Reyes Pla vs La Cruz, quelque chose de plus qu’un combat pour la médaille

Emmanuel Reyes Pla, le Prophète venu de La Havane pour remporter une médaille avec l’Espagne, conteste ce vendredi (12h54 sur la péninsule) “quelque chose de plus qu’un combat”. C’est ainsi qu’il le qualifie Chano Planas, le promoteur et entraîneur qui a accueilli le poids lourd à son arrivée à La Corogne il y a quatre ans. Le boxeur a fui son pays lors d’un voyage à travers la Russie, la Biélorussie, l’Autriche, l’Allemagne et la France qui comprenait des internements dans des centres de réfugiés jusqu’à son arrivée en Galice avec sa famille. Dès lors, Planas rappelle que Reyes Pla avait “moins de profondeur physique qu’une flaque d’eau” en raison de l’angoisse et le manque de formation. Cependant, aux Jeux de Tokyo, pleins de force, Il doit affronter un ex-compatriote, le Cubain Julio la Cruz, qui a pour mission d’écraser un ‘ver’, comme ils appellent ceux qui sont partis sur l’île. Celui qui gagnera sera de bronze, car en boxe deux sont distribués.

Reyes Pla (28 ans) a prescrit à ses débuts un KO spectaculaire au Kazakh Vassiliy Levit, actuel vice-champion olympique, ce qui le place devant La Cruz, champion des mi-lourds à Rio 2016 et quatre fois mondial. Un ancien coéquipier qui lui a bloqué la route (il a concouru à ce poids) et l’une des raisons pour lesquelles il a décidé de quitter le pays pour chercher d’autres horizons, lassé que sa fédération ne parie pas sur lui. “La Cruz porte beaucoup de pression sur lui, car le combat a aussi des connotations politiques”, prévient Planas. C’est évident. Reyes Pla, après avoir envoyé Levit sur la toile, il a encouragé le peuple cubain “à continuer à se battre et à prendre sa liberté”.

Un duel qui était pourtant sur le point d’être tronqué. Reyes Pla a vécu en Espagne dans une situation irrégulière, alors Planas l’a encouragé à faire ses débuts dans le domaine professionnel, où ils pourraient obtenir une licence. “Les affiches ont été faites lorsque l’appel est venu de la Fédération espagnole et nous pensons que ce serait un bon atout », dit-il. À La Corogne, sa grand-mère, son père et son oncle, qui dirigent le Bar El Cubanito, son soutien à son arrivée en Espagne. Mais il n’a pas hésité à déménager au Blume à Madrid pour rejoindre l’équipe olympique lorsque la proposition est arrivée. Puis vint sa nationalisation en janvier de l’année dernière. Maintenant, vous êtes où vous voulez. Dans certains Jeux et avant la possibilité d’une médaille. Gazi Jalidov de La Rioja se battra également pour elle chez les mi-lourds (81 kg) ce matin (06h06), contre le Russe Imam Khataev.