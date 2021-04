Rhea Ripley, alias “ The Nightmare ”, sur la victoire du titre féminin “ Raw ” de la WWE ⋆ .

Rhea Ripley a eu sa revanche. Après avoir perdu contre Charlotte Flair à WrestleMania36 de la WWE en mars 2020, l’Australienne de 24 ans, surnommée «The Nightmare», porte désormais fièrement le titre féminin Raw. Il est venu après avoir détrôné «The Empress of Tomorrow» Asuka à WrestleMania 37 devant plus de 25 000 fans socialement distants le 11 avril (nuit 2).

TV Insider s’est entretenu avec la nouvelle championne peu de temps après sa victoire pour parler de son parcours vers le sommet et de ce que l’avenir lui réserve.

Félicitation pour WrestleMania! Qu’avez-vous ressenti d’être de retour devant une foule en direct?

Rhea Ripley: C’était vraiment spécial. Être simplement capable de se connecter avec la foule et d’entendre ce qu’ils aiment et n’aiment pas, voir leurs visages. C’était certainement le point culminant de ma carrière.

Que pensez-vous de travailler avec Asuka et de lui prendre le flambeau proverbial?

Asuka est quelqu’un que je regarde depuis longtemps. Quand j’avais 17 ans, je suis allé au Japon et j’ai participé à l’un des mêmes spectacles qu’Asuka. Je pensais qu’elle était absolument incroyable. À WrestleMania, c’était enfin le moment de monter sur le ring avec elle. Je pense que cela a montré que je méritais d’être ici en tant qu’artiste et en tant que personne.

Avez-vous parlé à votre famille en Australie de votre victoire?

Je n’ai pas encore pu les appeler. J’ai vu leurs messages et entendu leurs enregistrements vocaux. Je sais qu’ils sont super fiers de moi. J’avais en fait mon petit ami là-bas et quelques personnes de NXT. C’est ma famille élargie, donc je suis tellement excitée qu’ils soient avec moi.

Avez-vous fait quelque chose pour marquer l’occasion?

J’ai de nouveau une jolie photo Triple H. J’ai une jolie photo de Triple H et de Stephanie McMahon. J’ai passé du temps avec Ash Costello du Nouvel An et le groupe qui a joué mon entrée, et j’ai vu leur réaction, sachant à quel point ils étaient excités, c’était tellement épique. Après, je suis retourné à mon hôtel et j’étais tellement ému, excité et heureux.

Pendant la nuit 1 de WrestleMania, vous étiez visiblement ému lorsque Vince McMahon a accueilli tout le monde dans la série. Que ressentiez-vous?

C’était fou de marcher à travers le rideau et de voir la foule et à quel point ils étaient excités. Tous mes rêves se réalisaient. C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé pendant longtemps. J’essayais de tenir le tout ensemble, en me disant: «Ne pleure pas.» Puis j’ai regardé Edge près de moi, et il avait les larmes aux yeux. Il m’a fait un signe de la tête et a fait un clin d’œil. Je viens de le perdre. Je ne pouvais pas tenir le coup. Puis j’ai vu ce fan à l’avant en disant: «Hey Rhea! Tu as ça. Vous allez le tuer »- me donnant ce discours d’encouragement. La prochaine chose que je sais, je suis montré sur grand écran.

Y a-t-il un message de félicitations qui se démarque?

L’un des plus gros a ensuite parlé à Vince McMahon, l’entendant dire «bien joué» et que j’ai bien fait. C’était tellement surréaliste. C’est un rêve et je le vis. Faire dire au grand patron que c’est bien fait était assez insensé pour moi.

Une photo vous fait le tour, Bianca Belair et Raquel González. Vous avez tous frappé l’or pendant WrestleMania semaine.

J’ai trouvé cette photo et je l’ai juste postée. Raquel avait déjà remporté le championnat NXT [at TakeOver on April 7] et je me suis dit: “Pourquoi ne pas en faire un trio.” Et cela a fini par arriver. Nous sommes ici maintenant et nous prenons le relais. En fait, j’ai eu des larmes à regarder Bianca lutter et devenir championne féminine de SmackDown. Je savais que je devais l’apporter pour mon match. J’étais le seul à ne pas avoir de championnat sur nous trois, puis j’ai gagné. Nous allons certainement devoir obtenir une photo mise à jour maintenant.

Maintenant que tu es sur Brut, quel est votre état d’esprit?

Je suis juste excité de savoir qui veut prendre la relève. Je suis prêt à combattre n’importe qui. J’aime un bon défi. Même si quelqu’un de SmackDown veut descendre, je le combattrais aussi. Je vais apporter la brutalité à Monday Night Raw.

En terminant, dites-moi le meilleur conseil que vous avez reçu récemment?

C’est Paul Heyman qui m’a dit: «Vous pouvez rester humble, mais ne restez pas silencieux.» Cela m’a vraiment frappé parce que je suis une personne très humble. Je fais mon travail et fais ce qu’on me dit. Parfois, ce n’est pas la meilleure façon de faire les choses. Je suivrai ce conseil avec moi au fur et à mesure que je continuerai à travailler.

WWE Brut, Les lundis, 8 / 7c, USA Network