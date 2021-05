Rey Mysterio, 43 ans, et son fils Dominik, 24 ans, entrent dans l’histoire en tant que tous premiers champions par équipe père-fils de la WWE

Rey Mysterio et son fils Dominik sont entrés dans l’histoire hier soir à WrestleMania Backlash lorsqu’ils sont devenus les premiers champions par équipe père et fils de l’histoire de la WWE.

Le légendaire luchador, 46 ans, et Dominik, 24 ans, ont battu Dolph Ziggler et Robert Roode pour remporter les championnats par équipe de SmackDown.

Rey et Dominik Mysterio sont entrés dans l’histoire

Ils ont remporté la victoire après que Rey a atterri le 619, puis a volé sous la corde du bas pour clouer Ziggler avec un retournement au coucher du soleil. Alors que Rey s’occupait des affaires à l’extérieur, Dominik a rendu hommage à Eddie Guerrero avec une grenouille éclaboussant de la corde supérieure pour gagner le un-deux-trois.

“Je ne peux pas vraiment y croire”, a déclaré Rey après le match. «Pour la première fois dans l’histoire de la WWE, le premier père et fils champions par équipe de SmackDown. Je suis au sommet du monde en ce moment!

«Quel honneur et quelle bénédiction de pouvoir partager ce moment avec mon père», a déclaré Dominik. «Nous sommes entrés dans l’histoire ce soir, il est temps de célébrer!»

Dominik Mysterio n’a que 24 ans tandis que son père, Rey, en a 43

Rey est une légende de la lutte professionnelle et est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de haut vol de l’histoire de l’entreprise.

Il a remporté trois titres mondiaux à la WWE, a eu deux règnes avec les titres des États-Unis et de l’Intercontinental et il a été champion avec des légendes comme Batista, Eddie Guerrero, Rob Van Dam et Edge.

Son fils, Dominik, a commencé à s’entraîner pour devenir lutteur professionnel en 2018, où il a appris sous des noms comme Lance Storm et Jay Lethal.

WWE

Rey Mysterio avec son fils, Dominik, qui a commencé au PC en janvier 2020

Il était plus dans le WWE Performance Center à partir de janvier de l’année dernière et il a fait ses débuts sur le ring contre Seth Rollins à SummerSlam en août suivant.

Aujourd’hui, Dominik détient son premier titre dans l’entreprise et il le tient aux côtés de son père légendaire.

S’adressant à talkSPORT, Dominik a révélé que c’était un objectif pour lui avec son père, mais il a encore un autre couple sur la liste.

Dominik Mysterio a réalisé une excellente performance lors de ses débuts à la WWE

«Je pense que la liste des choses à faire avec mon père serait de gagner des titres par équipe. Certainement avoir un match à la carte avec lui à WrestleMania, juste en tête-à-tête.

«Je pense que la dernière liste de choses à faire serait de pouvoir l’introduire au Temple de la renommée en tant que superstar de la WWE. Ce serait hors de ce monde incroyable.