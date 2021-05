Rey Mysterio et Dominik voulaient remporter le titre devant les fans, Seth Rollins a été félicité pour avoir fait confiance au fils de la légende

La carrière de Rey Mysterio en tant que tête d’affiche du Temple de la renommée à tout point de vue, mais remporter les titres par équipe avec son fils est sans précédent.

Lorsque talkSPORT a rencontré la légende du luchador, nous lui avons demandé ce que cela faisait de faire l’histoire avec son fils.

Dominik Mysterio est la royauté de lutte

“C’est incroyable d’en parler et de penser qu’un jour nous pourrions partager le ring ensemble et nous pourrions même avoir des opportunités de lutter pour les titres par équipe”, a commencé Mysterio.

«Ce serait incroyable. Et puis plus nous en parlions, nous disions: “Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu de père / fils comme champions par équipe, alors nous serions les premiers, littéralement!”

Dominik Mysterio ne fait même pas partie de la liste principale depuis un an et il est déjà entré dans l’histoire avec son père.

«Honnêtement, c’est vraiment sauvage», a expliqué Dominik. «Quelle bénédiction de pouvoir partager la bague et ce moment et d’être le tout premier champion père-fils de SmackDown Tag Team, j’ai toujours la chair de poule en parlant de ça.

Dominik Mysterio n’a que 24 ans tandis que son père, Rey, en a 43

«C’est absolument fou. Je suis béni et très reconnaissant de cette opportunité. »

Le couple a attrapé les ceintures des Dirty Dogs à WrestleMania Backlash à l’intérieur du WWE ThunderDome.

Beaucoup pensent que c’était une occasion manquée de ne pas laisser les Mysterios réaliser un moment aussi émouvant et historique devant les fans. Ils auraient pu le faire à WrestleMania 37 ou en juillet lorsque les fans reviendront aux événements de la WWE.

Rey admet qu’il aurait préféré cela avec les fans, mais dit que l’appel était hors de ses mains.

WWE

Rey Mysterio avec son fils, Dominik, qui a commencé au PC en janvier 2020

«Nous y avons pensé personnellement entre nous, père et fils. Ce serait un moment que nous pourrions célébrer devant les fans.

«Évidemment, l’opportunité était avant et maintenant nous attendons avec impatience de pouvoir jouer devant les fans en juillet. C’est quelque chose dont j’ai envie depuis le plus longtemps.

«Cela fait longtemps que nous n’avons pas eu de fans dans les arènes, même si cela aide à avoir le son des fans et que j’ai été l’un des premiers, sinon le premier match sur RAW à l’époque à avoir le silence. – il était complètement mort! C’était comme une audition pour un film de lutte.

«C’était très étrange, alors j’ai hâte de reprendre la route et d’entendre l’ovation des fans, scandant le 619 et que mon fils le ressente pour la première fois.

Rey Mysterio avec son premier fils Dominik

Dominik ne connaît pas encore de différence, mais il a hâte de se retrouver devant les fans avec son père.

«J’ai fait mes débuts à l’époque de la pandémie et mon premier match était au premier spectacle ThunderDome, le pay-per-view SummerSlam. J’ai donc commencé avec les fans virtuels et j’ai eu un petit aperçu de cela à WrestleMaina, juste en entrant et en obtenant un peu de cette réaction de la foule. J’ai vraiment hâte de retrouver les fans », a déclaré Dominik.

En parlant des débuts de Dominik, Rey nous a dit qu’il était ravi de la rencontre de son fils avec Seth Rollins.

«J’étais incroyablement ravi. L’opportunité est venue de nulle part. L’histoire était bien sûr avec ma famille, mais je suis celui qui parle au nom de la famille, alors je pensais à Seth contre Rey à SummerSlam et quand ils m’ont frappé avec la balle courbe, je l’ai amené à Dom et il a dit “ ouais, je Je vais le prendre.

Dominik Mysterio a réalisé une excellente performance lors de ses débuts à la WWE

«C’était lui qui avait besoin de faire face à Seth. Je suis donc très reconnaissant de l’opportunité avec Vince McMahon. Ce sont des moments qui, en plus de faire partie des tout premiers champions par équipe père et fils, Dominik a fait ses débuts sur l’un des plus gros pay-per-views de l’année à SummerSlam contre Seth Rollins.

«Je lui enlève mon masque pour ses conseils et sa confiance en Dominik. Pas n’importe qui prend un match comme celui-là, sort sur l’un des plus gros pay-per-views et a une confiance et une confiance totale. C’était un moment émouvant. J’étais une épave en entrant dans ce match. Mes nerfs allaient partout, mon anxiété, tout!

«Vous ne pouvez imaginer voir votre fils pour la première fois. Les premières impressions comptent toujours, ce sont les plus importantes. J’espérais juste que Dom était capable de réussir et il l’a fait. Il m’a surpris et je crois que le monde entier.

