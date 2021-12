Revue Tile Slim (2022): Vraiment mince, pas si louche?

Nous avons tous des choses que nous avons tendance à perdre. Heureusement pour nous tous, il existe un nombre croissant de trackers Bluetooth disponibles pour à peu près toutes les situations. Cette fois, nous cherchons un moyen de garder votre portefeuille, ou même votre livre ou votre veste préféré à portée de main avec le dernier tracker en forme de carte de Tile. Voici notre revue Tile Slim (2022).

Ce qu’il faut savoir sur le Tile Slim (2022)

Ryan Haines / Autorité Android

Tile Slim (paquet de 1) : 34,99 $ / 34,99 € / 29,99 £

Tile Slim (paquet de 2) : $59.99

Le Tile Slim est le membre le plus unique de la famille de suivi Tile, et il est de retour avec une mise à jour 2022. Ce qui distingue le Slim, c’est que c’est le seul Tile qui ne s’attache pas physiquement à votre objet. Au lieu de cela, vous devez le glisser dans une poche, le glisser dans une fente ou l’utiliser comme signet. C’est également le Tile qui reçoit le moins de changements dans le dernier lot d’actualisations de produits de la part de l’entreprise.

Alors que les Tiles plus traditionnels comme le Mate et le Pro prennent le Galaxy SmartTag et l’Apple AirTag, le Tile Slim est dans une classe à part. Son rival le plus proche est la Chipolo Card, qui est similaire avec quelques fonctionnalités intelligentes supplémentaires en plus. La carte de Chipolo a un autre avantage par rapport au Tile Slim (2022) en ce sens qu’elle est plus abordable à seulement 30 $, cependant, la plus petite base d’utilisateurs diminue son potentiel de suivi et elle est limitée à une batterie d’un an.

Que ce soit dans un portefeuille, une poche de manteau ou un livre, le Tile Slim s’épanouit dans les espaces restreints.

Si vous avez lu l’une de nos autres critiques de Tile, vous saurez que Tile Premium est un incontournable. Il coûte 2,99 $ par mois ou 29,99 $ pour un an, et il ajoute des alertes intelligentes qui fournissent des notifications automatisées à votre téléphone lorsque vous êtes hors de portée. Tile Premium ajoute également 30 jours d’historique de localisation et jusqu’à 100 $ de remboursement d’objets perdus. Le Tile Premium Protect, plus cher, augmente votre couverture à 1 000 $ et coûte 99,99 $ par an.

Le Tile Slim s’inspire de ses frères et sœurs de forme plus classique en ce qui concerne les commandes embarquées. Il vous suffit de presser le logo Tile une fois pour faire taire votre sonnerie ou de le presser deux fois si vous souhaitez retrouver votre téléphone. Maintenant, entrons dans l’expérience quotidienne.

Il convient de noter que Tile devrait être racheté par Life360, une société qui aurait vendu des données d’utilisateurs tout en appliquant des règles de confidentialité souples. La vente devrait être finalisée au premier trimestre 2022. L’équipe Tile existante restera en place et Life360 a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de vendre les données des utilisateurs de Tile. Néanmoins, il faut en être conscient avant d’investir dans l’écosystème Tile.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

L’un des changements les plus importants de Tile à l’horizon 2022 est la toute nouvelle fonctionnalité « Lost & Found ». Il intègre le code QR monté à l’arrière vu ci-dessus pour faciliter la recherche des objets perdus. Vous devrez fournir à Tile votre numéro de téléphone, mais cela permet aux gens de vous contacter s’ils trouvent vos objets de valeur manquants.

Dans l’ensemble, le Tile Slim n’a pas trop changé physiquement. C’est toujours la même taille qu’une carte de crédit et à peu près un dixième de pouce d’épaisseur. Cependant, il possède désormais un indice de résistance IP67 robuste pour la résistance à la poussière et à l’eau, ce qui est conforme au reste de la gamme Tile. Bien sûr, le Slim a longtemps été l’option la plus résistante à l’eau grâce à la batterie non remplaçable, mais il est agréable de voir une évaluation officielle. Pour ma part, je suis content que Tile n’ait pas poussé une refonte sur le Slim (2022) comme ses autres tuiles. Il est difficile de voir comment il pourrait devenir plus mince, et la finition noire mate est superbe. C’est aussi de loin la plus légère de toutes les tuiles, pesant à peine 2,5 g.

Le Tile Slim offre trois ans d’autonomie, ce qui est impressionnant compte tenu de la portée Bluetooth accrue. Il peut maintenant atteindre jusqu’à 250 pieds, contre 200 pieds sur la génération précédente. Que vous atteigniez réellement cette plage est une autre question – ce n’est pas facile à moins que vous ne viviez dans une zone largement ouverte.

