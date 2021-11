Revue Yellowjackets: angoisse des adolescents, cannibalisme et principales vibrations perdues

« Le prochain Perdu. » C’est un Saint Graal que la télévision poursuit, sous une forme ou une autre, depuis près de deux décennies.

Depuis que la série bien-aimée sur un accident d’avion sur une île magique a fait ses débuts en 2004, d’innombrables imitateurs se sont levés pour essayer de retrouver une partie de l’attrait de cette émission. Habituellement, ces émissions sont surchargées de traditions, oubliant que ce qui a rendu Lost si convaincant au départ était présent dans les tout premiers instants de son pilote, peut-être le meilleur de l’histoire de la télévision. La narration a été dépouillée. Les personnages étaient mémorables. Leurs objectifs étaient toujours faciles à comprendre.

Et, regardez, les réseaux de télévision continuent de faire des oscillations occasionnelles à « le prochain Lost », même maintenant, 11 ans après que l’émission a été interrompue en 2010. La nouvelle série d’automne de NBC, La Brea, est si consciente qu’elle va être comparée à Lost qu’un personnage du pilote de la série suggère utilement qu’ils ne sont peut-être tous que dans un épisode de Lost, après que tout le monde dans la distribution ait été aspiré dans un monde primitif étrange via un gouffre. (Ne demandez pas.)

C’est arrivé au point où appeler une émission de télévision la prochaine Lost est une sorte de malédiction étrange, à la fois en raison d’associations positives que la dernière émission ne peut jamais espérer être à la hauteur (Lost est l’une des meilleures émissions de télévision jamais réalisées !) et à cause de toutes les associations négatives liées à tant de spectacles qui ont essayé d’être perdus et ont horriblement échoué. Je ne placerais jamais, jamais, le fardeau de « le prochain perdu » sur une émission de télévision qui essaie simplement de tracer sa propre voie et de faire sa propre chose, en particulier une émission que j’ai vraiment aimée.

Nan. Je ne ferais jamais ça.

En fait, pouvez-vous venir ici pendant cinq secondes ? Je veux juste vous dire ceci, parce que je ne veux pas que tout le monde l’entende et se fasse une mauvaise idée. Je déteste mettre des attentes trop élevées.

D’accord, imaginez maintenant que je chuchote : le nouveau drame de Showtime, Yellowjackets, est le prochain Lost.

Sur Yellowjackets, toutes les amitiés entre adolescentes sont un précurseur du meurtre ou de l’embrassade

Pendant les premiers jours dans la nature, les Yellowjackets supposent que le sauvetage est en route.Kailey Schwerman/Showtime

Yellowjackets se trouve à l’intersection désordonnée de l’horreur et du drame pour adolescents, et c’est aussi une émission sur la crise de la quarantaine. Dans le premier de ses deux chronologies principales, il suit les membres d’une équipe de football féminine championne dont l’avion s’écrase dans la nature sauvage canadienne en 1996. Elles sont bloquées pendant près de deux ans avant d’être secourues. Au cours de cette période – comme l’illustre graphiquement le pilote, disponible gratuitement sur YouTube – ils ne sombrent pas seulement dans le cannibalisme, mais aussi dans la chasse à l’autre. (Des flashs occasionnels sur cette période de la vie des filles représentent une troisième chronologie que le public doit suivre.)

La seconde des lignes de temps principales se concentre sur quatre des filles d’aujourd’hui. Ce sont maintenant des femmes dans la quarantaine, qui font de leur mieux pour maintenir la façade de leurs existences « normales » en banlieue, tout en gardant secret ce qui s’est « réellement » passé dans la nature. (Quelle que soit l’histoire qu’ils aient racontée au monde, il semble qu’ils aient à tout le moins éludé le terme « chassé l’un l’autre ».)

Le casting de cette chronologie est empilé de gros frappeurs, dont Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci et Juliette Lewis, et je suis impressionné par la volonté des quatre acteurs de plus ou moins prendre le pas sur leurs homologues adolescents pour le le spectacle commence tôt. Alors que la chronologie de 2021 sera sans aucun doute importante pour le spectacle dans son ensemble, elle est un peu moins immédiatement convaincante, du moins jusqu’à présent. L’une des femmes se retrouve coincée dans ce vieux drame de prestige ennuyeux : elle trompe son partenaire pour récupérer quelque chose quelque chose quelque chose quelque chose. Yellowjackets le gère bien, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose avec une intrigue que littéralement tous les drames de prestige ont essayé à un moment ou à un autre.

