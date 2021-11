Rhod a été stupéfait par les efforts des bénévoles (Photo: BBC Children in Need)

Rhod Gilbert a parlé de son expérience de tournage de scènes pour son prochain spécial DIY SOS « brutal » pour Children In Need, qui l’a laissé dans des flots de larmes.

Le comédien a remplacé l’animateur régulier Nick Knowles alors que l’équipe de l’émission a travaillé avec des dizaines de bénévoles pour mettre en place une construction unique en son genre pour le St Michael’s Youth Project, qui travaille avec les enfants et les jeunes de Hull et des environs.

Rhod a participé au projet au cours de 10 jours éreintants pour DIY SOS: The Big Build BBC Children in Need Special, avec des commerçants et des bénévoles locaux luttant contre des conditions météorologiques difficiles pour construire une nouvelle aire de jeux et un espace de camping pour une bonne cause .

Cela signifie que plus de 500 enfants et jeunes qui n’ont que peu ou pas accès aux jardins ou aux espaces verts peuvent désormais explorer les grands espaces – et l’expérience « brutale » a laissé Rhod submergé pendant le tournage.

Parler à Metro.co.uk, Rhod a déclaré qu’il trouvait le programme » incroyablement émouvant « , ajoutant: » Je ne sais même pas si nous pouvons comprendre à quel point c’était émouvant dans le film. Je pense que c’est un travail difficile en une heure de communiquer 10 jours d’émotion intense.’

Décrivant la tâche de construire le site comme un « défi presque impossible », Rhod a déclaré: « Ce n’était possible qu’en faisant en sorte que les gens qui étaient prêts à commencer à l’aube… continuent sept jours par semaine sans relâche. »

Le spectacle a vu la création d’un nouveau camping et d’une aire de jeux (Photo: BBC Children in Need)



Rhod a travaillé en étroite collaboration avec le St Michael’s Youth Project (Photo : BBC Children in Need)

«C’était absolument brutal. Juste un épuisement absolu », a ajouté le joueur de 53 ans.

« Je ne pouvais pas croire à quel point ils travaillaient dur », a-t-il déclaré à propos des efforts herculéens de l’équipe DIY SOS et des équipes de travailleurs. «Je savais que ça allait être un défi. Je ne savais pas que ça allait être quelque chose de presque impossible.

Le film voit Rhod rencontrer les personnes impliquées dans la construction, et il a été incroyablement touché d’entendre les histoires et de découvrir ce qui a motivé les individus à aider la cause.

Le site a été transformé en l’espace de 10 jours (Photo : BBC Children in Need)

« Dans le film, nous avons parlé à un gars dont le beau-père était décédé et dont la mère avait reçu un énorme soutien de la communauté », a déclaré Rhod. «Il voulait donner quelque chose en retour et il était encore assez brut et émotif.

« Presque tous avaient une histoire à raconter et une raison pour laquelle ils étaient là. Il s’agissait de redonner, où ils sentaient qu’ils avaient bénéficié d’une certaine manière d’un sens de la communauté auquel je ne m’attendais pas. Cela m’a bouleversé.

Le film est diffusé pendant la saison Children In Need sur BBC One (Photo: BBC Children in Need)

Le moment du programme où les enfants voient pour la première fois le site rénové est un moment d’émotion – un moment qui a ému Rhod et d’autres membres de l’équipe aux larmes.

« Je n’ai dormi que deux heures, mais nous avons fait cette révélation et j’étais à genoux », a déclaré Rhod, discutant du puissant acte final du film.

Plus : Rhod Gilbert



Le spécial DIY SOS est diffusé dans le cadre de la saison 2021 de la BBC Children in Need.

L’appel est fête ses 41 ans avec une multitude de célébrités, des sketchs comiques et le nouveau single de Children in Need.

DIY SOS: The Big Build BBC Children in Need Special diffusé sur BBC One à 21h le mardi 16 novembre.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Enfants dans le besoin 2021 : des épisodes très spéciaux de The Repair Shop et de stars I Can See Your Voice à diffuser



PLUS : Les frais de licence de la BBC « susceptibles d’être gelés pendant deux ans » en raison de l’augmentation du coût de la vie

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();