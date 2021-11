Revue Stuffcool Neutron: le plus petit chargeur GaN 20W de l’Inde a tout à fait raison

Il y a beaucoup de choix si vous recherchez le meilleur chargeur GaN aux États-Unis ; mais les options sont limitées en Inde. Heureusement, il existe quelques marques qui innovent dans ce domaine, avec Stuffcool et AMX en tête. Ces marques s’adressent aux utilisateurs indiens et adaptent leurs produits au marché local.

J’utilise quotidiennement plusieurs produits Stuffcool, notamment le chargeur Napoleon GaN 65 W et le Centurion 100 W à quatre ports, les deux combinant une bonne qualité de fabrication et une charge rapide via USB PD. La dernière offre de Stuffcool est tout aussi alléchante : le Neutron est un petit chargeur USB PD avec deux ports, et il va jusqu’à 20W.

La taille est ce qui distingue le Neutron. Le chargeur est environ 40 % plus petit que les chargeurs PD ordinaires de cette catégorie, ce qui le rend considérablement plus facile à utiliser, en particulier sur la route. Ce qui est également intéressant, c’est que vous obtenez deux ports : un port USB-C qui atteint 20 W sur USB PD et un port USB-A standard qui atteint un maximum de 18 W et avec l’ajout de QC3.0 – idéal pour charger les anciens téléphones Android.

Voici la répartition des profils d’alimentation des ports :

USB-C : 9V/2,2A, 12V/1,67A, 5V/3A USB-A : 9V/2A, 12V/1,5A, 5V/3A

Désormais, si vous utilisez les deux ports simultanément, il retombe à 5V/3A et délivre 15W répartis sur les deux ports. C’est bien si vous chargez deux appareils pendant la nuit, et si vous êtes pressé, vous devrez utiliser les ports individuellement pour maximiser le potentiel de charge.

Le Neutron a tout ce que vous recherchez dans un chargeur GaN.

J’utilise le Neutron depuis quelques semaines maintenant, et j’aime beaucoup le chargeur. Le petit profil signifie qu’il s’insère dans mon parasurtenseur sans aucun problème, et j’ai obtenu systématiquement 20 W sur le port USB-C. Le Neutron a six couches de protection contre les surtensions et les surcharges, et comme la plupart des chargeurs de cette catégorie, il comprend un circuit intégré à détection automatique qui ajuste la charge en fonction de l’appareil branché. Donc, si vous utilisez le Neutron pour charger des accessoires comme les écouteurs ou les neckbuds, il adapte la puissance en conséquence.

Maintenant, Stuffcool commercialise le Neutron comme l’option idéale pour la série iPhone 13, et il fait un bon travail en chargeant le téléphone jusqu’à 50 % en un peu plus de 30 minutes. Mais comme cela fonctionne sur USB PD, vous pouvez l’utiliser aussi bien avec les meilleurs téléphones Android. Xiaomi en particulier est passé à l’USB PD en standard sur tous ses téléphones, donc si vous utilisez le Redmi Note 10, le Neutron est une excellente option.

La meilleure partie du Neutron est son coût – à 1 499 (20 $), c’est une véritable aubaine. Vous obtenez une charge rapide de 20 W, deux ports et sa petite taille le rend idéal pour les voyages. Si vous avez besoin de plus de puissance, il existe une autre variante du Neutron qui atteint 33 W, avec ce modèle particulier disponible pour 2 299 (30 $). Dans l’ensemble, j’aime vraiment ce que Stuffcool propose dans la catégorie des chargeurs GaN, et le Neutron est un ajout notable dans ce segment. Si vous voulez un petit chargeur GaN qui fonctionne à 20W ou 33W, c’est celui qu’il faut battre en Inde.

GaN bien fait

Neutron Stuffcool

Le plus petit chargeur de l’Inde est une centrale électrique

Le Neutron combine un petit profil avec deux ports de charge, une protection contre les surcharges et une charge rapide USB PD à 20 W. Le port USB-A est idéal pour charger des accessoires, et compte tenu de son coût, c’est une véritable aubaine.

