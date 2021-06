Rey Martínez pour sa victoire éclatante lors de la soirée DAZN à Guadalajara

in

Avec DAZN et la soirée Matchroom

“Rey” Martínez à convaincre de rechercher des duels fédérateurs

MEXIQUE – Le boxeur de la capitale Julio César Martínez (17-1-0, 14 KOs), sait bien que sa troisième exposition de son titre mondial WBC des poids mouche contre son compatriote Joel “Trino” Cordova, sera compliqué, mais en cas de dépassement l’obstacle sera de franchir un pas important pour pouvoir chercher un combat fédérateur.

Cela a été annoncé par le même boxeur, qui a déclaré qu’il tentera de rechercher une victoire retentissante afin que son représentant Eddy Reynoso et son promoteur Eddie Hearns, lui obtiennent les combats qu’il souhaite.

« Nous nous sommes entraînés pendant deux mois et demi sur les hauteurs d’Otomí, où Moisés Fuentes, Carlos Cuadras, David Picaso et Daniel Argueta m’ont aidé à boxer. Ils étaient de solides partenaires d’entraînement et je les remercie; nous allons mille à gagner », a commenté le « roi ».

Concernant sa blessure au membre droit, Martínez a déclaré « que le médecin du physiatre Pablo García m’a beaucoup aidé dans mon rétablissement, nous allons fort. J’apprécie également le soutien de Gabriel Herrera de la Mairie de Cuauhtémoc, et de mon père Aurelio qui a toujours été dans toute ma préparation ».

Le boxeur qui s’est entraîné sous l’œil vigilant de Mauricio Aceves, le « Chale », connaît parfaitement le style de combat de « Trino » Cordova, le combat se fera donc de puissance en puissance.

« Nous avons fait du sparring une fois et il est fort, il va s’écraser. C’est avec tout sauf la peur. On va tout faire avancer, je reconnais que ce sera un bon combat.”

Pour couronner le tout, le champion universel de 112 livres a déclaré qu’il se sentait très responsable car il dirigera la soirée de boxe présentée par DAZN et Matchroom dans notre pays samedi, car “il n’y a rien d’autre à gagner”, a-t-il déclaré. .

(Photo : fourni)