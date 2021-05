RHFL par défaut sur le paiement des intérêts de Rs 31,32 crore

Reliance Home Finance a également révélé qu’il disposait d’une trésorerie nette (y compris l’équivalent de trésorerie, les placements liquides dans des fonds communs de placement, les dépôts à terme, etc.) de plus de Rs 1 800 crore.

Reliance Home Finance (RHFL) a fait défaut de paiement d’un intérêt de Rs 31,32 crore à 27 prêteurs le 30 avril, a annoncé lundi le prêteur hypothécaire aux bourses.

La liste des prêteurs comprend entre autres la Bank of Baroda, la Punjab National Bank, la ICICI Bank, la HDFC Bank, la Canara Bank, la Bank of India et l’Indian Bank. La société a déjà échoué à effectuer des remboursements aux prêteurs d’un montant de 6 206 crore Rs jusqu’au 31 mars 2021. Les prêteurs avaient auparavant signé un accord inter-créancier (ICA) pour résoudre Reliance Home Finance selon le 7 juin 2019, circulaire de la Banque de réserve de l’Inde. Cependant, aucune résolution finale n’a été trouvée à ce jour.

Reliance Home Finance a également révélé qu’il disposait d’une trésorerie nette (y compris l’équivalent de trésorerie, les placements liquides dans des fonds communs de placement, les dépôts à terme, etc.) de plus de Rs 1 800 crore. La société a cité des obstacles juridiques pour le retard du service de la dette. «Le retard dans le service de la dette est dû à l’interdiction faite à la société de céder, aliéner, grever directement ou indirectement ou autrement partie de la possession de tout actif, conformément à une ordonnance datée du 20 novembre 2019, adoptée par l’honorable Delhi Haute Cour dans l’affaire OMP (I) COMM. 420/2/019 », a déclaré Reliance Home Finance.

La perte nette de la société s’est élargie à Rs 445 crore au cours du trimestre de mars (Q4FY21), par rapport à la perte de Rs 248 crore au même trimestre en FY20. Les revenus d’intérêts du prêteur ont diminué de moitié à Rs 135 crore au cours du T3FY21, par rapport à Rs 271 crore au cours du trimestre de mars de l’année dernière. De même, le revenu total au cours du trimestre de mars a diminué de 42% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à Rs 162 crore.

Les experts-comptables de la société Dheeraj et Dheeraj ont déclaré: «La capacité de la société à honorer ses obligations dépend d’événements importants et incertains, notamment la restructuration du portefeuille de prêts et la résolution de sa dette dans le cadre de l’ICA et la relance des activités de financement du logement.»

