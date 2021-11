Le boxeur de la capitale fit une grande préparation pour défendre sa couronne ; il veut montrer qu’il est le meilleur de sa division.

Le boxeur de la capitale et champion du monde WBC des poids mouches, Julio César Martínez, est déjà aux États-Unis pour donner les dernières touches de sa préparation à son match contre le Portoricain MCWilliams Arroyo, qui se tiendra le 20 novembre à la SNHU Arena, dans le New Hampshire, en Nouvelle-Angleterre.

Il convient de noter que le boxeur portoricain est l’actuel champion par intérim et challenger obligatoire, donc « King » Martinez sait que la bataille sera extrêmement difficile.

« Nous nous entraînions dur dans les hauteurs de Temoaya, dans l’État de Mexico. Cesar a fait un excellent travail, il a boxé avec les bons sparring partners. Nous savons qu’Arroyo est prudent et nous ne faisons confiance à rien. Espérons que tout a bien fonctionné pendant le combat », a déclaré Mauricio Aceves, entraîneur du boxeur d’Azcapotzalco.

Pour sa part, le champion universel des 50 802 kilogrammes, a commenté qu’il est plus que prêt à monter sur le ring et montrer qu’il est l’un des meilleurs boxeurs de sa division.

« On va avec tout. Avec tout sauf la peur. Nous sommes déjà ici aux États-Unis en train de mettre la touche finale à la préparation. Nous allons défendre le championnat comme il se doit, et si nous allons de l’avant, chercher un combat d’unification ».

Le manager Mauricio Aceves a réitéré que le boxeur portoricain sera un rival dangereux.

«Il est le champion par intérim et challenger officiel pour une raison, mais César doit montrer pourquoi il est le champion. Que si nous voulons rechercher les grands combats, il doit montrer qu’il est fait pour de plus grands défis et McWilliams Arroyo est l’un d’entre eux. Je le répète, la préparation était bonne et nous allons le montrer dans le combat », a-t-il conclu.

(Photo : Fourni)