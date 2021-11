REZANG –LA REVISITE 2021 – L’Express Financier

Les défenses ont été construites en créant des « sangars » essentiellement en empilant des pierres et des rochers pour se protéger. Aucune protection aérienne n’a été possible en raison d’un manque de ressources. (Crédit images : Ministère de la Défense)

Par le lieutenant-colonel Manoj K Channan

Comment un homme peut-il mieux mourir,

Puis face à de terribles probabilités,

Pour les cendres de ses pères,

Et les temples de ses dieux.

A la mémoire sacrée de

les héros de Rezang-La

114 martyrs du 13 Kumaon

qui s’est battu, qui a combattu

au dernier homme dernier tour

contre des hordes de chinois

au

18 novembre 1962.

Construit par tous les rangs

13e bataillon du régiment de Kumaon

Citation sur le monument aux morts de Rezang La

Le 18 novembre 2021, le ministre de la Défense Rajnath Singh accompagné du chef d’état-major de la Défense, le général Bipin Rawat, du vice-chef d’état-major de l’armée, le lieutenant général CP Mohanty, de l’officier général commandant en chef, du lieutenant-général du commandement du Nord YK Joshi, a dirigé la nation en rendant hommage à les Bravehearts du 13 Kumaon en tant que mémorial Rezang La rénové ont été inaugurés.

13 KUMAON était représenté par des officiers vétérans, dont le brigadier RV Jatar (ret) qui avait participé à la bataille en tant que capitaine; Le fils du major Shaitan Singh, Narpat Singh Bhati, et la famille du commandant de l’époque du 13 KUMAON, le lieutenant-colonel HS Dhingra et d’autres vétérans ont également assisté à l’événement et ont été félicités.

Le lieutenant-gouverneur du Ladakh RK Mathur et le député du Ladakh Jamyang Tsering Namgyal étaient également présents.

Ladakh oriental – Chushul

La région du Ladakh oriental et Chushul sont connus de quelques-uns qui ont étudié l’histoire militaire ou qui ont suivi les intrusions de l’APL le long de la ligne de contrôle réel en avril 2020.

Rezang La et Rechin La sont des cols de montagne sur la ligne de crête jouxtant la vallée de Chushul, que la Chine revendique comme sa frontière. La frontière revendiquée par l’Inde est plus à l’est et coïncide avec la frontière indiquée sur la plupart des cartes britanniques et internationales avant l’indépendance de l’Inde. La ligne de contrôle réel (LAC) résultant de la guerre sino-indienne de 1962 coïncide avec la ligne de revendication chinoise dans cette région.

Importance de la bataille de Rezang La

En 1962, l’armée indienne a été chargée d’adopter une posture avancée et malgré les diverses pénuries et le manque d’équipement, l’armée indienne s’est déployée.

La région est aride et dépourvue de couverture et la surface est dure. Les températures diurnes peuvent provoquer des coups de soleil et la nuit, la température glaciale nécessite des vêtements arctiques.

Les défenses ont été construites en créant des « sangars » essentiellement en empilant des pierres et des rochers pour se protéger. Aucune protection aérienne n’a été possible en raison d’un manque de ressources.

Tous les magasins ont été transportés sur une base manpack.

Dans cette bataille épique, 120 hommes de la Compagnie Charlie du 13 Kumaon, largement inférieurs en nombre, en armes et insuffisamment vêtus pour le rude hiver du Ladakh, repoussèrent les vagues répétées des attaquants chinois.

Sacrifice suprême

Le leadership du commandant de compagnie, le major Shaitan Singh et de ses commandants de peloton était exemplaire, malgré les obstacles et sachant dans leur cœur qu’ils n’avaient d’autre choix que d’émousser l’attaque chinoise et de combattre le dernier homme à la dernière balle. Quand ils ont manqué de munitions au lieu de prendre l’option facile de se rendre, les hommes ont fixé des baïonnettes sur leurs fusils et ont chargé l’ennemi d’engager un combat au corps à corps, jusqu’à ce que chacun d’eux périsse.

