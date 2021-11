Rhea Ripley explique exactement comment Tegan Nox TWICE a sauvé sa carrière à la WWE

Rhea Ripley est toujours dans sa première année sur la liste principale, mais son ascension n’a été rien de moins que mercurielle.

L’Australienne n’a eu que 25 ans le mois dernier mais a déjà remporté un titre mondial à WrestleMania et avant même de faire ses débuts à RAW, elle a défendu son titre féminin NXT lors du précédent WrestleMania contre Charlotte Flair.

Rhea Ripley est vraiment arrivée en tant que grande star de la WWE

Ripley a accompli beaucoup de choses, mais elle a expliqué à talkSPORT qu’elle n’y avait presque rien réussi.

L’actuelle championne par équipe féminine a réagi à la sortie de Tegan Nox cette semaine en tweetant : « FAIT. Il n’y aurait pas de Rhea Ripley sans @TeganNoxWWE_. Elle a littéralement sauvé mon travail plus d’une fois. Merci mon ami, va le tuer !

talkSPORT a réussi à parler à Ripley avant Survivor Series à New York et elle a expliqué exactement comment Nox – maintenant nommé Nixon Newell – a sauvé son travail non pas une, mais deux fois.

« Tegan est quelqu’un qui me tient très à cœur », a expliqué Ripple. «Je sais que j’ai peut-être été un peu dur avec les médias sociaux après toute la blessure dans le Mae Young Classic, mais pendant tout le temps que je les publiais, je me sentais vraiment très mal parce qu’elle m’a vraiment beaucoup aidé.

Rhea Ripley dit qu’elle doit beaucoup à Tegan Nox, maintenant connu sous le nom de Nixon Newell

« Tegan, elle ne comprend pas à quel point je l’apprécie et ce qu’elle a fait pour moi. Mais il fut un temps au Performance Center où mon nom figurait sur la liste pour être renvoyé et je n’y étais que depuis un an.

«Je ne sais pas pourquoi mon nom figurait sur la liste, je suppose que les gens ne m’aimaient tout simplement pas à l’époque. C’est ce que c’est – j’ai changé d’avis ! Mais j’étais sur le billot et j’ai eu un match en direct sur PC devant tous nos pairs et c’était contre Tegan.

« L’un des gars a découvert que j’étais sur cette liste et il lui a dit – il ne me l’a pas dit parce qu’il savait que j’allais paniquer – mais il lui a dit et lui a dit ‘regarde, tu dois faire en sorte que Rhea regarde bien parce que cela pourrait être son dernier match ici sinon. Et c’est exactement ce qu’elle a fait », a déclaré Ripley, rayonnant.

« Même si c’était devant nos pairs – et c’est le moment le plus terrifiant pour avoir un match – elle m’a fait passer pour une star absolue. Elle a tout pris de moi et m’a rendu si incroyable que mon nom a été retiré de cette liste. Et ce n’était qu’une des fois !

La plongée suicide qui a vu Tegan Nox grièvement blessé contre Rhea Ripley

« L’autre fois, c’était dans le Mae Young Classic. Elle s’est blessée et j’aimerais vraiment que cela ne se produise pas, mais si cela ne se produisait pas, honnêtement – ​​même si c’était nul pour elle et j’aimerais vraiment que cela ne se produise pas – cela a fait monter en flèche ma carrière parce que personne ne croyait en moi avant alors.

« Mais parce que c’est arrivé, j’ai été forcé d’entrer dans ce match avec Io [Shirai] et nous avons réussi un match tellement fantastique que les gens ont dû me réserver. Ils savaient que j’étais une étoile montante. Donc, non seulement elle m’a aidé exprès, mais elle m’a aussi aidé par accident.

« J’aime tellement Tegan et je suis tellement contrarié qu’elle ne soit pas ici avec moi et j’aimerais que nous ayons enfin un autre match à la télévision parce que cela n’a jamais eu lieu.

«Je me sentais tellement mal. Après que c’est arrivé et qu’elle se soit fait opérer – sa deuxième opération parce qu’elle avait déjà fait son autre genou – après qu’elle se soit fait opérer, j’ai emmené mon chien chez elle parce que je savais qu’elle aimait les chiens et je l’ai juste laissée jouer avec mon chiot. Je suis désolé, caressez mon chien ! [laughs]. «

Rhea Ripley a été forcée de jouer le méchant à l’écran, mais elle agonise à cause de son amie à l’intérieur

Ripley fait partie de l’équipe RAW Women’s Survivor Series où ils affronteront les femmes de SmackDown dans un match d’élimination traditionnel à cinq contre cinq au Barclays Center.

