Reyes Pla perd face à Aziz Mouhiidine et doit se contenter du bronze en Coupe du monde

Avec du miel sur les lèvres. Enmanuel Reyes Pla (28 ans) n’a pas pu surpasser l’italien Aziz Abbes Mouhiiidine (23 ans) en demi-finale du Championnat du monde de boxe à Belgrade (Serbie) et il devra se contenter de la médaille de bronze. ‘Le Prophète’, aujourd’hui en bleu, n’a pas trouvé sa meilleure boxe contre un adversaire très rapide et très en forme, qui a été meilleur dans les trois rounds de trois minutes que consistait le combat pour se présenter en grande finale de la Coupe du monde, dans le qui sera mesuré samedi à la grande star cubaine de Julio La Cruz, qui a quitté le combattant d’Ouzbékistan sur le compte Madiyar Saydrakhimov.

Reyes Pla n’a pas pu répéter la victoire sur l’Italien qu’il a remportée il y a quelques mois dans le Tournoi International de Boxam, mais en mai dernier Mouhiidine c’en était une autre. Dans cette Coupe du monde, le combattant italien avait déjà laissé de très bons sentiments jusqu’à ces demi-finales, que cette froide nuit de novembre a endossé contre un Enmanuel qui n’a pas été tout à fait bien et qui n’a pas boxé comme il le savait.

La gauche et la vitesse de l’italien l’ont emporté sur la droite et la technique de l’espagnol

Dans un duel entre la gauche italienne et la droite espagnole, le premier était clairement le vainqueur, même si parfois, il pouvait sembler que le combat était plus égal qu’il n’y paraissait. Pas ainsi pour les cinq juges, qui commençaient déjà à trancher le match avec le 4-1 du premier tour. Dans le second, l’Italien a de nouveau tiré sur le renseignement, menant la charge, forçant Reyes Pla à avancer et devant mettre en pratique le combattant né en Cuba et s’est installé dans Galice une boxe qui n’est pas la sienne.

Au fur et à mesure des scores, lors du troisième et dernier assaut sur Reyes Pla il n’a eu d’autre choix que de sortir pour tous, que de remporter une nette victoire, d’être nettement meilleur que son rival, mais il a judicieusement refroidi le duel, s’accrochant excessivement et laisser courir le temps, ralentir la poussée d’un Enmanuel Reyes Pla qui a finalement perdu par décision partagée : 4-1, avec les scores suivants des cinq juges : 29-28, 29-28, 28-29, 30- 27 et 30-27.

Ce revers n’enlève rien à la grande Coupe du monde de Reyes Pla qui égalise pour la boxe espagnole sa deuxième médaille, les deux de bronze, dans un championnat du monde

Après avoir terminé le troisième tour et attendu le verdict alors que l’arbitre guatémaltèque tenait à la fois le visage du boxeur espagnol, ce fut celui de la résignation, comme s’il n’avait pas lu et interprété un combat qui, en revanche, est toujours historique et qui s’arrête Rien n’obscurcit l’image d’un « Prophète » qui, 47 ans plus tard, décrocha pour la boxe espagnole la deuxième médaille de bronze de son histoire de championnat du monde, après celle obtenue par Rodriguez Cal à La Havane 1974, dans la première édition d’une Coupe du monde de boxe.

Après le championnat du monde, Enmanuel termine cette saison olympique chargée et passionnante, qu’il n’oubliera sûrement pas et qui marquera un avant et un après dans sa vie, en attendant de commencer à travailler en 2022 en vue de la Championnat d’Europe d’Arménie, Alors que les offres ne cessent d’affluer sur votre mobile pour que vous puissiez passer une bonne fois pour toutes au professionnalisme.

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi .