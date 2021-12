Rex Ryan s’est appelé « l’expert des orteils » d’ESPN et tout le monde l’a perdu

Nous savons deux choses sur Rex Ryan : il a une connaissance exceptionnelle du football et une excellente connaissance des pieds. Lundi matin, ceux-ci se sont réunis de manière hilarante, ce qui a laissé ceux sur le tournage de Get Up complètement perdus.

Le panel discutait du problème persistant des orteils d’Aaron Rodgers lorsque Rex a plaisanté avec désinvolture « écoutez, je suis un expert des orteils… » faisant rire tout le monde, et le pauvre Ryan Clark a dû s’éloigner du bureau parce qu’il vous craquait[trèsdifficileDel’avisd’expertdeRexiln’yariendemalavecRodgersetbienqu’ilnesoitpasmédecinjeveuxdireest-cequequelqu’unvaêtreendésaccord?[sohardInRex’sexperttoeopinionthere’snothingwrongwithRodgersandwhilehe’snotadoctorImeanisanyonegoingtodisagree?

Si vous êtes un peu perdu par tout cela, cela remonte à 2010, lorsque Ryan était l’entraîneur des Jets. Au cours de la saison, des rumeurs ont commencé à circuler après que la femme de Ryan ait semblé publier des vidéos de fétichisme des pieds sur Internet avec apparemment la voix de Ryan. À l’époque, il ne voulait pas parler des reportages sur les vidéos, mais au fil des années, il a accepté que cela s’était produit et a même commencé à se moquer de son fétiche.

C’est le prochain niveau de cela, et c’est plus qu’hilarant. Je ne sais pas si nous avons besoin d’un expert du pied dans les sports professionnels, mais si nous le faisons, il ne fait aucun doute que Rex est l’homme pour le travail.