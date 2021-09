RFI à nouveau pour 4 quais de plate-forme d’atterrissage pour la marine indienne

La livraison du premier navire dès la signature de l’accord est de 60 mois maximum et d’un navire tous les 12 mois.

D’ici le 20 octobre 2021, les chantiers navals indiens devraient répondre à la demande d’informations (RFI) du ministère de la Défense concernant quatre Landing Platform Docks (LPD) pour la marine indienne. Ces navires amphibies sont utilisés par la Marine pour transporter des ressources de guerre terrestre comme des chars, des hélicoptères et d’autres navires dans une zone de guerre et également pour transporter des troupes.

La semaine dernière, le processus d’acquisition a été relancé pour les 3 milliards USD de LPD dans le cadre des nouvelles règles d’approvisionnement. Et pour cette acquisition, une RFI a été envoyée aux chantiers navals indiens enregistrés, notamment Cochin Shipyard Limited (CSL), Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE), Mazagon Dock and Shipbuilders Limited (MDL) et le secteur privé Larsen & Toubro Shipbuilding. Des tentatives pour se procurer les LPD ont été faites depuis près de sept ans maintenant.

Exigences selon RFI

La RFI a demandé à tous les soumissionnaires d’obtenir la technologie et la conception d’un OEM de pays comme l’Allemagne, la France, la Russie et l’Espagne.

Il existe également une condition selon laquelle la plate-forme qui sera construite en Inde doit avoir un contenu autochtone conformément aux directives.

Selon la RFI publiée le 24 août 2021 et disponible dans le domaine public, « Les LPD de la marine indienne devraient avoir la capacité de transporter et de débarquer à terre une force interarmes. Il devrait avoir la capacité de soutenir les opérations à terre.

Conformément à la RFI, ces navires amphibies doivent être équipés d’un système de propulsion électrique (propulsion entièrement électrique intégrée/propulsion hybride).

Quel type d’armes sera embarqué ?

Ces quatre LPD devraient être équipés de 16 missiles anti-navires et de 32 missiles à lancement vertical – courte portée surface-air (VLSRSAM).

À bord, il devrait y avoir 6 HMG avec des postes de contrôle d’armes stabilisés / SRCG, 4 x AK 630 CIWS avec système de conduite de tir électro-optique et 8 MMG.

Les nouveaux LPD au fur et à mesure de leur intronisation dans la marine indienne entreprendront des contingences hors zone (OOAC) et agiront en tant que centre de commandement pour le commandant, le commandant de l’armée de l’air, la force opérationnelle amphibie, le commandant de la force de débarquement et entreprendront également des missions de secours en cas de catastrophe. et l’assistance humanitaire.

Ces navires fourniront non seulement des installations médicales aux blessés au combat, mais seront également le navire-mère des capacités sans pilote.

Comme cela a été signalé plus tôt, en octobre dernier, après presque sept ans, l’appel d’offres de 2013 qui avait été lancé pour la construction des LPD en Inde a été abandonné. L’appel d’offres de 2013 contenait des spécifications pour les LPD, comme mentionné en 2006.

La marine indienne possède un LPD, l’INS Jalashwa, qui est un quai de transport amphibie de classe Austin et qui a été acheté en 2007 aux États-Unis.

