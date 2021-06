Reynolds de New Amsterdam pourrait-il changer d’avis sur le mariage ouvert? Jocko Sims pèse

Jocko Sims : J’en savais très peu. J’ai tendance à ne pas me renseigner et à avoir ce luxe d’être dans la série. Nous lisons un épisode tout en en filmant un autre et en planifiant un autre à l’avance. C’est donc comme si j’aime évoluer avec l’endroit où nous sommes. Mais cela dit, lorsque le personnage de Frances est arrivé, la seule chose que j’avais vue était qu’il l’aimait au départ. Et puis qu’elle avait une bague. Et pour moi sur le papier, je pensais que c’était la fin. Jusqu’à ce qu’elle se présente. Et je pensais : ‘Wow, elle est bonne. Elle est belle. C’est bien. Je pense que cela pourrait être quelque chose d’intéressant. Et je pense que Frances a en quelque sorte fait allusion au fait qu’elle pourrait rester plus longtemps, ce qui a rendu tout cela très intéressant pour moi. Je me dis ‘Où pourraient-ils aller avec ça si elle est mariée ?’ Donc j’en savais très, très peu. Je pense que Frances en savait peut-être plus.

Frances Turner : Oui, je savais qu’elle allait récidiver. Mais je me souviens que c’était drôle, parce que nous tournions la scène quand nos personnages se rencontrent, quand vous venez à l’OB, et nous tournions cette scène, et nous avons fait quelques prises, et vous vous dites “Ils” tu vas probablement essayer de te garder. Et je me dis ‘Je reviens.’ [laughs]