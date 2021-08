Rhode Island enquête sur un district scolaire pour avoir interdit au public de discuter de la politique antiraciste .

Un district scolaire du Rhode Island interdit l’accès du public aux réunions où des propositions liées à la race sont examinées, ce qui a incité une mère à demander au procureur général de l’État d’intervenir.

Le district scolaire de South Kingstown a engagé Nonviolent Schools RI pour gérer un «club de lecture antiraciste» et fournir une formation aux administrateurs, aux enseignants et aux étudiants et des ateliers pour le surintendant et le comité scolaire.

Mais l’organisation a également été chargée de faciliter 25 réunions hebdomadaires du «BIPOC Advisory Board», créé par le comité scolaire l’été dernier, représentant environ les deux tiers du paiement contractuel. BIPOC signifie noir, indigène et peuple de couleur.

Ces réunions relèvent de l’Open Meetings Act (OMA) de l’État, ont déclaré les avocats de Nicole Solas au bureau du procureur général dans une lettre la semaine dernière remplie d’expositions. Elle est représentée par le Goldwater Institute, basé en Arizona, et le Stephen Hopkins Center for Civil Rights, basé à Rhode Island.

Solas demande à l’AG de forcer le comité scolaire à ouvrir les futures réunions du conseil consultatif et à « mettre de côté » toutes les actions ou recommandations faites par le conseil pendant la clôture de ses réunions.

“Conformément à nos pratiques habituelles, ce bureau a ouvert une enquête sur l’affaire et a reçu des observations des parties”, a déclaré la porte-parole d’AG Kristy dosReis à Just the News dans un e-mail. Il publiera « une conclusion publique à l’issue de son enquête ».

Ni la surintendante par intérim de South Kingstown, Ginamarie Masiello, ni les membres du comité scolaire n’ont répondu aux questions de Just the News lundi.

Solas et le district sont enfermés dans une bataille de plus en plus publique depuis deux mois, depuis qu’elle a rendu public ses efforts pour apprendre “comment les théories critiques de la race et du genre sont intégrées dans les cours, les politiques scolaires et les contrats”.

Privée d’accès au programme et d’une visite de l’école de sa fille ce printemps, Solas a commencé à remplir des tonnes de demandes de documents publics et à publier des documents qu’elle a reçus dans un groupe Facebook privé pour des critiques partageant les mêmes idées. Goldwater a rejoint sa cause le mois dernier parce que le district « échappe[d] une grande partie de ses demandes.

Il a déposé une nouvelle demande de documents publics pour des supports de cours, des courriels et des politiques faisant référence au projet 1619, à Howard Zinn, au racisme systémique, à la théorie critique de la race et aux vulgarisateurs CRT Ibram Kendi et Robin DiAngelo, entre autres termes. La demande visait également toute demande de propositions pour effectuer un « audit de l’équité ».

Bien que la loi de l’État limite les frais au “coût réel raisonnable de la fourniture d’enregistrements électroniques”, le district a estimé que seuls les e-mails coûteraient 74 310 $, sur la base de près de 5 000 heures d’examen et de rédaction. L’institut a déclaré qu’il était toujours en train de décider “s’il fallait chercher à obliger la production des documents que le district a retenus”.

Une « lentille antiraciste et équitable »

La blâmant pour 200 demandes jusqu’en mai, le district a envisagé de poursuivre Solas pour mettre fin à sa folie, ce qui a suscité les critiques de la section de l’ACLU de l’État. Le président du comité scolaire a déclaré au Providence Journal que Solas était soutenu par un «groupe raciste» national, identifié plus tard comme Parents Defending Education, qui est dirigé par deux femmes de couleur.

“Je soupçonne que le département scolaire de South Kingstown est mécontent qu’un parent ait trouvé un moyen d’obliger légalement à répondre à des questions difficiles concernant le CRT et la théorie du genre à l’école publique”, a déclaré Solas en juin.

Le comité scolaire a rejeté le litige lors d’une réunion marathon de quatre heures où Solas a témoigné, selon Legal Insurrection, qui a publié ses revendications initiales. Le président a démissionné du comité quelques semaines plus tard, accusant « les intimidateurs, les élitistes, les calomnies, les mensonges, [and] procès par les réseaux sociaux.

Non seulement le conseil consultatif du BIPOC comprend deux membres votants du comité scolaire, mais ses recommandations ont incité le comité à adopter une politique « antiraciste » qui donne au conseil d’administration une influence sur les décisions d’embauche, ce qui en fait incontestablement un « organisme public », selon à la lettre du 28 juillet au procureur général.

Solas a cherché à rendre publiques les réunions du conseil d’administration à la mi-mai, environ à mi-chemin du contrat de février-août. Elle a demandé au président Robin Wildman pourquoi il voudrait cacher « un travail si important qui ouvre des conversations honnêtes » sur la race.

Wildman, qui a fondé et dirige Nonviolent Schools RI, a déclaré que son groupe est un « vendeur privé » non lié par la loi sur les réunions ouvertes. Elle n’a pas répondu à d’autres messages de Solas contestant sa caractérisation, selon la lettre.

Le conseil “a accepté et bénéficié de milliers de dollars de l’argent des contribuables”, et ses “réunions secrètes du comité ont produit un travail qui figure désormais à l’ordre du jour du comité d’école”, a répondu Solas.

Le dossier cite une interview de mai dans laquelle Wildman a déclaré qu’elle avait proposé un groupe BIPOC au surintendant “qui examinerait les politiques et les pratiques et ferait des recommandations pour créer un district plus inclusif et antiraciste”. Le conseil d’administration s’est réuni chaque semaine depuis septembre, a-t-elle déclaré.

Interrogé sur la plainte, Wildman a déclaré à Just the News dans un e-mail: “Nonviolent Schools RI est payé en tant que fournisseur externe, tout comme la compagnie de bus est un fournisseur.”

Le membre du conseil, Mwangi Gitahi, qui siège également au comité scolaire, a déclaré en avril que le conseil examinait les politiques du district «ligne par ligne dans une optique antiraciste et équitable… de la discipline et de la suspension au coaching et à l’embauche». Gitahi a également mentionné le travail du conseil sur une politique globale de lutte contre le racisme, que son comité scolaire a approuvée le mois suivant.

Le conseil d’administration est clairement un organisme public en vertu du précédent juridique du Rhode Island, selon la lettre. Il cite une décision de la Cour suprême de l’État vieille de 20 ans qui applique l’OMA aux organismes financés par les contribuables dotés d’un pouvoir « conseiller » – et pas seulement à ceux qui rendent des décisions – sur des questions « d’intérêt public important ».

Il indique qu’il est légalement interdit au comité scolaire de nommer un organe consultatif «informel» et aurait dû nommer un sous-comité officiel pour gérer le travail du BIPOC, sous réserve de l’OMA.