Espagnol d’origine cubaine Enmanuel Reyes Pla (-92 kg) a obtenu la médaille dans le monde boxe amateur Belgrade, Serbie) après être allé en demi-finale grâce à sa victoire sur l’Américain Jamar Talley.

Plus solide que son rival de bout en bout, Reyes Pla a battu Talley par décision des juges (4-1) après les trois rounds du combat. Le combattant espagnol se battra jeudi pour une place en finale de samedi contre l’Italien Aziz Abbes Mouhiidine, qui a dépassé en nombre l’Indien sanjeet sanjeet.

Jusqu’à présent, l’Espagne n’avait obtenu que le bronze obtenu par Enrique Rodriguez Cal en 1974, dans le championnat disputé en Havana, le premier organisé par l’Association internationale de boxe (AIBA).

L’Espagnol a battu Talley 4-1 (29-28, 28-29, 29-28, 27-30 et 28-29) et est déjà assuré de bronze en atteignant les demi-finales. Un métal qui a un prix de 21.650 euros, puisque pour ces Coupes du monde l’AIBA a établi une récompense en espèces pour ceux qui ont obtenu une médaille. L’or vaut 86 437 euros et 43 300 euros.

Reyes Pla, qui aspirait à la médaille olympique, a connu une déception dans le Jeux de Tokyo quand il est tombé en quart de finale contre le Cubain Julio La Cruz.