Lorsque les corps ont été retrouvés trois mois plus tard, ils tenaient toujours leurs armes. Des signes d’engagement au corps à corps étaient visibles lorsqu’ils ont été retrouvés hors de leurs tranchées; leurs corps, portant de nombreuses blessures par balles et à la baïonnette, ont été retrouvés allongés à quelques mètres de leur position.

13 La Compagnie Charlie KUMAON a perdu 114 soldats sur l’effectif total de 120 soldats déployés, qui ont fait le sacrifice suprême, ce qui témoigne de leur courage inégalé et de leur courage indomptable. La bravoure et la ferme détermination contre toute attente, les lourdes pertes infligées à l’APL, qui à une date ultérieure ont indiqué que l’APL avait perdu 500 de ses soldats.

Les positions défensives tombent invariablement à moins qu’elles ne soient renforcées et disposent d’un appui-feu adéquat pour réprimer les attaques ennemies, malheureusement, aucune n’était disponible.

L’affichage d’une ténacité d’acier a dissuadé l’ennemi de faire de nouvelles incursions pour menacer l’aérodrome stratégique de Chushul, pour défendre lequel toute la brigade a été déployée. Les Chinois ont déclaré un cessez-le-feu trois jours plus tard.

En reconnaissance de leur bravoure exceptionnelle, 12 prix de bravoure ont été décernés à la compagnie, dont le plus haut Param Vir Chakra pour le commandant de la compagnie, le major Shaitan Singh. 13 Kumaon a reçu l’honneur de bataille Rezang La et la Compagnie Charlie s’appelle officiellement la Compagnie Rezang La.

Courage et courage

L’armée indienne n’a jamais manqué de courage, même si elle manquait d’équipements et de magasins de guerre essentiels en 1962, 1987, 1999 et 2020.

1987 – OP PAWAN

Cette démonstration de courage brut a de nouveau été affichée le 10 octobre 1987, lors d’une opération héliportée audacieuse qui a été déployée par les hommes de 13 Sikh Light Infantry et 10 SF était de l’ordre le plus élevé, avec de grandes pertes 29 tués dont un officier et 6 forces spéciales tués respectivement.

Les bataillons d’infanterie, sous la direction de leurs courageux commandants, ont causé une grave usure des LTTE, ce qui a conduit à l’occupation des principales villes de l’île et à la poussée des cadres des LTTE dans la jungle.

1999 – OP VIJAY

Des assauts le long de lignes de crête tranchantes avec l’armée pakistanaise bien retranchée dans des bunkers avec des mitrailleuses lourdes infligeant de lourdes pertes, l’armée indienne par son courage et son courage a pris chacune des hauteurs occupées par l’armée pakistanaise, sans qu’un conflit total ne soit déclaré et ne pas franchir la ligne de contrôle.

2020 – OP LÉOPARD DES NEIGES

En juin 2020, à Galwan, les Bravehearts non armés du régiment BIHAR ont engagé l’APL dans un combat au corps à corps sans armes, infligeant des pertes à l’APL.

Le compte rendu officiel du conflit de 1962 et d’autres doivent être déclassifiés comme d’autres opérations menées par les forces de défense indiennes.

Le gouvernement a reconnu la valeur du sacrifice du soldat en 1962, doit maintenant également reconnaître la bravoure de ses soldats qui ont combattu au Sri Lanka et ont fait preuve de la même détermination, ténacité et courage pour s’engager et gagner contre vents et marées.

Une nation reconnaissante doit continuer d’honorer et de se souvenir de tous ses Bravehearts et d’honorer leurs amis et parents le jour de leur commémoration. Peut-être devrions-nous maintenant désigner une journée au cours de laquelle la nation est dirigée par ses dirigeants politiques pour rendre hommage au sacrifice suprême de ses militaires.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.