Revue Tile Mate (2022): Vivre avec des limites plus longues

L’édition 2020 du Tile Mate était l’un de nos trackers Bluetooth préférés. Il a fait à peu près tout bien et s’est assis à la bonne taille. Cependant, ce n’était pas sans défauts. Désormais, Tile est de retour avec une version actualisée de sa balise classique pour 2022, et il promet quelques correctifs clés. Il est temps de voir si l’alternative originale d’AirTag est à nouveau performante dans notre revue Tile Mate (2022).

Ce que vous devez savoir sur le Tile Mate (2022)

Ryan Haines / Autorité Android

Tile Mate (paquet de 1) : 24,99 $ / 24,99 € / 19,99 £

Tile Mate (paquet de 2) : 47,99 $ / 47,99 € / 37,99 £

Le Tile Mate (2022) est une version mise à jour de l’accessoire grand public de Tile utilisé pour suivre vos biens les plus précieux. Il comporte un trou légèrement plus grand que les générations précédentes, que vous pouvez utiliser pour attacher le Mate à à peu près n’importe quoi. Grâce au trou monté dans le coin, j’ai utilisé le Tile Mate pour tout suivre, de mon sac à dos à la sangle de mon appareil photo.

Le rafraîchissement de quatrième génération de Tile rapproche le Mate de ses plus proches rivaux – le Samsung Galaxy SmartTag et l’Apple AirTag – bien qu’il ait encore quelques avantages. Pour commencer, Tile n’a pas touché le prix de départ impressionnant de 25 $. Il reste 5 $ plus abordable que les offres d’Apple et de Samsung. Vous pouvez également coupler votre Tile Mate avec Android ou iOS et profiter de la même suite de fonctionnalités de suivi.

Si vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités de Tile, vous devrez essayer Tile Premium pour 2,99 $ par mois ou 29,99 $ par an. C’est votre clé pour des rappels utiles comme les alertes intelligentes qui se déclenchent automatiquement lorsque vous vous éloignez trop de votre tracker. Tile Premium ajoute également 30 jours d’historique de localisation et 100 $ de remboursement d’objets perdus pour les utilisateurs de Mate. Tile Premium Protect augmente le remboursement à 1 000 $ pour un coût de 99,99 $ par an si vous voulez encore plus de tranquillité d’esprit.

Le Tile Mate n’a pas changé ses commandes – appuyez une fois pour couper la sonnerie ou appuyez deux fois pour faire sonner votre téléphone directement. Cela étant réglé, passons aux changements de Tile.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer qu’avec l’image ci-dessus – vous pouvez maintenant scanner le code QR au dos d’un Tile Mate pour retrouver son propriétaire. Tant que vos informations personnelles sont à jour, il devrait être beaucoup plus facile pour quelqu’un de rendre votre Tile perdu s’il le retrouve.

Je suis aussi un grand fan du nouveau design de Tile. Le plastique bicolore du modèle 2020 a disparu, tout comme les côtés plats, ce qui rend le Tile Mate plus mince que jamais. Une partie de la conception mise à jour voit également l’ajout d’un indice de protection IP67. Vous pouvez maintenant passer votre Mate dans l’essoreuse et l’immerger dans jusqu’à un mètre d’eau pendant 30 minutes maximum.

Peut-être encore mieux que l’indice IP est le fait que le Mate est désormais disponible dans une option noire. Le Tile Mate (2020) a facilement ramassé les éraflures et les éraflures, et il était impossible de les cacher sur le plastique blanc. La construction globale est toujours en plastique, bien sûr, mais c’est une conception bien améliorée.

Un indice officiel IP67 et une nouvelle finition noire mate sont exactement ce dont le Tile Mate avait besoin.

Tile a donné à son dernier Mate un sérieux coup de pouce dans le département de la batterie – vous pouvez désormais suivre vos objets jusqu’à trois ans à la fois avec une impressionnante portée Bluetooth de 250 pieds.

Nous sommes également très attachés à la flexibilité du système d’exploitation de Tile. J’ai basculé entre Android et iOS plusieurs fois depuis que j’ai commencé à utiliser Tiles, et je n’ai jamais eu de problèmes de connexion. Il est plus facile que jamais d’ajouter de nouveaux trackers à votre compte, et Tile a réduit l’onglet Carte pour se concentrer sur vos propres appareils.

