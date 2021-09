RFOX Games annonce que Kogs SLAM est gratuit pour jouer et gagner ! introduire des millions à NFT

Manille, Philippines, 3 septembre 2021 : RFOX Games (filiale de RedFOX Labs $ RFOX), basée en Asie du Sud-Est, lancera son jeu gratuit KOGs SLAM ! En bêta fermée ce vendredi 3 septembre, et nous accueillons YGG (Yield Guild Games) dans la version bêta.

Lancement inaugural de RFOX Games KOGs SLAM! est une expérience de jeu numérique inspirée des POG du phénomène des cours d’école des années 90. RFOX Games présentera un modèle de jeu gratuit pour séduire des millions d’utilisateurs dans la région de l’Asie du Sud-Est.

RFOX Games, une filiale du constructeur d’entreprises d’Asie du Sud-Est RedFOX Labs, a travaillé sur un jeu axé sur l’inclusion numérique et permettant aux personnes les plus durement touchées par les défis économiques de gagner de l’argent avec leur téléphone portable.

La bêta fermée pour jouer pour gagner débutera le 3 septembre et durera un mois avant son lancement public international. La version bêta permettra à 5 000 participants de concourir pour le jeton RFOX et les prix en dollars et devrait avoir un grand nombre d’abonnements.

Le jeu facile à apprendre possède également une collection NFT populaire appelée KOGs, qui est l’acronyme de Keys to Other Games. KOGs a récemment publié sa collection limitée Bad Days NFT avec des personnages Marvel créés par Stan Lee. La vente s’est terminée le 28 août, mais vous pouvez toujours acheter du KOG ici.

Ben Fairbank, PDG et co-fondateur de RedFOX Labs a commenté :

«Ce jeu est très susceptible d’atteindre des millions d’utilisateurs à travers l’Asie du Sud-Est et au-delà, étant donné qu’un modèle de jeu gratuit serait accueilli à bras ouverts par les plus durement touchés par COVID, dont beaucoup ont perdu leurs œuvres. ” «Nous avions un plan et un plan ambitieux, et nous sommes enfin prêts à passer à la bêta fermée pour jouer pour gagner. Nous sommes ravis d’accueillir YGG et Real Deal pour le test, qui peuvent nous aider à nous exposer à un public plus large de joueurs qui jouent pour de l’argent. Nous sommes ravis que des organisations de ce calibre se joignent au test. »

Gabby Dizon, co-fondatrice de Yield Guild Games a commenté :

“Nous sommes heureux de travailler avec RFOX GAMES pour amener les membres de YGG à la bêta fermée de KOGS SLAM. Cela offre une opportunité à nos membres mal desservis de commencer à gagner de l’argent à mesure qu’ils progressent dans notre liste d’attente de bourses. Pouvoir commencer à jouer gratuitement et transférer les gains directement sur GCash augmentera considérablement l’adoption du jeu pour gagner aux Philippines. »

Inscrivez-vous ici pour la bêta fermée et les premières versions.

RedFOX Labs présentera également la collection et les jeux KOGs dans son prochain métaverse, RFOX VALT.

À propos des jeux RFOX

RFOX Games, lancé par RedFOX Labs, le premier constructeur d’entreprise blockchain d’Asie du Sud-Est. RFOX Games construit une série de jeux interopérables qui sont PLAY TO WIN et sont compatibles avec la collection KOGs NFT. L’ensemble de l’écosystème RFOX est soutenu par sa devise native RFOX $ et les utilisateurs pourront participer à des jeux en tête-à-tête et en tournoi pour gagner des prix NFT et $ RFOX.

À propos des jeux de guilde de rendement

Yield Guild Games (YGG) est une organisation autonome décentralisée (DAO) pour investir dans des jetons non fongibles (NFT) utilisés dans les mondes virtuels et les jeux basés sur la blockchain. La mission de l’organisation est de créer la plus grande économie du monde virtuel, en optimisant ses actifs appartenant à la communauté pour un profit maximum et en partageant ses bénéfices avec ses détenteurs de jetons.

