‘RHOBH’ arrête la production après que Lisa Rinna, Erika Jayne et Garcelle obtiennent COVID

« Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills » ne peuvent pas faire de pause – une nouvelle génération de membres de la distribution est positive pour COVID-19, et cela oblige la production à s’arrêter à nouveau dans ce qui semble être la nouvelle réalité d’Hollywood.

Des sources liées à la série disent à TMZ … en fin de semaine dernière Lisa Rinna, Erika Jayne, Garcelle Beauvais et un membre de l’équipe a tous été testés positifs, obligeant les producteurs à suspendre tous les tournages. Heureusement, on nous dit que les symptômes sont bénins pour toutes les personnes impliquées … et elles ont toutes été vaccinées.

On nous dit que l’émission sera sur une brève interruption pendant au moins quelques semaines – SOP pour quand un résultat positif arrivera – et ils réévalueront tout alors. Nos sources disent que tout le monde sera testé plusieurs fois avant de reprendre le travail… ce qui se produisait déjà de toute façon.

Bien sûr, c’est loin d’être le premier et ce ne sera certainement pas la dernière production télévisuelle ou cinématographique à être impactée par COVID. Heureusement, le vaccin semble faire ce que les scientifiques ont dit qu’il ferait … réduire les effets pour ceux qui attrapent COVID.

Nous avons cassé l’histoire … ‘RHOBH’ le tournage a été arrêté à la fin de l’année dernière, quand Kyle Richards, Kathy Hilton et Dorit Kemsley testé positif. Maintenant, on dirait qu’ils vont devoir tout recommencer pour s’occuper du dernier lot.

A bientôt, tout le monde.