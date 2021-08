Revue Waltonchain Mystery Box ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Aujourd’hui, je vous montre un événement d’une chaîne publique chinoise IoT + Blockchain qui était cotée sur Binance dès 2017. Waltonchain est resté silencieux pendant un certain temps puis a révélé une nouvelle feuille de route avec les NFT début 2021. Conformément à leur feuille de route, maintenant, ils font officiellement des NFT.

Annonce officielle Brève introduction de Waltonchain

Waltonchain est une chaîne publique sous-jacente open source pour l’écosystème commercial. Il s’agit d’un projet IoT qui intègre la blockchain à la RFID, préconise de servir l’économie réelle et promeut l’Industrie 4.0. La pièce du projet est WTC. Site Web : https://www.waltonchain.org. Ils sont également sur CMC : https://coinmarketcap.com/currencies/waltonchain/

En novembre 2019, Waltonchain a publié le jeton d’écosystème autonome WTA sur son réseau principal. WTA est un jeton de chaîne enfant qui rapporte des intérêts collatéraux. Les détenteurs de WTC verrouillent certains WTC dans l’application WTA et obtiennent des paiements WTA. Voir les détails dans leur Blue Paper : https://www.waltonchain.org/#/wta/bluePaper

Maintenant, parlons affaires. Waltonchain a une jolie mascotte de marque KiWa. Il est utilisé dans ce tirage NFT. Les règles sont très simples. Vous pouvez obtenir 1 boîte mystère KiWa de couleur aléatoire pour 1 000 WTA (les jetons de la chaîne enfant). KiWa est disponible en trois couleurs. Un violet peut être échangé contre 100 WTC, un bleu contre 50 WTC, un vert contre 10 WTC, respectivement. Les boîtes mystères sont limitées à 1 000 pièces au premier tour.

Les prix actuels du marché sont de 0,9 $ pour le WTC et de 0,007 $ pour le WTA (le rapport est de 128 WTA pour 1 WTC). Dans ce cas, on peut obtenir au moins 10 WTC pour 1 000 WTA. Cela donne un rapport de 100:1, ce qui est supérieur à ce que vous pouvez obtenir sur le marché. Le projet dit qu’ils veulent redonner à la communauté, ce qui semble vrai. Le nombre de prix est limité, donc premier arrivé, premier servi. Le WTC est répertorié sur les principales bourses comme Binance, Huobi, OKEx, etc., le projet semble donc légitime.

Comment obtenir WTA ?

Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez verrouiller le WTC dans l’application WTA pour obtenir le WTA. Il s’agit d’une option pour obtenir WTA gratuitement, à condition que vous ayez déjà WTC. Téléchargez l’application WTA ici : Téléchargement direct : https://app.waltonchain.org/app-h5/down

Magasin d’applications: https://apps.apple.com/us/app/waltonchain/id1529409674

Jeu de Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=ruiec.com.wallet.wtc

Et les nouveaux utilisateurs ? J’ai découvert que plus tôt cette année, la WTA était répertoriée sur hoo.com. Vous pouvez y acheter du WTA directement : https://www.hoo.com/.

Lorsque j’ai parcouru la communauté Waltonchain https://t.me/waltonchain_en, j’ai découvert qu’il y avait de nombreux détenteurs de WTA. Si la profondeur et le prix sur hoo.com ne vous conviennent pas, vous pouvez aussi vous tourner vers la communauté pour acheter du WTA en vente libre (faites-le à vos risques et périls).

Comment obtenir le Jackpot ?

Si vous souhaitez simplement participer à un événement pour essayer d’obtenir le WTC pour le WTA, rendez-vous sur le site Web. Le fait est que si vous collectez trois couleurs différentes de KiWa (violet, bleu et vert), vous pouvez obtenir un jackpot de 10 WTC bonus, il peut donc être judicieux de rassembler plus de KiWa avant de les échanger pour pouvoir collecter le jackpot en premier. .

Waltonchain a une communauté internationale active. Si vous avez un KiWa (en particulier le rare violet), vous pouvez le revendre à quelqu’un qui souhaite rejoindre tous les tours de Mystery Box et collecter toutes les couleurs disponibles.

Comment collecter 9 couleurs KiWa et gagner 1 ETH

Il s’agit de la première manche d’une série avec un prize pool de 20 000 WTC. Dans les prochains tours, un total de 9 couleurs KiWa seront proposées. Selon les règles, si vous collectez des KiWas de 9 couleurs différentes, vous pouvez les échanger contre 1 ETH. Si vous avez également un Jackpot, vous obtenez des récompenses doubles. À mon avis, vous pouvez jouer avec 10 WTC pour avoir une chance de gagner 1 ETH. Ça vaut le coup d’essayer.

Points clés à retenir:

Le projet soutiendra l’échange NFT indéfiniment, il pourrait donc être plus rentable de conserver les rares NFT un peu plus longtemps. Vous pouvez toujours les échanger contre du WTC officiellement ou peut-être même contre un prix OTC plus élevé dans la communauté.

Bonne chance avec les NFT !