(Aussi : une histoire passée et présente sur quatre femmes qui se souviennent d’un moment important de leur adolescence avec Christina Ricci ? Est-ce que Yellowjackets est un redémarrage du classique de la soirée pyjama des années 90 Now and Then mais avec du cannibalisme ? Ce n’est pas ça !)

J’ai vu six épisodes sur les 10 qui composeront la première saison des Yellowjackets, et à presque tous les égards, c’est mon genre d’émission de télévision préféré : une qui va si fort que même quand elle trébuche, elle avance si implacablement que vous faut quand même admirer son bon sens. C’est l’équivalent télévisé d’une routine de gymnastique avec un plafond de score si élevé que même un échec lamentable devient une sorte de succès. (Finalement, l’émission introduit une quatrième chronologie – les filles avant même qu’elles ne fassent partie de l’équipe de football – et vous devez applaudir l’ambition, à tout le moins.)

Il y a des comparaisons évidentes de Lost à faire ici: Yellowjackets concerne également un groupe de personnes qui survivent à un accident d’avion qui les bloque dans un endroit éloigné où des choses étranges et effrayantes leur arrivent. Le spectacle évoque un vague sentiment de menace surnaturelle qui ne bascule jamais dans quelque chose de purement fantastique, et il utilise une sorte de structure de narration de flashback. (Ce ne sont pas vraiment des flashbacks – plus à ce sujet dans une seconde – mais ils sont assez proches pour la comparaison.)

Même les trucs qui ne fonctionnent pas sont des trucs qui ne fonctionnent pas dans une saison très perdue d’une manière, où vous pouvez dire que la série essaie si fort de rendre tout cool et mystérieux qu’il suffit de licencier le gaz à chaque fois dans un moment. Oh, et tout comme dans la première saison de Lost, il y a une scène dans un épisode où un groupe de personnages essaie d’interpréter un message cryptique et effrayant qui est en français.

Et pourtant, Yellowjackets ne pourrait pas se sentir plus différent de Lost lorsque vous le regardez, malgré toutes ces similitudes. Cette disparité provient des noyaux émotionnels extrêmement différents des deux émissions. Au fond, Lost était un drame d’ensemble sur un large éventail de personnes qui avaient vécu un événement terrible et bouleversant qui les avait accidentellement connectés d’une manière qui en faisait une communauté. (C’était une émission post-11 septembre, et ça s’est vu.)

En revanche, Yellowjackets est une émission pour adolescents, où les personnages sont déjà dans une communauté qui commence immédiatement à s’effilocher dans le désert. C’est une émission sur la façon dont les liens qui semblent inébranlables sont généralement assez ébranlables, et c’est une émission sur la façon dont l’amitié entre adolescentes n’est pas si éloignée du cannibalisme si vous y réfléchissez. Dans les meilleurs moments des Yellowjackets, les filles s’entourent avec méfiance, et il n’est jamais tout à fait clair si elles vont commencer à s’embrasser ou à s’assassiner. Les deux résultats se produisent au cours des six premiers épisodes, et la série parvient à les rendre inévitables.

Cette ambiguïté quelque peu troublante capture à quel point les créateurs Ashley Lyle et Bart Nickerson (et le showrunner Jonathan Lisco) sont à l’écoute de la violence émotionnelle occasionnelle des adolescents. L’un des moments les plus importants de la série à ce jour implique une fille qui choisit d’aller dormir à côté d’une fille qui n’est pas sa meilleure amie, et la série insuffle à la scène autant d’effroi et de présage que, vous le savez, le cannibalisme.

Yellowjackets est un spectacle d’horreur, mais c’est aussi [sigh] vraiment sur le traumatisme. Non attends, reviens ! Je te promets que c’est vrai cette fois !

Melanie Lynskey joue Shauna, après qu’elle se soit échappée de la nature et ait grandi.Kailey Schwerman/Showtime

Une autre comparaison perdue: la série précédente concernait finalement la rédemption. Les personnages de la série travaillaient tous sur une culpabilité ou une honte non spécifiée à propos de leur passé, et l’île leur a fourni une ardoise vierge sur laquelle ils pouvaient résoudre leurs problèmes. C’était un spectacle profondément religieux sans jamais incorporer de religiosité manifeste (jusqu’à la finale, certains diraient, mais ils ont tort, et nous ne sommes pas ici pour remettre en cause la finale de Lost). Cette qualité était l’une des choses que j’aimais le plus à ce sujet.