Tile a donné à son Slim (2022) un bon coup de pouce Bluetooth, et la cote officielle IP67 est la cerise sur le gâteau.

Suivi à longue portée ou non, j’aime toujours que le Tile embrasse à la fois Android et iOS pour le support. Il est facile de se connecter sur les deux plates-formes, vous pouvez donc suivre votre portefeuille quel que soit le téléphone dans votre poche. L’interface de l’application est également identique, ce qui réduit toute courbe d’apprentissage potentielle.

Nous avons déjà contesté les options anti-harcèlement de Tile, ou plutôt leur absence totale, mais maintenant Tile s’efforce de résoudre le problème. Une nouvelle fonctionnalité de l’application Tile appelée Scan and Secure vous permet de rechercher des trackers non enregistrés sur votre personne. Malheureusement, la fonctionnalité ne sera lancée qu’au début de 2022. Elle est également loin d’être aussi complète que les mesures anti-harcèlement d’Apple, mais c’est au moins un pas dans la bonne direction.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Il est difficile de dire si trois ans d’autonomie sont une bénédiction ou une malédiction. Bien sûr, si Tile avait ajouté une batterie remplaçable au Tile Slim, il aurait probablement dû la rendre plus épaisse. Cependant, pour le moment, vous devez remplacer l’intégralité du tracker à chaque fois que la batterie est épuisée. Certes, le plastique lui-même peut montrer de l’usure au moment où la batterie le frappe, mais c’est toujours un inconvénient étant donné que le service reTile de Tile (remplacements à prix réduit) ne s’applique pas aux trackers avec trois ans de durée de vie promise de la batterie.

Une chose que j’aurais aimé voir sur le nouveau Tile Slim est un trou de perforation. Bien que le Slim soit destiné à se glisser dans les portefeuilles et les poches, il serait bien d’avoir un moyen d’attacher physiquement la carte. S’il glisse de votre sac ou de votre portefeuille, vous pourriez finir par ne trouver que le tracker au lieu de votre objet de valeur perdu. Tout ce que vous avez à faire est de presser le logo Tile, il y a donc probablement de la place pour un trou quelque part.

Il n’y a aucun moyen d’attacher le Tile Slim (2022) à quoi que ce soit, donc s’il tombe, vous n’aurez peut-être pas de chance.

Tile n’a pas autant d’utilisateurs qu’Apple ou Samsung, vous devez donc compter sur Amazon Sidewalk pour un coup de pouce supplémentaire à son écosystème de suivi. Il intègre les appareils Ring et Echo à proximité, bien que les utilisateurs d’Amazon puissent désactiver cette fonctionnalité et vous laisser à la case départ. Malheureusement, Amazon Sidewalk est également limité aux utilisateurs américains, donc tout le monde dépend uniquement du réseau de Tile.

Compte tenu du prix, il aurait également été formidable de voir la prise en charge de l’ultra large bande (UWB) pour le suivi de précision et/ou de réalité augmentée, comme nous l’avons vu sur l’AirTag. Ces fonctionnalités, cependant, sont réservées au Tile Ultra prévu pour 2022.

Avis Tile Slim (2022) : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Si vous voulez écraser la mauvaise habitude de perdre votre portefeuille ou votre veste préférée, le Tile Slim (2022) pourrait être fait pour vous. Il prend en charge à la fois Android et iOS, et il est facile de se glisser dans des espaces restreints grâce à sa conception élancée et sa construction légère. Bien que le prix du Tile Slim corresponde au Tile Pro, le prix de son design unique en vaudra la peine pour de nombreux utilisateurs.

Ceux d’entre vous qui se sont engagés dans les écosystèmes Apple ou Samsung peuvent trouver que l’AirTag (29 $) ou le Galaxy SmartTag (29 $) conviennent mieux. L’option de Samsung offre un design plus traditionnel tandis que l’AirTag offre un suivi de précision grâce à la prise en charge UWB. La dernière question que vous devrez vous poser est de savoir si vous avez besoin de Tile Premium ou non. Il ajoute des alertes intelligentes et le remboursement du produit pour 29,99 $ par an, mais le Tile Slim (2022) n’obtient pas de remplacement de batterie gratuit.

Dans l’ensemble, le Tile Slim (2022) est le meilleur tracker Bluetooth en forme de carte. Il n’y a pas beaucoup de concurrents directs, et il est difficile de discuter avec trois ans d’autonomie et un indice IP67. Vous pouvez toujours économiser un peu d’argent lorsque vous en achetez plusieurs, alors commencez à choisir vos objets de valeur préférés à suivre.

Tile Slim (2022) 1 paquet

Le tracker compatible avec les portefeuilles de Tile est de retour et meilleur que jamais. Le Tile Slim est classé IP67 avec une autonomie de trois ans pour garder une trace de votre portefeuille, d’un livre préféré ou de n’importe quoi d’autre.

