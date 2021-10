Revue Urbanista Los Angeles: les écouteurs à énergie solaire tiennent une promesse noble

Les écouteurs à énergie solaire sont une perspective alléchante. La durée de vie de la batterie des modèles sans fil s’est beaucoup améliorée au fil des ans, mais elle est encore loin d’être parfaite, et ces larges bandeaux offrent la surface parfaite pour une feuille de cellules solaires pour une charge continue.

Urbanista n’est pas la première entreprise à tenter de concrétiser cette idée – JBL a annoncé sa propre paire en 2019 qu’elle a ensuite été obligée de retarder en raison de la pandémie – mais ses Los Angeles sont les premiers écouteurs à énergie solaire à avoir effectivement arrivé sur le marché. Bien que la conception soit presque identique aux écouteurs Miami existants de la société, une couche de cellules solaires PowerFoyle sur le bandeau leur permet d’aspirer en continu l’énergie solaire lorsqu’elles sont exposées à la lumière. Urbanista estime que l’auditeur moyen devrait pouvoir passer des mois sans avoir à les recharger.

C’est une idée séduisante, qui a le potentiel de supprimer un élément de la liste des appareils que les gens doivent recharger régulièrement, mais peut-elle être à la hauteur des attentes ? Et même si c’est le cas, ces écouteurs solaires à 199 $ (169 £ / 199 €) valent-ils la peine d’être chargés en premier lieu ?

Note de Verge 7,5 sur 10

Bon produit

La charge solaire fonctionne Son serré et percutant Bonne suppression du bruit

Mauvaises choses

Commandes trop rapprochées Pas de port 3,5 mm pour les connexions filaires Ajustement serré sur les grosses têtes

Les Los Angeles d’Urbanista ont un design basique et sans inspiration qui correspond largement aux écouteurs Miami existants de la société. Mon échantillon d’examen était un noir assez ennuyeux, mais il existe également une option «Sand Gold» plus colorée si vous vous sentez plus aventureux.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est avec le serre-tête de Los Angeles, qui a une couche de matériau Powerfoyle produit par Exeger pour capturer la lumière qui finit par se transformer en batterie. Malheureusement, ce matériau est noir, quelle que soit la couleur dans laquelle vous choisissez d’installer le casque, et d’après les images de presse, je ne pense pas qu’il ait fière allure avec l’option or.

L’application d’Urbanista montre exactement combien de puissance est gagnée et perdue. Ici, les écouteurs étaient utilisés à la lumière directe du soleil, jouaient de la musique avec ANC activé et gagnaient de la puissance.Capture d’écran : Urbanista

Pour la plupart, les capacités de charge solaire des écouteurs ne sont pas une chose à laquelle vous devez penser activement. Ils se chargeront automatiquement, que vous les portiez et écoutiez de la musique ou qu’ils soient éteints (bien que le logiciel plafonne leur charge solaire à 90 % pour protéger la batterie). Mais si vous voulez avoir une idée plus approfondie de ce qui se passe sous le capot, l’application compagnon d’Urbanista offre une excellente interface qui montre la consommation électrique du casque par rapport à sa charge solaire. Il y a beaucoup de plaisir à jouer avec l’application, à voir quel impact l’activation et la désactivation de l’ANC ont sur la décharge de la batterie ou combien d’énergie solaire vous pouvez gagner en plaçant les écouteurs à la lumière directe du soleil que vous puissiez trouver.

Je pense que l’avantage que la plupart des gens retireront de la recharge solaire de Los Angeles est un parachute métaphorique, ralentissant la décharge de la batterie afin que vous n’ayez pas à la recharger si souvent. L’efficacité de ce parachute sera très différente selon que vous l’utilisez pour écouter de la musique à l’intérieur de votre bureau ou dans le métro ou si vous le portez en déplacement dans une partie plus ensoleillée du monde. Mais en tant que référence, les écouter dans une pièce noire avec ANC désactivé devrait vous procurer 80 heures d’écoute.

D’après mon expérience en les utilisant les jours d’automne nuageux au Royaume-Uni, j’ai généralement vu l’application d’Urbanista signaler soit une consommation d’énergie minimale, soit ajouter une quantité d’énergie presque égale à la quantité consommée. Il était moins courant pour moi de voir les écouteurs gagner en puissance au fur et à mesure que je les utilisais, mais cela s’est produit lorsque je les ai utilisés en plein soleil (comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus).

Les moments où j’ai vu les écouteurs tirer le meilleur parti de la charge solaire étaient lorsqu’ils étaient inutilisés au soleil. Je suis sûr que vous pourriez prendre l’habitude de les laisser sur un rebord de fenêtre ensoleillé, positionné de manière à ce que le bandeau pointe directement vers le soleil pour maximiser le bénéfice, mais si vous allez faire cet effort, alors vous pourriez aussi bien branchez-les. La beauté des écouteurs de Los Angeles est que vous n’avez pas vraiment besoin d’y penser, et obsédé par le fait de les laisser se recharger au soleil, c’est comme si cela manquait de l’essentiel.

Les écouteurs peuvent être ajustés sur des têtes plus grandes.

Ce petit logo est le seul indicateur visible de leurs capacités de charge solaire.

Après deux semaines d’écoute pendant quelques heures par jour, y compris assis à mon bureau à côté d’une fenêtre orientée à l’ouest, ainsi que dans le métro de Londres avec ANC activé, l’application d’Urbanista rapporte que je suis toujours à 81% de puissance . C’est une quantité impressionnante d’épuisement de la batterie, même si je les utilisais dans des situations sans lumière naturelle ou par temps couvert.

