Rez a maintenant 20 ans, et il n’y a toujours rien de tel

En 2001, Sega et United Game Artists ont sorti un jeu de tir sur rails pour Dreamcast appelé Rez. Ce n’était rien de moins qu’une révolution sensorielle.

Semblant à première vue être un simple jeu de tir sur rails avec des visuels filaires soignés, Rez n’a pas montré ses vraies couleurs jusqu’à ce que vous vous asseyiez avec vous-même, vous vous concentriez sur l’écran, agrippiez le contrôleur, preniez vos premières photos et réalisais , euh, attendez, est-ce que tout ce que je fais correspond au rythme de cette bande originale ? Même si je fais tout ce que je veux ?

Comment est-ce possible?

Rez a été conçu par Tetsuya Mizuguchi (Space Channel 5, Lumines, Tetris Effect), et bien que ses ventes initiales aient été terribles, le jeu s’est conquis une base de fans bien méritée et durable qui l’a vu rééditer sur tout, de la PS2 à la Xbox 360 à une édition étendue et améliorée qui est tombée sur la PS4 en 2018.

J’ai une place particulière dans mon cœur pour l’original Dreamcast, mais je comprends aussi tous ceux qui aiment l’édition PS2 car elle était compatible avec le périphérique vibrant du jeu, appelé Trance Vibrator, dont nous avons célébré l’illustre histoire précédemment. .

Je sais que nous vivons maintenant à une époque de jeux vidéo où, grâce à une prolifération de titres indépendants expérimentaux, on a l’impression que le jeu jeux x musique a été fait d’un million de façons différentes, mais il est important de se rappeler qu’en 1999, lorsque Rez a abandonné pour la première fois, ce n’était pas le cas. C’était une merde pionnière, et même vingt ans plus tard, sa combinaison de visuels chics et minimaux et d’une bande son électronique percutante donne l’impression que vous pourriez jouer pour la première fois aujourd’hui et, quand on lui dit qu’il est réellement sorti en 1999, vous avez simplement ne le croirait pas.

En l’honneur de l’anniversaire du jeu, cette vidéo a été publiée aujourd’hui rassemblant un groupe de fans du monde entier – artistes, musiciens, écrivains – racontant tous leurs expériences avec le jeu et ce qui le rendait si spécial. C’est très doux ! Cela me fait aussi me sentir vieux comme l’enfer.