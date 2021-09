“Rey” Martínez s’entraîne déjà en vue du choc avec McWilliams Arroyo

in

Le champion du monde poids mouche de la Conseil mondial de boxe (WBC), Julio César Martínez, il ne néglige pas du tout son entraînement, puisque d’un moment à l’autre il pourrait avoir un rendez-vous pour se battre, le 16 octobre étant une possibilité.

Le boxeur d’Azcapotzalco ferait partie de la carte de boxe où le Mexicain aussi, Juan Francisco “Gallo” Estrada, se battra pour la troisième fois contre le Nicaraguayen, Román “Chocolatito” González, à la date susmentionnée.

« Heureux et motivé parce que mon agent me promet (Eddy Reynoso) bonnes fonctions, et nous attendons le rival qui pourrait être McWilliams Arroyo (champion WBC par intérim de 112 livres) ou un combat d’unification », a-t-il commenté. Martinez.

Après sa dernière défense de titre, qui a eu lieu le 26 juin, le « King » ne s’est reposé qu’une semaine pour continuer à conserver sa condition physique et son poids pour son prochain match.

« Nous allions partager une affiche avec Canelo Allvarez en septembre, mais le spectacle a été abandonné. Il ne reste plus qu’à attendre la date pour se mettre à rude épreuve dans la salle, et chercher à faire des défenses du titre”.

Le duel obligatoire serait contre le Portoricain Arroyo, champion par intérim.

«Il dit qu’il veut faire une autre défense de son championnat pour gagner, il sait que me battre avec moi, je dois l’avaler. Attendons maintenant, s’il s’agit d’unification ou de lutte contre lui, cela doit être résolu”, a-t-il déclaré.

Le champion du monde a également expliqué qu’une autre possibilité est que j’ai combattu le 6 novembre en partageant les crédits avec Saul “Canelo” lvarez, qui tirera au sort le physique avec Usine de caleb, aux Etats-Unis.

Afficher le joueur