Nous avons également déjà contesté les fonctionnalités anti-harcèlement de Tile parce que, eh bien… il n’y en avait pas. Désormais, la société introduit une fonctionnalité appelée Scan and Secure qui permettra aux utilisateurs d’Android et d’Apple de rechercher manuellement des trackers indésirables dans leur voisinage à l’aide de l’application Tile. La fonctionnalité n’est pas la méthode anti-harcèlement la plus complète que nous ayons vue et elle ne sera déployée qu’au début de 2022, mais c’est un bon début pour Tile.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

La batterie de trois ans sonne bien sur le Tile Mate, mais elle a un hic : vous ne pouvez plus remplacer votre batterie. Une fois que vous avez atteint votre limite, vous devrez remplacer votre tracker. Le plastique lui-même peut s’user d’ici là de toute façon, mais cela signifie que les remplacements de batterie gratuits dans Tile Premium sont désormais exclusifs au Tile Pro (2022) dans la nouvelle gamme Tile.

Je peux apprécier la portée annoncée de 250 pieds de Tile – après tout, c’est 50 pieds de plus que la version 2020. Cependant, la réalité n’est pas aussi impressionnante. La connectivité Bluetooth nécessite une zone complètement dégagée sans interruption pour atteindre quelque chose près de cette distance. Si vous êtes dans une ville ou une zone fortement boisée, vous envisagez probablement une portée de près de 50 pieds.

L’intégration d’Amazon Sidewalk est agréable, mais toujours pas aussi étendue que les options d’Apple et de Samsung.

Le Tile Mate nécessite toujours un suivi constant avec l’aide d’Amazon Sidewalk. Même avec l’avantage supplémentaire des appareils Echo et Ring à proximité, Tile ne correspond toujours pas au nombre d’utilisateurs des écosystèmes Samsung ou Apple. Sidewalk est également limité aux utilisateurs basés aux États-Unis, de sorte que tout le monde dépend des personnes à proximité pour posséder des trackers Tile.

La plupart des modifications apportées à Tile Mate (2022) concernent le tracker lui-même, mais Tile a également apporté quelques modifications à l’application. Pour commencer, vous ne pouvez plus voir le nombre d’utilisateurs de Tile dans votre région. C’est peut-être mieux pour la confidentialité, mais ce n’est pas encourageant si vous perdez l’un de vos trackers. L’application place également les fonctionnalités Tile Premium au sommet de vos options, que vous ayez le service ou non.

Bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’une critique, il convient de noter que le Tile Mate (2022) ne prend pas en charge la technologie ultra-large bande pour un suivi de précision, mais vous donne plutôt un emplacement général pour le tracker et l’élément auquel il est attaché. C’est une omission juste étant donné le prix réduit du Tile Mate, mais si vous voulez un suivi précis, vous voudrez attendre la sortie du Tile Ultra en 2022, ou prendre un AirTag.

Revue Tile Mate (2022) : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le Tile Mate (2022) reste un excellent choix parmi les trackers Bluetooth abordables. C’est votre meilleur pari pour la prise en charge d’Android et d’iOS avec un budget limité, et le Mate bat toujours l’Apple AirTag (29 $) et le Samsung Galaxy SmartTag (29 $) en termes de prix. Cela dit, si vous utilisez l’un ou l’autre des systèmes d’exploitation, vous constaterez peut-être que les trackers propriétaires se marient mieux avec vos appareils. Il y a aussi le Tile Pro (2022) (34,99 $) à considérer, qui a une batterie amovible, une sonnerie plus forte et une construction encore plus durable.

Vous devrez également décider si vous êtes prêt ou non à payer pour Tile Premium. Bien sûr, il ajoute quelques fonctionnalités essentielles, mais les 29,99 $ supplémentaires par an peuvent s’additionner lorsque le Tile Mate n’a plus de batterie remplaçable. Il est également bon que Tile s’engage dans certaines fonctionnalités anti-harcèlement, mais elles ne sont pas disponibles au moment de la rédaction et pas aussi impressionnantes que celles d’Apple.

Tout compte fait, le Tile Mate (2022) est d’un excellent rapport qualité-prix à 25 $ pour tous ceux qui rebondissent entre Android et iOS. La perte de la batterie remplaçable pique, mais la plupart des autres changements sont pour le mieux, et nous ne dirons pas non à trois ans d’autonomie. Les carreaux deviennent encore plus abordables lorsque vous en achetez plus d’un, vous pourriez donc être prêt à vous lancer pour un pack de deux ou même un pack de quatre.

Matelas à carreaux (2022) 1 paquet

Le tracker rafraîchi de Tile offre une durée de vie de la batterie plus longue que jamais ainsi que son premier indice officiel IP67 contre l’eau et la poussière, et maintenant il est également disponible en noir élégant.

