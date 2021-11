RH & ANALYTIQUE : redynamiser la fonction RH avec l’analytique

Portrait d’Uma Ganesh

Les départements RH ont toujours eu accès aux données sur les personnes dans les grandes organisations, la tabulation et l’analyse des données ont été effectuées dans le but de comprendre les modèles et les tendances du comportement des employés. S’éloignant du support opérationnel aux entreprises, la fonction RH est désormais considérée comme une fonction stratégique. Ce qui est différent dans le contexte actuel, c’est l’utilisation de la technologie numérique dans les RH et la capacité qu’elle offre à la fonction RH de rassembler de grandes quantités de données, de créer des modèles pour une analyse approfondie et de les utiliser pour une prise de décision en temps réel. Par conséquent, la fonction RH devient lentement une fonction axée sur les données, en particulier dans les grandes entreprises qui ont commencé à utiliser activement des outils d’analyse pour améliorer leur efficacité et leur soutien aux équipes commerciales.

Chaque aspect de la fonction RH offre des possibilités d’application de l’analyse RH et cela dépend des besoins critiques de l’organisation de choisir des domaines où l’analyse pourrait jouer un rôle important. Le roulement du personnel est un sujet de préoccupation majeur pour la plupart. Afin d’améliorer la rétention des employés, l’analyse des facteurs pouvant déclencher des départs, les opportunités de croissance, les perspectives de promotion, la rémunération et la culture organisationnelle et la création de modèles de données appropriés qui aideraient à extraire des informations pourraient être utiles.

La personnalisation des parcours d’apprentissage et l’amélioration du contenu du poste en fonction de l’adéquation des compétences requises pour le poste avec les compétences définies pourraient être soutenues par l’analyse des ressources humaines. De telles pratiques réduiraient l’embauche externe pour certains ensembles de compétences et les coûts élevés qui en résultent et augmenteraient la longévité des employés au sein de l’organisation. L’analyse prédictive pourrait également aider à déterminer les facteurs de réussite des équipes et à identifier les équipes les plus susceptibles de réussir, compte tenu de leurs méthodes de travail, de collaboration et de styles de communication.

Les indicateurs RH contribuent à la valeur commerciale ; cependant, ils doivent être alignés sur les besoins de l’entreprise. Par conséquent, le processus d’analyse des ressources humaines doit commencer par l’objectif commercial déclaré, suivi de l’identification des métriques qui définiraient les objectifs commerciaux. Ensuite, la collecte et l’analyse des données permettent d’obtenir des informations. Et enfin, la communication sur l’impact de ces insights sur l’organisation. Très souvent, alors que la fonction RH souhaite utiliser l’analyse RH prédictive, la consommation et l’action qui en résulte sont limitées et les compétences RH sont limitées.

Afin d’introduire l’analyse RH, les pré-requis doivent être en place. Ceux-ci incluent la sélection des données, le nettoyage, la garantie de la qualité des données, la construction de modèles appropriés pouvant répondre aux questions de la haute direction et la volonté d’expérimenter ainsi que d’investir dans des outils d’analyse. Le passage d’un mode de fonctionnement réactif à un mode de fonctionnement proactif serait possible grâce à des analyses robustes. Il devrait être possible de justifier un investissement dans l’analyse des ressources humaines grâce à des mesures telles que l’amélioration de la productivité, la réduction des coûts, l’engagement accru des employés, la réduction des départs volontaires, la mise en place d’une culture d’apprentissage, une rotation plus rapide ou une rotation du personnel réduite. Pour pouvoir démontrer la valeur financière et le retour sur investissement de l’investissement, il est important de combiner les données RH avec d’autres applications telles que l’association de l’engagement des employés avec des paramètres financiers ou la fidélisation des employés avec des scores de satisfaction client plus élevés qui constitueraient un argument solide. Afin de préparer les organisations pour l’avenir, les dirigeants doivent être en mesure d’adopter la technologie et l’analyse.

L’auteur est président de Global Talent Track, une entreprise de solutions de formation en entreprise

