Revue Xbox Game Pass pour Android : L’avenir du jeu mobile

Microsoft a fait des vagues à travers l’industrie avec Xbox Game Pass, créant un service d’abonnement abordable qui voit de nouveaux titres et exclusivités AAA sélectionnés le jour de leur sortie dans le commerce. La valeur est immense, et elle n’a fait que s’améliorer lorsque Xbox Game Pass Ultimate a ajouté le streaming cloud pour ses membres. Bien que toujours en version bêta, le streaming cloud Xbox Game Pass fonctionne à merveille sur Android, vous permettant de jouer à vos jeux de console préférés en déplacement, où que vous soyez.

J’ai passé du temps à le tester dans une variété de jeux prenant en charge les commandes tactiles ou les contrôleurs dédiés, et cela fonctionne comme un charme, même dans les jeux de tir à la première personne. Bien qu’il y ait des moments où vous rencontrerez un certain décalage d’entrée ou une latence en tant que tampons de connexion, ceux-ci ont tendance à être rares. En ce qui concerne les services de streaming de jeux, c’est le meilleur que vous puissiez obtenir sur Android.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Examen du Xbox Game Pass pour Android :

Xbox Game Pass Ultimate (1 mois)

En bout de ligne : Le streaming cloud Xbox Game Pass est le summum du streaming de jeux sur Android, offrant une bibliothèque de titres populaires directement sur votre appareil mobile à un faible coût mensuel. Cela ne fait que s’améliorer à partir d’ici.

Le bon

Les jeux propriétaires et tiers constituent une bibliothèque stellaire Inclus avec l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate Prend en charge les contrôleurs et les commandes tactiles dans certains jeux

Le mauvais

Toujours en version bêta avec quelques problèmes de décalage d’entrée et de connexion Temps de chargement lents Tous les jeux ne sont pas conçus pour le mobile

Xbox Game Pass pour Android : prix et disponibilité

Source : Jennifer Locke / Android Central

Étant donné que Xbox Game Pass Ultimate est un service d’abonnement, vous devrez continuellement payer des frais récurrents de 15 $/mois ou 45 $ tous les 3 mois, selon l’abonnement que vous achetez. Le cloud gaming est devenu une fonctionnalité supplémentaire du service en septembre 2020 et peut être joué sur des appareils Android exécutant la version 6.0 ou ultérieure. Les utilisateurs de Windows 10 et les utilisateurs d’iOS exécutant 14.4 ou une version ultérieure peuvent s’inscrire pour une version bêta limitée à partir d’avril 2021.

Le cloud gaming via Xbox Game Pass Ultimate est actuellement disponible dans les 22 régions suivantes :

Autriche Belgique Canada République tchèque Danemark Finlande France Allemagne Hongrie Irlande Italie Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Slovaquie Espagne Corée du Sud Suède Suisse Royaume-Uni États-Unis

Xbox Game Pass pour Android : ce qui est incroyable

Source : Jennifer Locke / Android Central

Le streaming dans le cloud Xbox Game Pass prend l’expérience de jeu sur console et la livre directement dans votre poche.

La diffusion en nuage Xbox Game Pass prend l’expérience de jeu sur console et la livre directement dans votre poche. C’est incroyable à quel point cela fonctionne bien. Vous pouvez trouver une section entièrement dédiée au cloud au sein de son application mobile. Il sépare les jeux en différentes catégories comme ceux récemment ajoutés, ceux avec commandes tactiles, les titres les plus populaires et le genre. Vous pouvez également parcourir sa liste complète qui comprend des jeux dans EA Play et des titres de Bethesda.

Je n’aurais jamais imaginé pouvoir jouer à des jeux comme Halo : The Master Chief Collection ou Skyrim sur mon téléphone, mais c’est exactement ce que je peux faire. Tant que vous avez une manette décente, comme la Razer Kishi ou une manette Xbox ordinaire, vous ne devriez avoir aucun problème à jouer aux jeux de tir à la première personne sur votre téléphone. Bien qu’il puisse y avoir une certaine latence due à des problèmes de connexion, ceux-ci sont rares.

Les sauvegardes s’effectuent également de manière transparente entre la console et le mobile, afin que vous puissiez reprendre un jeu là où vous l’aviez laissé. Et pour tous les chasseurs de succès, ceux-ci sont également entièrement pris en charge. Vous bénéficiez de tous les avantages de l’écosystème Xbox à portée de main.

Source : Android Central

Ce streaming cloud n’est qu’un avantage inclus dans Xbox Game Pass Ultimate le rend encore plus attrayant. Vous disposez déjà d’une bibliothèque de centaines de titres que vous pouvez télécharger directement sur votre console ou votre PC sans avoir à payer le prix de vente au détail. Le streaming cloud ajoute simplement plus que vous pouvez ensuite jouer sur un appareil mobile. La liste des jeux disponibles en streaming est peut-être plus petite que celle de l’ensemble du catalogue de Game Pass, mais elle compte encore quelques centaines de titres et continue de croître.

