Revue Tile Pro (2022) : Plus gros, mais est-ce mieux ?

Les trackers Bluetooth classiques de Tile ont toujours été identifiables grâce à leurs petites formes carrées. Cependant, la famille a fait peau neuve jusqu’en 2022. Le Tile Pro, en particulier, a l’air complètement différent, mais Tile a-t-il apporté des changements pour le mieux ? Après tout, le Tile Pro a la réputation d’être le meilleur tracker prêt pour l’aventure sur le marché. Voyons si les changements sont plus profonds que la peau dans notre revue Tile Pro (2022).

Ce que vous devez savoir sur le Tile Pro (2022)

Ryan Haines / Autorité Android

Tile Pro (paquet de 1) : 34,99 $ / 34,99 € / 29,99 £

Tile Pro (paquet de 2) : 59,99 $ / 59,99 € / 49,99 £

Le Tile Pro (2022) est le tracker Bluetooth le plus cher de Tile que vous puissiez acheter au moment de la rédaction. Il comporte un petit trou pour que vous puissiez l’attacher à tout, des sacs à dos aux sangles d’appareil photo, ou même le mettre sur votre animal de compagnie. Tile a repensé le design cette année, optant pour une forme allongée avec des bords légèrement arrondis. Le Tile Pro offre toujours un cadre en métal durable, bien que le trou se soit déplacé du coin au centre du bord supérieur. Le nouveau Tile Pro possède également un indice officiel IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière, ce qui est une grande amélioration par rapport à l’indice IP55 du modèle précédent pour la résistance aux éclaboussures.

Alors que le Tile Mate classique s’aligne sur le Samsung Galaxy SmartTag et l’Apple AirTag, le Tile Pro reste dans une classe à part. C’est toujours plus cher que l’un ou l’autre à 34,99 $, et maintenant c’est aussi plus grand. Cela dit, vous pouvez toujours profiter de Tile Pro sur Android ou iOS avec l’application Tile sans verrouillage de l’écosystème, ce qui continue d’être l’un des plus grands avantages de Tile.

Le nouvel indice IP67 et le design raffiné donnent au Tile Pro une nouvelle chance de se démarquer de la concurrence.

Le modèle Pro de Tile a longtemps été le tracker le plus coloré de la famille, avec une liste de modèles en édition spéciale à tester. Bien que les finitions uniques ne soient pas encore arrivées sur le modèle 2022, nous nous attendons à ce qu’elles le fassent bientôt. À l’heure actuelle, vos meilleurs paris sont les finitions noires ou blanches – bien que nous préférions le noir car il est moins sujet aux éraflures.

Bien que le Tile Pro soit un tracker complet dans la plupart des droits, vous aurez besoin d’un abonnement à Tile Premium pour ressentir toute la puissance. Il coûte 2,99 $ par mois ou 29,99 $ par an, et il ajoute des fonctionnalités telles que les alertes intelligentes, qui déclenchent des notifications proactives si vous laissez le Tile Pro à la maison ou dans un endroit qu’il ne reconnaît pas. Tile Premium pour Tile Pro est également livré avec un service gratuit de remplacement de la batterie et jusqu’à 100 $ de remboursement de l’appareil, ou vous pouvez passer à Tile Premium Protect pour 99,99 $ par an et obtenir une couverture de 1 000 $.

Malgré le lifting du Tile Pro, les commandes sont toujours aussi simples : une pression fait taire la sonnerie de votre téléphone et deux pressions font sonner votre téléphone pour le retrouver. Le Tile Pro (2022) est toujours le membre le plus bruyant de la famille Tile lorsque vous le sonnez également.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Lorsque j’ai reçu une paire de nouveaux trackers Tile Pro (2022), je n’étais pas sûr de ce que je ressentirais à propos du nouveau design. Après tout, j’ai adoré la forme carrée mince de la génération précédente. Cependant, le nouveau Tile Pro, plus long, montre à quel point certains changements mineurs de conception peuvent être nécessaires. Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi esthétique, la nouvelle forme signifie qu’il n’est pas aussi large qu’avant, ce qui lui permet de s’asseoir plus confortablement parmi un jeu de clés, par exemple. Il conserve également le cadre en métal résistant, ce qui le rend plus durable que les autres trackers.

Peut-être que la meilleure caractéristique de conception de Tile Pro est quelque chose qui n’a pas changé par rapport à l’année dernière – vous pouvez toujours remplacer la pile CR2032 par vous-même. Tile a abandonné le composant remplaçable du vanille Mate, mais son inclusion sur le Pro donne au tracker Bluetooth de premier plan une durée de vie beaucoup plus longue. J’ai pensé que la batterie était un sacrifice nécessaire pour l’étanchéité, mais le Tile Pro montre que vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes avec son indice de protection IP67.

Le nouveau Tile Pro, plus long, montre à quel point certains changements mineurs de conception peuvent être nécessaires

Un dernier changement physique apporté par Tile pour sa refonte en 2022 est un code QR sur le panneau arrière. Cela permet aux autres utilisateurs de retourner plus facilement vos objets perdus s’ils trouvent votre tracker. Bien sûr, vous devrez vous assurer de garder vos informations personnelles aussi à jour que possible.

Côté logiciel, Tile prend enfin au sérieux la technologie anti-harcèlement… en quelque sorte. Nous avons mentionné l’absence de mesures anti-harcèlement comme une omission clé dans notre examen précédent, mais Tile a maintenant une réponse sous la forme de sa fonction « Scan et sécurisation ». Bien que les détails soient encore minces et qu’il ne sera pas disponible avant « début » en 2022, la fonctionnalité permettra aux utilisateurs de Tile et non-Tile sur Android et iOS de rechercher dans leur environnement immédiat des trackers non enregistrés. Bien qu’elle ne soit pas aussi complète que certaines des méthodes anti-harcèlement d’Apple, c’est à tout le moins un pas dans la bonne direction.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Bien que de nombreux changements de Tile soient pour le mieux avec le dernier Pro, ce n’est pas parfait. Le tracker est légèrement plus grand qu’avant, bien qu’il n’offre toujours qu’un an d’autonomie. J’ai aussi du mal à obtenir derrière la finition blanche de Tile, quel que soit le modèle. Il a tendance à prendre des marques, peu importe à quel point vous essayez de le garder propre.

