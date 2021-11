Rey Vargas a complètement dominé Leonardo Báez et le bat

Dans un combat poids plume, l’ancien champion du monde Rey Vargas (35-0, 22 KO) s’est frayé un chemin vers une victoire dominante à l’unanimité en dix rounds contre Leonardo Báez (21-4, 12 KO).

Les scores étaient de 99-91, 100-90, 100-90. Vargas se battait pour la première fois depuis juillet 2019, lorsqu’il a remporté une décision en douze rounds contre Tomoki Kameda. Vargas utilisait la distance, avec un long jab et utilisait son avantage de portée. Vargas faisait également de bons coups au corps. Baez a fait un peu mieux dans la seconde, mais Vargas le surpassait toujours.

Les tours trois à six étaient très similaires les uns aux autres, Vargas battant et devançant Baez. Vargas décrochait les meilleurs coups et décrochait des coups solides sur le corps. Vargas a continué à déchirer le corps au septième. Baez a fait de son mieux pour renverser la vapeur dans les trois tours restants, mais Vargas l’a vaincu et l’a surpassé en boxe.