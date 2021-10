Rezo.ai : Quand l’IA fidélise le client

Les co-fondateurs de Rezo.AI Manish Gupta (L) et Rashi Gupta

Il faut des mois pour trouver un client, mais quelques secondes pour en perdre un. Au fil des ans, les entreprises de tous les secteurs ont investi dans plusieurs formes de technologie pour réinventer l’expérience client et leur créer un avantage unique. Malheureusement, la plupart d’entre eux ont lamentablement échoué en s’appuyant sur des centres de contact traditionnels ou en utilisant des systèmes de réponse vocale interactive (RVI) obsolètes et des systèmes téléphoniques automatisés.

La startup Rezo.ai basée à Noida a déchiffré le code pour alimenter les interactions client avec l’intelligence artificielle (IA). Fondé par le couple IITian Manish Gupta et Rashi Gupta, Rezo.ai permet aux principales entreprises de réduire le temps de résolution des requêtes des clients de quelques jours à quelques secondes. Le duo avait lancé Rezo.ai à la mi-2017 pour créer un produit capable d’automatiser toutes les tâches qui se produisent dans un «centre de contact traditionnel». Aujourd’hui, Rezo.ai aide les entreprises à réduire leurs coûts d’exploitation de 20 à 30 % grâce à la puissance de la technologie et de l’IA.

Les cofondateurs affirment que Rezo.ai est le centre de contact basé sur l’IA à la croissance la plus rapide en Inde, qui transforme les entreprises avec ses services clé en main pour une évolutivité rapide et une meilleure économie. « Nous avons une forte présence en Inde, avec des plans d’expansion aux États-Unis et au Moyen-Orient, en emmenant nos solutions à travers le monde. La plate-forme que nous fournissons est alimentée par Machine Learning, NLP et Predictive Intelligence ainsi que d’autres algorithmes propriétaires. Avec nos solutions, les entreprises renforcent leurs capacités de centre de contact et évoluent sans se soucier de l’expérience client (CX). » déclare Rashi Gupta, scientifique en chef des données et co-fondateur de Rezo.ai. « Soutenue par une équipe de docteurs, de scientifiques des données, d’ingénieurs et de technologies futuristes, la société assure le succès commercial à des centaines d’entreprises dans des secteurs tels que la logistique, BFSI, la santé, l’automobile, l’éducation et les voyages. »

En mai 2021, Rezo.ai a levé un montant non divulgué de financement de démarrage de Modulor Capital, Dexter Angel Network, Veda et d’autres investisseurs providentiels de premier plan, notamment Bhavesh Manglani (Delhivery) et Devesh Sachdev (Fusion Microfinance). La startup alloue les fonds au développement de produits et à la pénétration de nouveaux marchés.

Rezo.ai automatise les conversations des clients sur divers points de contact tels que la voix, WhatsApp, les e-mails, les chats et les réseaux sociaux. Il fournit une communication efficace et améliore l’expérience client en analysant l’appel et les interactions et forme les agents avec la RPA intégrée. L’entreprise a connu une fin d’exercice réussie et prévoit une croissance exponentielle à l’avenir.

L’avenir s’annonce prometteur pour Rezo.ai, car les entreprises ont pris conscience de l’importance de l’automatisation pendant la pandémie. Afin de maintenir les entreprises en marche et en bon état, l’automatisation est la clé. C’était quelque chose qui n’a jamais été prioritaire, mais la plupart des entreprises sont soudainement passées à l’automatisation et à la transformation numérique. Le travail qui nécessitait des ressources manuelles peut désormais être effectué de manière plus efficace et efficiente grâce à l’automatisation. On peut s’attendre dans un proche avenir à une vague de transformation complète des centres de contact traditionnels en centres de contact alimentés par l’IA.

