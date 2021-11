Lisa Rinna de RHOBH a révélé que sa mère était en « transition » après avoir subi un accident vasculaire cérébral (Photo: . / Instagram @lisarinna)

Lisa Rinna a partagé une triste mise à jour avec les fans alors qu’elle révélait que sa mère, Lois, avait subi un accident vasculaire cérébral.

La star de Real Housewives of Beverly Hills s’est rendue sur Instagram pour dire à ses abonnés que sa mère de 93 ans était en train de « passer » de l’autre côté.

L’homme de 58 ans a publié une légende sincère demandant aux fans d' »envoyer de l’amour » à côté d’un clip de Lois dansant sur Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber.

« Je sais à quel point vous appréciez et AIMEZ Lois, alors je dois vous dire qu’elle a eu un accident vasculaire cérébral », a écrit l’actrice. « Je suis avec elle maintenant, alors célébrons-la et envoyons-lui tant d’amour pendant sa transition (sic). »

Elle a poursuivi: «J’étais tellement en conflit de partager cette nouvelle très très triste avec vous, mais je sais que vous voudriez savoir. ‘

Les amis et les membres de la famille ont rapidement partagé des messages de soutien alors que sa fille Amelia, 20 ans, a commenté: « Je t’aime nana, pour toujours ️‍🔥 »

Delilah Belle Hamlin, 23 ans, a ajouté: « Je n’ai pas de mots. Je t’aime pour toujours nana. FaceTiming vous aujourd’hui et rire puis pleurer avec vous a été l’une des choses les plus difficiles que j’ai eu à faire.

‘Oh non. Je vous envoie à tous de l’amour et 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 », a écrit Kelly Ripa, tandis que le mannequin Cindy Crawford a ajouté: « Envoyer de l’amour et des prières… 🙏 ».

Lois avait déjà subi un accident vasculaire cérébral en 2013, Lisa écrivant en mai 2019: “ Ma mère a eu un accident vasculaire cérébral dévastateur il y a 6 ans et a dû apprendre à marcher et à parler à nouveau pendant des mois de rééducation, elle fait partie des chanceuses.

«Elle n’est plus la même qu’avant, mais elle a tellement surmonté. Nous sommes bénis et si reconnaissants.

Tout au long de la carrière de télé-réalité de sa fille, Lois a fait des apparitions sur RHOBH et Harry Loves Lisa aux côtés de sa fille, son gendre Harry Hamlin et ses petites-filles.

Lisa n’avait pas vu sa mère auparavant depuis près d’un an au milieu de la pandémie de coronavirus avant de se réunir en décembre 2020.

