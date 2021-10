Reyes Pla continue avec un pas ferme dans la Coupe du monde de boxe et est déjà en quarts de finale

Suivre Enmanuel Reyes Pla avec un pas ferme dans la Coupe du monde de Belgrade 2021. Le boxeur espagnol d’origine cubaine a remporté ce dimanche une victoire méritée dans son huitième de finale de la Coupe du Monde Anneau B avant le jordanien Hussein Aishaish, dans un combat qui s’est terminé le dimanche jour de cette Championnat du monde.

+ LE PROFIL D’ENMANUEL REYES PLA, LE PROPHÈTE DE L’ANNEAU

Comme le reste des combats, celui-ci a été convenu de trois rounds de trois minutes et dans chacun d’eux ‘Le profit’ a été meilleur que son adversaire, qui voulait envoyer depuis le centre du ring depuis le début, mais qui sur le plan technique, physique et des ressources était inférieur à un Reyes Pla qui a remporté les trois tours, pour finir par gagner à l’unanimité , 5 -0, avec ces scores : 27-30, 28-29, 28-29, 28-29 et 28-29.

Reyes Pla a su garder un bon rythme dès le corner conseillé par Rafa Lozano. « On continue, on continue », « bouge les jambes », ont-ils dit à Enmanuel depuis le coin bleu. Et ‘Le Prophète’ a tiré le manuel de la bonne boxe, avec des coups en tout genre, des crochets, des tiges, des jabs…, jusqu’à l’Argentin Manuel Vilarino mis fin au combat, peu de temps après avoir proclamé vainqueur du représentant de la Fédération espagnole de boxe.

Après ce triomphe, Reyes Pla reviendra sur le ring mardi pour chercher l’accès aux demi-finales, ce qui ne sera pas facile face au Nord-Américain J.amour, combattant offensif qui est parti sur le compte Andreï Zaplitni.

Avec son triomphe, Enmanuel a sauvé l’honneur de la boxe espagnole ce dimanche, où les défaites de Sissokho, Ayoub et Escobar, en attendant ce que le combattant de Tarragone ce lundi.

