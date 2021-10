Rhea Ripley supplie les fans de la WWE après la disparition de l’équipement de lutte et du titre

Les superstars de la WWE Rhea Ripley et Nikki ASH à Raw avec les championnats féminins par équipe

Rhea Ripley veut que les fans de la WWE gardent un œil sur Internet après que son équipement de lutte et sa prestigieuse ceinture de titre aient disparu des heures avant Raw.

La star australienne – qui est la moitié des championnes par équipe féminine avec son partenaire Nikki ASH – veut que les gens de la région d’Albuquerque lui fassent savoir s’ils voient son sac d’équipement.

Lundi, avec six heures avant la diffusion de ce soir, elle a tweeté: » * SAC D’ÉQUIPEMENT PERDU * Mon MosherZ d’Albuquerque, je sais que c’est un tronçon, mais si l’un d’entre vous a vu une valise de voyage noire autour d’Office Boulevard & Montaño rd s’il vous plaît tiens bon et tiens moi au courant.

«Il y a tout mon équipement dedans, y compris mon titre. À votre santé!’

On ne sait pas exactement ce qui s’est passé, y compris si Rhea a égaré l’affaire en premier lieu, mais le soi-disant Nightmare veut que les gens soient à l’affût au cas où quelqu’un essaierait maintenant de vendre ses biens en ligne.

Vingt minutes après son premier message, elle a ajouté: « Si vous voyez que l’un de mes équipements est vendu en ligne, veuillez m’envoyer le lien. »

Si vous voyez que l’un de mes équipements est vendu en ligne, veuillez m’envoyer le lien. – RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) 17 octobre 2021

C’est rare mais pas malheureusement inconnu pour les lutteurs, car la star de Rhea, Sheamus, a eu son propre incident avec quelqu’un prenant l’un de ses accessoires à l’écran.

En tweetant une photo de sa croix celtique personnalisée – qui est une grande partie de sa tenue vestimentaire et de sa présentation – il a écrit en juin: «..un gars adorable a volé ma croix (sur la caméra ci-dessous).

« Je vous serais reconnaissant si vous, les détectives d’Internet, pouviez le retrouver et le rendre via les détails ci-dessous. Les sièges aux premières loges sont récompensés lorsque nous revenons dans votre ville et de nombreuses bières. »

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Le collier d’accessoires – ainsi que les ceintures de titres signées par diverses stars – auraient été pris au Yuengling Center, qui abritait à l’époque le ThunderDome de la WWE.

Et l’ancien champion du Royaume-Uni NXT WALTER s’est fait voler son championnat en décembre 2019, mais il a retrouvé l’or après qu’un fan et collectionneur de ceintures ont acheté le titre en ligne et l’ont rendu.

En signe de bonne volonté, l’homme a reçu une réplique signée WALTER, Triple H et Shawn Michaels.

