proposent des solutions de recharge conçues pour l’Inde, et la dernière offre de Stuffcool est particulièrement remarquable. Le Centurion est un chargeur USB PD de 100 W doté de deux ports USB-C et de deux ports USB-A, et il fonctionne avec une variété de normes de charge rapide en plus de PD, y compris la charge adaptative rapide de Samsung, OPPO VOOC et OnePlus’ Warp Charge .

Donc, si vous recherchez une solution de charge unifiée pour votre ordinateur portable, votre téléphone, ainsi que tout autre accessoire, le Centurion est peut-être l’option idéale.

Avis sur Stuffcool Centurion :

En bout de ligne : Le Centurion est un bon choix si vous voulez un chargeur pouvant être utilisé avec quatre appareils à la fois. Il va jusqu’à 100 W PD pour les ordinateurs portables et fonctionne avec la plupart des normes de charge rapide basées sur les téléphones. Cela dit, il n’est pas utilisable avec Warp Charge 65 ou VOOC 2.0, mais si vous ne vous souciez pas de cette omission particulière, c’est une excellente solution de charge pour vos appareils.

Le bon

Charge rapide USB PD 100 W Idéal pour charger plusieurs appareils à la fois Ne prend pas trop de place Fonctionne avec une variété de normes de charge

Le mauvais

Ne fonctionne pas avec Warp Charge 65 La plupart des normes de charge de téléphone sont limitées à 30 W

Stuffcool Centurion : Prix et disponibilité

Le Centurion a fait ses débuts en août 2021 et est désormais disponible sur Amazon India pour 6 999 . Le chargeur est vendu dans une configuration unique avec deux ports USB-C et deux ports USB-A, et il est déjà épuisé sur le site Web de Stuffcool.

Stuffcool Centurion : Ce que j’aime

Le Centurion a un design blanc uni avec la marque Stuffcool et un profil carré, et pour un chargeur avec quatre ports, il ne prend pas trop de place. Ce n’est pas un chargeur GaN et est plutôt destiné à une utilisation de bureau, mais sa conception le rend facilement portable, en particulier si vous êtes en déplacement et avez besoin d’un chargeur unifié pour votre ordinateur portable, votre téléphone, votre montre intelligente et tout autre accessoire.

Grâce à sa conception portable, le Centurion ne prend pas trop de place sur votre bureau.

Le chargeur mesure 100 x 114 x 20 mm et pèse 235 g, et il y a quatre pieds en bas qui garantissent qu’il reste planté sur une surface. Il y a un indicateur LED à l’avant et chaque port est clairement marqué : les ports USB-C sont étiquetés C1 et C2, avec les ports USB-A nommés A1 et A2. Le panneau avant est sujet aux rayures ; Je l’ai entaillé plusieurs fois en branchant les câbles.

Les deux ports USB-C sont dotés de Power Delivery et PPS pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables, tandis que le port USB-A fait le gros du travail pour les téléphones. Les ports USB-A fonctionnent avec la norme Quick Charge 3.0 de Qualcomm ainsi que la charge adaptative rapide de Samsung, OPPO VOOC, Warp Charge de OnePlus et Motorola Turbo Charge.

Si vous cherchez à charger un ordinateur portable ou une tablette, vous vous fierez aux ports USB-C car ils font le gros du travail dans ce domaine. J’ai testé le Centurion avec le dernier Mi Notebook Ultra de Xiaomi et n’ai eu aucun problème ; l’ordinateur portable fait 65W PD, et le chargeur était capable de fournir cette puissance de manière cohérente.

Avant de voir comment le Centurion résiste aux téléphones, voici un aperçu des profils d’alimentation :

USB-C (Max 100W) : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A USB-A (Max 30W) : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A

J’ai testé le Centurion avec les meilleurs téléphones Android, et votre kilométrage variera en fonction du fabricant. Le Galaxy Note 10+ de Samsung va jusqu’à 45 W avec PD, et le chargeur fonctionne avec cette norme particulière sur USB-C sans aucun problème. La série Galaxy S21 la plus récente va jusqu’à 25 W, et ce n’est pas non plus un problème pour le Centurion (via USB-A).

Il en va de même pour les téléphones Xiaomi. Le Mi 11 utilise la norme PD 3.0 et va jusqu’à 55 W, et le Centurion a pu fournir jusqu’à 50 W de manière cohérente, le téléphone déclenchant l’étiquette Mi Turbo Charge pour suggérer que le Centurion fonctionne avec son protocole de charge. Le Redmi Note 10 Pro Max, quant à lui, monte à 33W, et bien que ce ne soit pas possible ici, le 12V/2,5A du port USB-A a permis à l’appareil d’atteindre une charge de 25W.

