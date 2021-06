Revue Xiaomi Redmi Note 10S : c’est le logiciel, et non le matériel, qui rend ce téléphone “spécial”

Le Note 10S commence à Rs 14 999. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

En 2019, Xiaomi avait lancé un téléphone appelé Redmi Note 7 en Inde. Contrairement à la version vendue en Chine, la variante Redmi Note 7 India est livrée avec une configuration de caméra inférieure. Cela a probablement été fait pour maintenir le prix bas, plus précisément, sous 10k. Tous les téléphones Redmi Note avaient alors un prix d’autocollant de Rs 9 999 – c’était leur gros USP. À peine trois mois plus tard, la variante Redmi Note 7 China a été lancée en Inde sous le nom de Redmi Note 7S.

Avance rapide jusqu’en 2021, Xiaomi reprend à nouveau cette image de marque. Entrez, Redmi Note 10S.

Le Redmi Note 7S était tout au sujet de son appareil photo «suralimenté». Le Note 10S apporte quelques mises à jour matérielles supplémentaires (que cela), mais c’est le logiciel du téléphone qui le rend vraiment spécial. Il s’agit du premier téléphone Xiaomi à être livré avec MIUI 12.5 prêt à l’emploi. La raison pour laquelle c’est une grande nouvelle est qu’il est censé transformer votre téléphone Xiaomi – Redmi/Mi/Poco – d’un cloaque de bloatware en cet endroit magique où les utilisateurs peuvent contrôler le type d’applications qu’ils souhaitent utiliser. Ou jetez-les selon leur goût. Tout est question de liberté et de flexibilité.

Lire aussi | Premier aperçu de Mi 11 Lite (en images) : Comparaison avec Redmi Note 10 Pro et OnePlus Nord CE 5G

Compte tenu du déploiement sporadique de MIUI 12.5 jusqu’à présent (la mise à jour a été lancée dans le monde en février), un téléphone comme le Note 10S devient instantanément « remarquable » et, dans une certaine mesure, même une vitrine technique. Il y a quand même un petit hic. Le téléphone a été lancé avec une version intermédiaire de MIUI 12.5. Bien qu’il incluait tous les éléments clés liés à la performance et à l’efficacité, il manquait sa caractéristique principale. La possibilité de désinstaller et de supprimer les applications préchargées n’a été ajoutée que récemment via OTA, ce qui a donné l’impression que le lancement du téléphone est précipité. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Ou est-ce?

Logiciel suralimenté

Pour être clair, le Note 10S ressemble à n’importe quel autre téléphone Redmi lorsque vous le démarrez pour la première fois. Dès le départ, le téléphone insiste pour que vous utilisiez autant que possible GetApps, une alternative au Play Store. L’argument étant qu’il ne nécessite aucune connexion, donc tout le monde peut l’utiliser sans compte Google. Le marché est profondément intégré à MIUI, vous donnant accès à des fonctionnalités telles que des applications doubles, un nettoyage et un partage au sein de l’application elle-même. De plus, toutes les applications système sont mises à jour via GetApps, et non via Play Store, qui, en plus de vous bombarder de rappels persistants, soulève également de nombreux problèmes de confidentialité.

Voir un téléphone comme le Note 10S avec à peine 20 applications et aucune notification de spam n’a pas de prix. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Xiaomi a cessé de regrouper ses applications d’appel, de messagerie et de navigation (ainsi qu’une multitude d’applications comme TikTok qui sont actuellement interdites en Inde), mais même alors, un téléphone comme le Note 10S est livré avec près de 60 applications préinstallées. Certains pourraient être utiles, d’autres moins. Votre kilométrage peut varier. Mais ce que fait le MIUI 12.5, c’est qu’il vous permet de désinstaller de nombreuses applications ou au moins de les masquer. Chose qui n’était pas possible avant.

