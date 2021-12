Rey Martínez veut s’unifier et être champion à 115 livres

Rey Martínez est ambitieux

Le roi a ses objectifs bien fixés. Julio César Martínez, champion du monde WBC des poids mouches, a expliqué que le résultat de son dernier combat tenu le 19 novembre où il s’est retrouvé dans un No Contest contre le challenger obligatoire, le Portoricain McWilliams Arroyo, n’enlève rien à son sommeil. accordez-lui une revanche, mais pour lui, il y a d’autres objectifs plus importants à moyen et long terme, comme être le seul champion à avoir les quatre ceintures universelles de poids mouche et passer à la division des 115 livres pour être également champion.

Ce qui précède a été révélé lors de sa comparution devant les médias lors des traditionnels mardis du café, qui se tiennent à l’Hacienda de Cortés, où il était accompagné du président du World Boxing Council, Mauricio Sulaimán, et de son entraîneur Mauricio « Chale ». Acèves.

« Je ne me suis pas senti trop touché (de la part d’Arroyo) et nous sommes prêts à nous venger, mais je veux unifier toutes les ceintures et mettre en place au nom du Mexique », a déclaré Martínez, qui a évoqué sa rencontre avec le Portoricain.

« Dans un échange de coups je me suis penché et quand j’ai voulu me relever il a mis son bras et c’est là que j’ai reculé, je me suis levé rapidement, je n’ai pas ressenti de dégâts ou quoi que ce soit, tout va bien, déjà dans le parcours j’étais avec une mâchoire chaude. Avec un oper je l’ai coupé sous l’œil et puis un coup de tête était son sourcil, tout ça au deuxième tour, et c’est à ce moment-là qu’il n’a pas voulu sortir au troisième tour », a-t-il expliqué.

Le boxeur d’Azcapotzalco a clairement indiqué qu’il avait les ressources pour surmonter l’adversité.

« Nous savons ce que nous avons et Dieu merci, nous sommes prêts pour un match revanche mais nous voulons les grands combats, les grands prétendants, et nous avons besoin de l’unification et des autres ceintures », a-t-il déclaré.

Le « King » a pour objectif de lutter contre le champion universel de la Fédération Internationale de Boxe, le Britannique Sunny Edwards.

« J’espère que ce sera fait. Il dit qu’il va venger la défaite que son frère a eu avec moi, et maintenant ce qui vient, nous sommes prêts, que ce soit la décision ou le KO, pour qu’il n’y ait aucun doute, et à partir de là, c’est parti pour les autres ceintures. On est en train de voir ce que dit le promoteur, pour voir si cela se fait aux États-Unis ».

Un autre projet que Julio a en tête est de monter à 115 livres.

« Monter au super fly représenterait de meilleurs sacs et nous voyons quand le combat entre ‘Gallo’ Estrada et ‘Chocolatito’ González a lieu. Nous avons les facultés pour affronter les deux boxeurs qui sont d’un haut niveau », a-t-il conclu.

(Photos : fourni)