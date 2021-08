RGT Global informe qu’il reste quelques jours pour la clôture de sa dernière offre

Pour Parrainer

RGT Global est un site de jeux de table qui permet à l’utilisateur de créer son propre casino.

Royal Gaming Technology informe les utilisateurs qu’ils peuvent avoir leur propre casino en ligne pour USD 995 $.

« Entrez dans le monde des casinos en ligne par la porte d’entrée avec votre propre plateforme de paris et obtenez la pleine propriété de votre entreprise. En utilisant l’URL, le nom et le logo que vous souhaitez avec accès à +30 des meilleurs fournisseurs, plus de 65 000 événements sportifs, 2 500 jeux de casino et la possibilité d’avoir des jeux en direct. Pour seulement 995$ ! », c’est ainsi qu’annonce RGT Global sur son site internet.

L’entreprise ajoute : « Avoir son propre casino en ligne n’a jamais été aussi accessible qu’aujourd’hui. Profitez de la meilleure interface utilisateur et du meilleur support client de la famille RGT. Cette semaine, cette offre à durée limitée se termine ! ».

Qui veut utiliser l’offre vous devez utiliser le code LASTMINUTE995.

À propos de RGT Global

RGT Global est un site de casino et de jeux de table conçu comme une solution simple pour créer un casino en direct en moins de 24 heures. La technologie RGT Global permet aux opérateurs d’établir des casinos en direct et toutes leurs fonctions en utilisant une large gamme de services que nous proposons à nos partenaires. La suite de paris RGT est centrée sur sa plateforme propriétaire Gamecloud. « Proposé en tant qu’API ou produit SaaS entièrement connecté, nous fournissons également aux opérateurs de jeux des services d’hébergement spécialisés et les licences les plus rapides et les plus simples du secteur. Notre division de conception produit du contenu de jeu personnalisé dans n’importe quelle monnaie fiduciaire et crypto », explique la société, ajoutant que RGT.com est enregistré et licencié en vertu des lois de Curaçao, avec son adresse enregistrée à Heelsumstraat 51, E-Commerce Park, Curaçao, société numéro d’enregistrement 147666.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Texte et image de RGT Global

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le texte et l’offre sont de la responsabilité exclusive de RGT Global. QuotidienBitcoin Ce n’est pas lié à cette promotion. Vérifiez les lois de votre pays avant d’investir dans le jeu.