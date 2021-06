Reyes et Abalde sont les victimes du Real Madrid pour positif au coronavirus

31/05/2021 à 22:13 CEST

Le pivot Felipe Reyes et les avant-toits Alberto abalde Ce sont les deux joueurs du Real Madrid qui ont été testés positifs au coronavirus lors des tests de ce lundi, ce qui les exclut du premier match des quarts de finale de la Ligue Endesa contre Herbalife Gran Canaria au WiZink Center (22h00).

Les deux points positifs ont été avancés par le programme “ Basket al día ” de Movistar et leurs identités ont été confirmées quelques heures plus tard par le club blanc dans un communiqué officiel. N’étant que deux cas, la dispute du jeu de ce soir est maintenue, étant donné que jusqu’à trois cas ne peuvent pas être considérés comme une flambée, l’ensemble des Pablo Laso pourra commencer le combat pour le titre Endesa League

La période d’isolement rendra très difficile pour eux d’être dans le reste de la série, dont le deuxième match se jouera mercredi à Las Palmas et le troisième, si nécessaire, aura lieu vendredi à Madrid, le tout à 22h00. péninsulaire.

Rois, calme-toi

«J’ai été testé positif au coronavirus, celui qu’ils ont fait hier et celui qu’ils ont fait ce matin. Je vais bien, je suis isolé à la maison, le plus important est que tout le monde dans ma famille a été testé négatif, en ce sens Je me calme. Voyons si cela se produit le plus rapidement possible et avec le moins de symptômes possible », a-t-il expliqué. rois dans une vidéo via son profil officiel sur Twitter.

“Merci beaucoup de vous intéresser à moi. Il est maintenant temps d’encourager notre équipe, qui en a besoin car c’est un match très important. Nous allons commencer ce ‘playoff’ au sommet, hala Madrid!”, A ajouté le capitaine de l’équipe blanche, qui disputera ce soir le premier quart de finale contre Herbalife Gran Canaria au WiZink Center de Madrid.