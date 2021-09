“Rey”, “Divino” et “Kiki” sur scène ce samedi à Mérida

Trois solides espoirs de la boxe mexicaine, invaincus, avec une grande école et tout le potentiel de consolidation à court terme, se partageront le ring ce samedi, au Deportivo La Inalámbrica de Mérida, dans les combats stellaires de la fonction que Zanfer et Max Boxing vont présente, avec diffusion par Azteca 7, la Maison de la boxe.

David « Rey » Picasso, Rafael « Divino » Espinoza et Cristian « Kiki » Olivo, vont risquer leurs combats respectifs invaincus dans des combats à haut risque, et dans lesquels des duels avec beaucoup d’action et des émotions constantes sont attendus.

Le « Rey » Picasso (17-0-1, 7 ko) risquera non seulement son invaincu, mais aussi son classement mondial, face au natif de Basse-Californie Alfredo « Rambo King » Mejía (15-3-3, 6 ko) dans un duel de poids super coq en 10 rounds.

Picasso, double champion international, vise sa quatrième victoire de l’année, et troisième KO de ses quatre derniers combats, contre un rival d’une grande férocité et de frictions internationales comme « Rambo King » Mejía, qui a affronté les qualifiés mondiaux Eduardo et Leonardo. Báez, le double prétendant au championnat du monde, Miguel Marriaga, et a emporté l’invaincu Luis Gustavo Rodríguez, faisant de lui un boxeur de grand danger et de nombreuses ressources, offensives et défensives.

Le « Divino » Espinoza (16-0-0, 13 ko), un KO avec de la puissance aux deux poings et de grande stature pour la division Pluma, aura un duel international contre l’Equatorien Bryan Mercado (8-1-1, 4 ko’s) , dans un duel sans grand favori, à 8 rounds.

Espinoza vient de battre l’expérimenté Carlos Ornelas aux points dans un concours où il a montré de grandes capacités, mais son rival, Bryan Mercado, est un boxeur qui aime les défis. La seule défaite de son palmarès remonte à septembre 2017, et elle est allée au pays de son rival invaincu, le péruvien Jesús Bravo, contre qui il est tombé en 5 rounds, alors que son match nul était à domicile contre un autre invaincu, José Saant, alors il a de grands blancs contre des rivaux de haut niveau.

De son côté, « Kiki » Olivo (17-0-1, 7 ko) aura un engagement difficile face à un combattant avec beaucoup d’expérience et de punch, comme Jonathan « Fénix » Aguilar du Chiapas (20-10-0, 15 ko ) , dans un intéressant affrontement Super coq de 8 rounds.

Olivo vise sa quatrième victoire de l’année, mais pour la première fois de sa carrière, il affrontera un rival de 20 victoires ou plus, comme dans ce cas le “Fenix” Aguilar, qui vient de disputer le championnat latin WBO contre Alan. Solís, le mois d’avril dernier, est tombé aux points, et dans sa carrière, il a eu des compétitions difficiles contre des rivaux tels que Andranik Grigorian au Canada, Dewayne Beamon aux États-Unis et Duke Micah au Ghana.

La fonction du samedi 25 au Deportivo La Inalámbrica aura également la participation de combattants déjà proches de l’avion vedette, tels que Miguel “Joyita” Herrera, Carlos “Mini” López et Omar “Super” Salcido, ainsi que le jeune talent du Yucatán. , représenté par Zaid « Colorado » Rejón, Hafit « Lobo » Talavera, Francisco « Pulga » Araujo et Ángel Patron.

L’accès du public sera restreint, suivant les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la Commission Mérida Box.