Tile prétend toujours que la portée Bluetooth du Pro est de 400 pieds, ce qui semble trop beau pour être vrai. Malheureusement, c’est toujours le cas. À moins que vous ne viviez dans une zone ouverte avec presque pas d’arbres, de maisons ou d’autres interruptions, vous ne verrez pratiquement jamais une gamme comparable.

La portée Bluetooth améliorée de Tile sonne bien, mais c’est toujours presque impossible à réaliser.

L’application Tile reste une arme à double tranchant dans la mesure où elle dépend toujours d’un abonnement Tile Premium. Bien qu’il soit facile d’ajouter et de gérer des trackers, vous ne pouvez pas accéder à des éléments tels que les alertes intelligentes sans un abonnement mensuel ou annuel. Si les abonnements étaient universels, ce serait une chose, mais d’autres trackers indépendants de l’écosystème – comme le Chipolo One – n’exigent pas de frais supplémentaires pour des alertes similaires. Du côté positif, les utilisateurs de Tile Pro profitent de l’avantage de remplacement gratuit de la batterie qui manque aux trackers Tile moins chers.

Un autre changement pour frapper l’application Tile est une carte mise à jour. Alors que vous pouviez autrefois voir une carte montrant un certain nombre d’utilisateurs dans votre région, elle a depuis été supprimée. C’est peut-être dans un souci de confidentialité, mais il n’est pas aussi facile de dire combien d’utilisateurs Tile sont présents pour vous aider à suivre les objets. De plus en plus d’utilisateurs d’Apple et de Samsung sont toujours là pour leurs écosystèmes respectifs, ce qui place le Tile Pro quelque peu derrière la balle huit. L’intégration d’Amazon Sidewalk aide avec les numéros en gardant les appareils Echo et Ring à proximité dans le giron, mais cela est limité aux utilisateurs aux États-Unis.

Il y a aussi la plus grande fonctionnalité manquante dont il faut parler : la prise en charge de l’ultra large bande. Le prochain Tile Ultra devrait ajouter des fonctionnalités de suivi de précision compatibles UWB pour rivaliser avec l’AirTag, mais je ne peux m’empêcher de penser que la fonctionnalité devrait faire partie du Tile Pro. Ce tracker est déjà plus cher que l’AirTag, mais manque de précision de l’appareil d’Apple. Devoir attendre un nouveau Tile, plus cher, fait quelques trous dans la valeur du Tile Pro (2022).

Avis Tile Pro (2022) : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le Tile Pro (2022) offre toujours toutes les fonctionnalités que nous aimions l’année dernière – il est bruyant, bien construit et peut basculer entre Android et iOS. Bien que le nouveau design ne soit pas aussi attrayant en un coup d’œil, son profil plus fin le rend plus facile à transporter.

Dans l’ensemble, le Tile Pro reste un excellent achat, surtout si vous avez en tête des aventures en plein air. La résistance à l’eau est à égalité avec le reste des offres de Tile, mais le cadre en métal prendra plus de temps que les trackers moins chers. Le lancement imminent de Scan and Secure fournira également enfin un minimum de protection anti-harcèlement, même si elle est moins complète que nous le souhaiterions.

Le Tile Pro (2022) reste la meilleure expérience de suivi Bluetooth pour la plupart des utilisateurs.

Il reste plus cher que la plupart des autres trackers Bluetooth, mais cela en vaut la peine si vous n’êtes pas un utilisateur d’iPhone ou de Samsung Galaxy. Vous pouvez toujours essayer l’AirTag (29 $) ou le Galaxy SmartTag (29 $), mais ils sont meilleurs si vous êtes déjà ancré dans l’un ou l’autre écosystème. Si vous vous retrouvez avec un téléphone Galaxy S et un iPad ensemble, il est préférable de jouer à la Suisse et de suivre avec un Tile.

Nous jugerons de l’impact de Scan and Secure, mais vous devrez décider si vous souhaitez payer pour Tile Premium ou non. C’est essentiel pour des fonctionnalités telles que les alertes intelligentes, mais cela rend encore plus cher un tracker Bluetooth déjà relativement cher.

Il y a aussi le Tile Ultra qui est l’éléphant dans la pièce quand on parle du Tile Pro. Bien que Tile n’ait pas détaillé l’ensemble des fonctionnalités ou le prix de l’Ultra, il est configuré pour ajouter la prise en charge UWB et le suivi de la réalité augmentée. Si vous voulez le meilleur Tile, vous voudrez peut-être attendre un peu plus longtemps.

En attendant, cela ne peut pas faire de mal d’essayer un seul Tile Pro. Alternativement, les remises multi-packs signifient que vous pouvez en acheter un et en offrir un autre en cadeau. Si vous cherchez à économiser de l’argent, assurez-vous de jeter un coup d’œil au Tile Mate (2022) (24,99 $), qui a le même indice IP, mais une construction moins durable et une sonnerie plus silencieuse.

Tile Pro (2022) 1 paquet

Le Tile Pro (2022) offre un tout nouvel indice IP67 avec un design mis à jour qui s’adapte parfaitement à vos clés. Vous pouvez également suivre vos objets de valeur de plus loin grâce à la portée améliorée de 400 pieds.

commentaires