Je ne pense pas que quiconque s’en tirera sans avoir à connecter les écouteurs Los Angeles à un chargeur USB-C. Mais d’après mon expérience, je pourrais les voir durer un mois ou plus d’utilisation régulière en hiver et même plus si vous les utilisez dans des conditions plus ensoleillées.

Je pouvais voir ces écouteurs durer des mois sans avoir besoin de charge

Mis à part le serre-tête équipé de cellules solaires, le Los Angeles ressemble et fonctionne comme une paire typique d’écouteurs sans fil à réduction de bruit. Leurs commandes sembleront familières à quiconque a utilisé une paire d’écouteurs sans fil au cours des cinq dernières années. Sur l’oreillette droite, il y a un trio de boutons pour augmenter, baisser le volume et un bouton de commande de lecture au milieu qui allume et éteint également le casque. Sur la gauche, il y a un bouton de raccourci personnalisable qui répond à un appui court ou long pour basculer la suppression du bruit, le mode transparence ou un assistant vocal.

C’est une sélection judicieuse de boutons ; Je souhaite juste que les commandes de volume ne soient pas si bêtement proches les unes des autres. Vous pouvez apprendre à vivre avec eux, mais un peu plus d’espacement rendrait ce bouton de pause beaucoup plus facile à sentir avec votre doigt dans un pincement. Il aurait également été bien qu’il y ait un raccourci dédié pour mettre les écouteurs en mode d’appairage plutôt que de devoir d’abord se déconnecter manuellement d’un appareil précédent.

Commandes de lecture à droite et chargement ANC et USB-C à gauche.

La marque sur les écouteurs est minime.

Sur l’oreillette gauche, il y a un port USB-C lorsque les rayons du soleil ne suffisent pas à garder ces écouteurs chargés, mais malheureusement, il n’y a pas de prise 3,5 mm pour les connexions filaires. Urbanista me dit qu’il a omis la prise physique pour maintenir la consommation d’énergie du casque aussi faible que possible. En toute honnêteté, la durée de vie de la batterie du Los Angeles est supérieure de 30 heures à celle des écouteurs Miami d’Urbanista, qui ne délivrent « que » 50 heures, ce qui suggère que ces optimisations de puissance ont fonctionné. Mais une option 3,5 mm serait toujours utile pour les divertissements en vol ou les appels professionnels où je ne veux pas risquer une déconnexion Bluetooth, et c’est dommage que Los Angeles n’ait pas cette flexibilité intégrée.

À l’abri de la lumière du soleil et dans les entrailles du réseau de métro de Londres, j’ai été agréablement surpris par la performance de suppression du bruit de Los Angeles, qui a assez bien étouffé le crissement du tube alors qu’il traversait les tunnels du métro. Ce n’est pas aussi performant que les leaders de classe comme les AirPods Max ou le Sony WH-1000XM4, mais je pense que le niveau d’ANC offert par le Los Angeles est bon pour le prix.

Un ajustement serré aide à la suppression du bruit

La capacité du Los Angeles à annuler le bruit est aidée par le fait qu’ils s’adaptent parfaitement à votre tête pendant que vous les portez. Ils étaient initialement si confortables qu’ils étaient inconfortables à porter pendant mes premiers jours d’utilisation. Mais au fur et à mesure que le serre-tête s’est ramolli au cours de deux semaines, les écouteurs sont passés de « inconfortablement serré » à simplement « juste » sur ma tête légèrement grosse. Si vous avez l’occasion de les essayer avant de les acheter, je la prendrais. Juste pour être sûr.

Le Los Angeles offre un son riche et rond qui a beaucoup d’impact. Écoutez de la techno, comme les 7 chansons récemment publiées par Humanoid, et la ligne de basse percutante a du poids et de l’impact, mais parvient à rester un peu timide pour devenir écrasante. Mais passez à quelque chose de plus stratifié, comme We Are Not Good People de Bloc Party, et les limites de cette approche axée sur la basse deviennent plus apparentes. Le Los Angeles ne laisse tout simplement pas beaucoup d’espace pour que le reste du morceau se fasse entendre, et dans le cas du morceau de Bloc Party, vous perdez une partie de la définition et du crépitement des guitares saturées dans le processus.

Le Los Angeles ne sonne pas mal du tout. Loin de là, ce sont des écouteurs très écoutables. Mais leur son a un poids qui peut écraser les parties les plus délicates d’un morceau. Il existe des écouteurs bien pires pour ce prix, mais si vous avez envie d’entendre le moindre détail d’une chanson, alors les Los Angeles ne sont pas intéressés à vous le fournir.

A l’intérieur des tasses.

Le Los Angeles à partir de la droite.

Faire une paire d’écouteurs qui peuvent être chargés à la lumière sans avoir l’air de pouvoir se charger à la lumière n’est pas une mince affaire, et le plus grand compliment que je puisse faire au Los Angeles est qu’ils intègrent cette fonctionnalité de manière si transparente que vous oubliez qu’ils sont capables à la charge solaire du tout. C’est-à-dire jusqu’à ce que vous regardiez leur niveau de batterie après plusieurs jours d’utilisation et découvriez qu’il n’a baissé que de 10 %. Le seul compromis significatif est l’absence d’un port 3,5 mm pour l’écoute en ligne en option. Pour certaines personnes, ce ne sera pas un problème. Pour d’autres, ce sera un dealbreaker.

En tant que paire d’écouteurs, l’Urbanista Los Angeles fait quelques faux pas. Leurs commandes pourraient être plus claires et plus espacées, et leur ajustement pourrait être plus confortable sur des têtes plus grosses. Mais ils réussissent finalement à être une paire d’écouteurs très écoutable, même si leur qualité sonore ne peut rivaliser avec des paires plus chères comme Sony et Sennheiser.