La fonctionnalité fait partie de MIUI 12.5.4. La nouvelle mise à jour ajoute quelques onglets supplémentaires dans la section « applications » des paramètres du téléphone. L’un d’eux vous permet de gérer les raccourcis de l’écran d’accueil : vous pouvez supprimer des applications de votre écran d’accueil/tiroir d’applications à l’aide des bascules disponibles pour chaque application dans cette section. Malheureusement, il est impossible de contourner GetApps, la seule application potentiellement en double qui reste à tout moment aux côtés du Play Store. Vous ne pouvez rien y faire. L’autre option vous donne essentiellement un accès rapide aux applications système désinstallées. Vous pouvez bien sûr également faire tout ce bricolage à partir de l’écran d’accueil/du tiroir de l’application. Une fois que vous avez terminé tout le ménage de printemps, vous devriez probablement accéder aux autorisations et aux notifications et apporter les modifications en conséquence. Enfin, vous devez également désactiver les recommandations personnalisées pour éviter la publicité ciblée.

La possibilité de désinstaller et de supprimer les applications préchargées n’a été ajoutée que récemment via OTA. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Et voila, votre téléphone Redmi est aussi propre qu’un sifflet. C’est un processus fastidieux sans aucun doute, mais qui en vaut vraiment la peine. Voir un téléphone comme le Note 10S avec à peine 20 applications et aucune notification de spam (mon unité d’évaluation n’affiche aucune publicité non plus, mais cela pourrait être une chose unique et les unités de vente au détail pourraient être différentes) est, par manque d’un meilleur mot, inestimable.

Lire aussi | Test du Redmi Note 10 Pro Max : établir une nouvelle référence en matière de rapport qualité-prix

Xiaomi reçoit souvent beaucoup de mauvaise réputation pour ses choix de logiciels. Certaines d’entre elles sont justifiées, d’autres simplement exagérées. Quoi qu’il en soit, le crédit doit être accordé là où il est dû. La marque a pris au sérieux les commentaires « critiques » et a essayé de résoudre le problème de longue date des bloatwares sur ses téléphones avec MIUI 12.5. Rappelez-vous qu’il ne s’agit pas d’un problème isolé. De nombreux autres téléphones, en particulier les téléphones économiques, souffrent du même problème. Seul Xiaomi fait quelque chose pour y remédier. Si seulement cela pouvait rendre le processus plus facile, peut-être en faire une partie du processus de démarrage ou quelque chose du genre, cela frapperait à la maison donnant aux rivaux quelque chose à propos. C’est sur la bonne voie.

Si ce n’est pas cassé

À toutes autres fins, le Redmi Note 10S est un Redmi Note 10 avec un système sur puce et une caméra principale différents. Il a un MediaTek Helio G95 tandis que le Note 10 a un Qualcomm Snapdragon 678. Dans le prolongement de cela, le Note 10S est également livré avec un “minimum” de 6 Go de RAM tandis que le Note 10 démarre avec 4 Go. Le Note 10 est livré avec un appareil photo principal de 48 MP tandis que le Note 10S l’échange avec un tireur de 64 MP techniquement supérieur.

Examinons ces deux mises à niveau une par une.

MIUI 12.5.4 ajoute quelques onglets supplémentaires dans la section « applications ». (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le Helio G95 ressemble beaucoup au Snapdragon 678 mais il y a des différences. C’est un peu bizarre pour être honnête. Il a peut-être un GPU Mali-G76 plus puissant, mais il est basé sur un processus 12 nm relativement moins efficace. Cela fonctionne aussi sur les lignes attendues. Il peut faire des jeux légers et occasionnellement, il peut aussi faire des jeux graphiquement intensifs (à des réglages bas et jusqu’à 30 images par seconde), mais il ne peut pas le faire de manière cohérente pendant très longtemps. Quelques minutes et il commence à faire chaud. Les performances en prennent un coup et le jeu devient janky. Le Note 10S a également tendance à chauffer de temps en temps pendant les tâches quotidiennes, ce qui est accentué lorsque la température ambiante est élevée. Pour faire court, à côté du Note 10, le Note 10S est à peine une mise à niveau même s’il peut sembler qu’il berce une puce plus puissante.

