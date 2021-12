RHOBH interrompt le tournage après que Garcelle Beauvais ait obtenu COVID-19

Real Housewives of Beverly Hills a temporairement arrêté la production à la suite d’un cas révolutionnaire de COVID-19.

Bravo confirmé à E! News que la production a été interrompue sur RHOBH.

La nouvelle vient après l’étoile Garcelle Beauvais partagé sur Instagram qu’elle a été testée positive pour COVID-19.

Le lundi 13 décembre, elle a publié une vidéo avec la mise à jour sur la santé. « J’espère que c’est un bon lundi pour vous, » commença-t-elle. « J’ai découvert que j’avais été testé positif pour COVID. »

Beauvais, 55 ans, a écrit en légende qu’elle était « reconnaissante » d’être vaccinée et ne présentait aucun symptôme.

« Je me sens bien. Je suis sûre que je continuerai à me sentir bien », a-t-elle poursuivi, avant de mentionner ses fils de 14 ans. Jax et Jaid nilon. « Mes garçons sont testés, jusqu’à présent, ils ont été testés négatifs. Et nous allons continuer à les tester. »

La star de télé-réalité a demandé aux fans de s’il vous plaît « envoyer des recommandations de films ou de télévision parce que je serai en quarantaine pour les prochains jours », ajoutant: « Eh bien, pas peu, probablement 10. Ce truc est fou. Faites attention là-bas. Soyez en sécurité. »