Tout lier à l’écosystème Xbox facilitera sûrement l’adhésion des gens, contrairement à Stadia. Il y a beaucoup d’avantages et très peu d’inconvénients lorsque l’on considère cela.

Xbox Game Pass pour Android : ce qui n’est pas si bon

Source : Android Central

En fonction de votre connexion Internet, vous pourriez rencontrer des problèmes de performances lors de la diffusion en continu. Après tout, il est encore en version bêta, et il y aura forcément des problèmes qui surgiront à mesure que Microsoft continue de développer le service. Malgré cela, vous devriez pouvoir diffuser la plupart des jeux avec peu de plaintes. Le plus gros problème que je rencontrais continuellement était les temps de chargement terriblement lents.

Si vous préférez les commandes tactiles, il existe également une liste limitée de jeux les prenant en charge. Personnellement, je préfère jouer à ces jeux avec une manette, donc cela ne m’a pas trop dérangé, mais cela ne peut pas être dit pour tout le monde. Certains des plus grands jeux qui prennent actuellement en charge les commandes tactiles sont Hellblade: Senua’s Sacrifice, Gears 5 et Sea of ​​​​Thieves. Si vous prévoyez de jouer à d’autres jeux, vous voudrez consulter nos recommandations pour le meilleur contrôleur de jeu mobile.

Beaucoup de ces jeux n’ont pas été conçus pour être joués sur de si petits écrans et ont une interface utilisateur qui peut rendre l’écran encombré ou trop petit pour être lu. Cette difficulté à lire ce qui se passe à l’écran peut également s’étendre au gameplay.

Xbox Game Pass pour Android : Compétition

Source : Jennifer Locke / Android Central

Le plus grand concurrent du streaming cloud Xbox Game Pass sur Android est Stadia. Bien que Stadia propose un niveau gratuit afin que vous n’ayez pas à payer mensuellement pour le streaming, vous devrez acheter chaque jeu auquel vous souhaitez jouer. Les jeux Stadia ne sont pas seulement disponibles pour vous comme ils le sont sur le streaming Xbox Game Pass. Même lorsque vous vous abonnez à l’option Stadia à 10 $/mois, vous devrez toujours payer séparément pour les jeux auxquels vous souhaitez jouer. Il possède quelques fonctionnalités intéressantes – comme State Share – que Game Pass n’a pas, mais Game Pass compense largement cela avec sa bibliothèque de jeux.

Bien qu’il ne soit pas encore pris en charge sur les appareils mobiles, PlayStation Now est également un concurrent sur le front des PC. Il héberge une bibliothèque de plus de 800 jeux, qui peuvent tous être diffusés sur PC. Cela dit, sa bibliothèque a tendance à être composée de titres plus anciens, car les nouveaux jeux ne sont généralement pas disponibles dans le service.

Xbox Game Pass pour Android : faut-il l’acheter ?

Source : Jennifer Locke / Android Central

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez jouer aux exclusivités Xbox propriétaires le jour de leur sortie Vous possédez un téléphone Android fonctionnant sous la version 6.0 ou une version ultérieure Vous possédez une Xbox ou un PC et souhaitez télécharger vos jeux

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Vous voulez attendre qu’il soit sorti de la version bêta Vous ne l’achetez que pour le streaming cloud

Xbox Game Pass Ultimate est quelque chose que je recommande vivement à la plupart des gens. Cependant, si vous ne l’achetez que pour ses capacités de streaming cloud, vous voudrez peut-être attendre qu’il soit sorti de la version bêta. Il y a encore quelques obstacles techniques à surmonter avant d’être parfait. Pour tous les autres, cela vaut bien le prix de l’abonnement, surtout si vous avez une Xbox ou un PC et que vous souhaitez jouer aux dernières exclusivités Xbox dès leur sortie.

4 sur 5

Microsoft a fait le travail pour s’assurer que le streaming cloud a une base solide dans Xbox Game Pass. Mis à part quelques problèmes de latence et le fait que tous les jeux n’ont pas été conçus pour être joués sur de petits écrans, le streaming cloud est tout simplement incroyable. C’est quelque chose que les gens n’auraient pas pu imaginer il y a 20 ans, mais ce sera une partie importante des jeux Android à l’avenir.

Xbox Game Pass Ultimate (1 mois)

En bout de ligne : Dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate, le streaming cloud est un merveilleux ajout au service. Il y a très peu de raisons de ne pas acheter un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, et le streaming sur votre appareil Android fonctionne à merveille.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.