Il en va de même pour la caméra principale à plus haute résolution du Note 10S. Contrairement au Note 10 Pro, où Xiaomi mentionne explicitement qu’il utilise un capteur Samsung GW3, aucune information de ce type n’est partagée sur le capteur 64MP à l’intérieur du Note 10S. Xiaomi dit qu’il s’appuie sur plusieurs fournisseurs, donc votre supposition est aussi bonne que la mienne. En ce qui concerne le rendement, c’est assez bon, mais avec Xiaomi qui grimpe dans l’échelle des prix avec ce téléphone, il n’est que juste de le soumettre à un examen plus approfondi. Bien que les couleurs et la plage dynamique soient utilisables, le capteur ne peut pas capturer beaucoup de détails, même sous un bon éclairage. Certaines de ces photos peuvent être belles à l’écran, mais zoomez et vous remarquerez qu’elles sont floues. La qualité va encore plus loin sous un éclairage artificiel et faible. La mise en œuvre du mode nuit est au mieux moyenne, ce qui est surprenant puisque Xiaomi cloue généralement l’algorithme dans beaucoup de ses téléphones au sud de 20k. L’enregistrement vidéo culmine à 4k@30fps et EIS n’est disponible qu’à 1080p@30fps.

Le Note 10S est un Redmi Note 10 avec un système sur puce et une caméra principale différents. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le reste de l’emballage reste tel quel comme le Note 10. On s’y attend alors, la plus grande caractéristique remarquable est le design élégant du téléphone. C’est mince et léger et magnifique à regarder. Xiaomi fabrique certains des téléphones économiques les plus beaux à tel point qu’ils ne ressemblent même pas à des téléphones économiques. Le dos est en plastique et à l’avant, il est doté d’une protection Corning Gorilla Glass 3. Le téléphone est certifié IP53, ce qui le rend résistant à la poussière et aux éclaboussures. Il a deux haut-parleurs avec prise en charge Hi-Res qui deviennent agréables et forts, mais nous avons sûrement vu mieux de Xiaomi. Le lecteur d’empreintes digitales latéral est rapide et précis, mais il y a encore matière à amélioration. Il y a aussi une prise casque et un blaster IR.

Lire aussi | Redmi Note 10S avec Helio G95 et MIUI 12.5, Redmi Watch lancée en Inde : spécifications, caractéristiques, prix et tout ce qu’il faut savoir

Un autre point fort est l’écran Super AMOLED 1080p de 6,43 pouces du téléphone qui peut, au moins en théorie, atteindre 1100 nits. Cependant, il n’y a pas de support HDR ni de taux de rafraîchissement élevé comme le Note 10 Pro.

Les autres appareils photo du téléphone – ultra grand-angle 8MP et deux appareils photo 2MP, un pour la profondeur et un autre pour les macros – sont pratiques mais encore une fois, au mieux dans la moyenne. La caméra frontale de 13 MP prend principalement de bons selfies avec un bon éclairage, le niveau de détail diminuant à mesure que l’intensité de la lumière baisse.

La batterie de 5 000 mAh à l’intérieur du téléphone dure facilement une journée complète, même avec une utilisation intensive. La charge rapide 33W est prise en charge.

Maintenez cette pensée

Vous ne devriez pas en acheter un cependant. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Sur le papier, le Note 10S ressemble à une belle suite au Note 10 pour ceux qui peuvent débourser un peu plus d’argent. Jusqu’à ce que vous voyiez le prix du téléphone. Le Note 10S commence à Rs 14 999 pour la variante de base avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. La variante 6 Go/128 Go du téléphone est disponible pour Rs 15 999. Pour Rs 1000 de plus, vous pouvez obtenir un Note 10 Pro avec un design en verre plus haut de gamme, un écran plus lumineux compatible HDR10, un chipset Snapdragon 732G plus rapide, un combo macro Samsung GW1 plus 5MP plus cohérent de 64MP et une batterie plus grande de 5020mAh. Pas de soucis, vous devriez plutôt vous procurer le Note 10 Pro. Ou, si vous êtes à court d’argent, il serait préférable de vous en tenir au Note 10. Jusqu’à ce que Xiaomi révise son prix, le Note 10S est difficile à recommander.

PS : la mise à jour MIUI 12.5 pour le Note 10 Pro est en ligne en Inde.

Avantages: Design élégant et attrayant, bon affichage, bonne autonomie, MIUI 12.5

Les inconvénients: Pas une grande valeur

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.