Pour les téléphones OnePlus, vous serez limité à Warp Charge 30 et vous devrez utiliser les ports USB-A. La connexion des appareils via USB-C reviendra à une charge de 10 W, mais vous obtiendrez une charge jusqu’à 30 W une fois que vous serez passé à l’USB-A. Comme OnePlus, OPPO et Realme utilisent tous une technologie similaire pour une charge rapide, vous ne pourrez pas dépasser 30 W pour aucun de ces appareils.

Si vous cherchez à charger un ordinateur portable à 90 W, votre meilleure option est d’utiliser l’un des ports USB-C et de vous assurer que rien d’autre n’est branché. La puissance de charge de 100 W est répartie sur les quatre ports lors d’une utilisation simultanée , donc si vous avez plus de deux appareils branchés sur les deux ports USB-C, le chargeur passera à 65W + 30W à la place. Voici à quoi ressemble la gouvernance de l’alimentation en fonction du nombre de ports en cours d’utilisation :

C1 (USB-C) + C2 (USB-C) = 65W + 30W C1 (USB-C) + A1 (USB-A) = 65W + 30W C1 (USB-C) + A2 (USB-A) = 65W + 30W C2 (USB-C) + A1 (USB-A) = 65W + 30W C2 (USB-C) + A2 (USB-A) = 65W + 30W A1 (USB-A) + A2 (USB-A) = 5V /3A (15W Max) C1 (USB-C) + C2 (USB-C) + A1 (USB-A) = 45W + 30W + 18W C1 (USB-C) + C2 (USB-C) + A2 (USB- A) = 45W + 30W +18W C1 (USB-C) + (A1+A2) (USB-A) = 65W + (15W) C2 (USB-C) + (A1+A2) (USB-A) = 65W + (15W) C1 (USB-C) + C2 (USB-C) + (A1+A2) (USB-A) = 45W + 30W + (15W)

Ainsi, si vous utilisez les quatre ports simultanément, vous obtiendrez 45 W et 30 W de puissance sur les deux ports USB-C, avec une sortie combinée de 15 W pour les deux ports USB-A. Étant donné que ce sont les ports USB-A qui comportent les protocoles de chargement du téléphone, ce n’est pas une solution idéale si vous souhaitez charger votre téléphone et votre ordinateur portable simultanément ; la puissance maximale disponible pour votre téléphone dans ce cas sera de 15 W, mais si vous chargez pendant la nuit, cela devient un point discutable.

Stuffcool Centurion : ce qui a besoin de travail

Le plus gros problème avec le Centurion est qu’il ne fonctionne pas avec Warp Charge 65. Le chargeur est plutôt limité à Warp Charge 30, donc si vous avez un ancien téléphone OnePlus ou le Nord de première génération et que vous ne vous souciez pas de la charge 65W, le Centurion est une option assez décente.

Mais si vous utilisez le OnePlus 9 ou 9 Pro, le Nord 2 ou le 8T, vous ne pourrez pas débloquer les vitesses de charge complètes avec ce chargeur. Il en va de même pour OPPO VOOC 2.0, donc si vous utilisez le Reno 6 Pro ou tout autre appareil du portefeuille Realme, vous ne pourrez pas utiliser ce chargeur et obtenir une charge de 65 W.

Stuffcool Centurion : Compétition

Comme je l’ai dit plus tôt, vous ne trouverez pas beaucoup d’alternatives si vous voulez un chargeur 4 ports avec une charge PD 100W. Il existe quelques options comme l’AMX XP60 qui vous offre trois ports USB-A et un seul port USB-C allant jusqu’à 45 W, et vendu au détail à 2 045 , c’est un choix décent si vous voulez un chargeur axé sur la valeur pour votre téléphone et d’autres accessoires.

Si vous souhaitez une solution basée sur GaN, le chargeur ₹3,999 iEDS dispose de deux ports USB-C et d’un seul port USB-A, et il fournit jusqu’à 65 W de puissance PD. Vous obtenez également un câble USB-C vers USB-C dans la boîte qui gère jusqu’à 100 W de puissance.

Stuffcool Centurion : Faut-il l’acheter ?

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez un seul chargeur pouvant être utilisé avec quatre appareils à la fois Vous avez besoin de la polyvalence des normes de charge PD et personnalisées Vous voulez une charge rapide jusqu’à 100 W

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous utilisez un téléphone OnePlus récent

Dans l’ensemble, j’aime ce que Stuffcool propose avec le Centurion. Le chargeur permet de charger plus facilement jusqu’à quatre appareils à la fois, et le fait qu’il monte jusqu’à 100 W via USB PD en fait un excellent choix pour charger les derniers ordinateurs portables et tablettes.

4 sur 5

Cela dit, le chargeur ne fonctionne pas aussi bien pour les appareils OPPO et OnePlus car vous ne pourrez pas déverrouiller les vitesses complètes de 65 W. Si ce n’est pas une considération, le Centurion devrait être l’option par défaut si vous voulez une solution de charge PD 100W en Inde.