Yellowjackets, quant à lui, concerne les traumatismes. Je suis sûr que je viens de déclencher des sonnettes d’alarme et des sirènes d’avertissement pour un groupe d’entre vous, vous laissant vous retirer sur vos canapés évanouis en raison de la réduction continue de concepts graves comme le SSPT en mots à la mode marketing. Je suis typiquement parmi vous ! Mais en tant que personne aux prises avec mon propre TSPT, Yellowjackets est l’une des rares émissions que j’ai vues qui fait fonctionner « c’est vraiment une question de traumatisme ».

La structure « flashback » de l’émission est la clé de son succès à cet égard. Sur Lost, les flashbacks concernaient des événements discrets dans la vie des personnages avant leur arrivée sur l’île, des événements qui ont informé qui ils étaient et pourquoi ils ont fait les choix qu’ils ont faits. Yellowjackets fonctionne un peu différemment. D’une part, les événements des années 1990 ont un poids plus dramatique au début que les événements des années 2020, et ils prennent un peu plus de temps à l’écran. En mathématiques pures, cela ferait avancer les scènes des années 2020 à partir du scénario principal.

Mais je ne pense pas non plus que Yellowjackets fasse quelque chose d’aussi simple que de dire « ce personnage était A ; maintenant ils sont B. Les événements dans le désert et les événements de retour en banlieue se déroulent sur des pistes parallèles, mais ils ne sont jamais directement parallèles les uns aux autres. Au lieu de cela, ils semblent presque se dérouler en même temps. À l’exception de quelques cas (un coup d’insertion rapide d’un loup hargneux interrompant la routine du coucher d’un personnage avec son enfant, par exemple), les personnages du présent semblent essayer consciemment de ne pas penser à ce qui leur est arrivé. (Ils se souviennent clairement au moins des faits saillants de leur histoire, après avoir essayé de la supprimer dans les médias.) L’émission continue de forcer les téléspectateurs à la regarder directement.

Le résultat est aussi proche que je l’ai vu de la structure dramatique d’une histoire capturant réellement la sensation de récupérer des souvenirs refoulés d’un incident traumatique. Ce qui est particulièrement remarquable, c’est que les personnages qui récupèrent ces souvenirs refoulés ne sont pas à l’écran mais dans le public. Nous voulons savoir ce qui s’est passé, et nous ne voulons pas savoir ce qui s’est passé.

Dans le pilote (réalisé par la grande Karyn Kusama, de The Invitation, Girlfight et Jennifer’s Body), nous voyons des éclairs sur la gravité des choses alors que les filles essayaient de survivre, et le spectacle se déroule presque comme un défi. Vous voulez savoir comment ils sont arrivés dans un endroit si sombre ? Eh bien, vous allez devoir découvrir de la merde. De rapides éclats de mémoire, centrés sur des images chargées d’émotions, cèdent la place à une histoire plus complète, cèdent la place à un contexte émotionnel. L’effet est, au mieux, dévastateur sur le plan émotionnel, et tout cela nous arrive en tant que téléspectateurs.

J’ai récemment parlé à l’équipe créative de Yellowjackets de notre obsession culturelle actuelle pour les traumatismes, et cela m’a frappé au cours de notre conversation qu’ils avaient clairement fait une tonne de recherches sur le fonctionnement des traumatismes, mais ne sont pas intéressés à faire de l’émission une discussion ouverte sur la même chose. . Au lieu de cela, ils font confiance aux horreurs inhérentes à leur prémisse pour guider le public. Yellowjackets est « vraiment » sur le traumatisme parce qu’il est difficile de ressembler à un traumatisme, plutôt que de fournir des notes de bas de page à la recherche contemporaine sur son fonctionnement.

Alors que Yellowjackets est loin d’être parfait, et bien que ce soit absolument le genre de série qui s’effondrera irrémédiablement quelque part le long de la ligne (mon argent est sur la première de la saison quatre), je me sens aussi égayé par ses six premiers épisodes que par le quelques premiers épisodes perdus dans la journée. Donc, si littéralement quelque chose que j’ai dit à propos de la série vous a fait penser : « Hmmm, je vais peut-être vérifier », gardez un œil sur Yellowjackets. Il y a « montrer que tout le monde est obsédé par la seconde où il passe en streaming » écrit dessus. Et ce pourrait vraiment être le prochain Lost. Ne dis pas ça trop fort. Vous ne voulez pas le blesser.

Yellowjackets fait ses débuts dimanche à 22 h HE sur Showtime, et de nouveaux épisodes seront diffusés dans cette tranche horaire jusqu’en janvier. Le pilote est disponible gratuitement sur YouTube. Le service de streaming de Showtime est Showtime Anytime.