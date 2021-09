Rhône présentera une collection de nanoprojets élevée – WWD

Les ateliers occupent une place particulière dans le cœur de Kyle McClure.

Le cofondateur et chef de produit de Rhône a déclaré que son père et son grand-père avaient tous deux ces “espaces sacrés” où ils disparaissaient pour être seuls, bricoler et créer des choses. “J’ai grandi en vénérant ces espaces”, a-t-il déclaré.

Avec cela en toile de fond, McClure a entrepris de reproduire l’idée d’un atelier à Rhône. Il l’a appelé Nanoprojets.

« Chez Rhône, tout est tellement collaboratif et j’avais l’impression de perdre cet espace pour être seul et m’exprimer. » Ainsi, avec la bénédiction de son cofondateur et PDG Nate Checketts, McClure a passé les deux dernières années à rechercher des technologies textiles avancées, à rechercher des tissus et à créer des designs mis à jour qu’il commercialise aujourd’hui. Beaucoup de tissus sont neufs, mais pas tous. Un manteau Mac, par exemple, a-t-il dit, utilise un tissu Ventile développé pour la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale.

McClure a réuni une petite équipe pour travailler avec lui sur la collection de blazers, de pantalons, de chemises boutonnées et de vêtements d’extérieur surélevés qui se vendront à un prix nettement plus élevé que la collection de base de Rhone. Mais McClure pense que les matériaux innovants et les méthodes de production se connecteront avec les clients à la recherche de quelque chose avec une esthétique familière du Rhône mais une approche plus sophistiquée.

La ligne utilise principalement des tissus européens. Avec l’aimable autorisation de Rhône et Aaron Colussi

« Cette collection inaugurale est différente de tout ce que nos concurrents ont lancé », a-t-il déclaré. « Cela ressemble plus à quelque chose que vous verriez d’une marque de créateurs. C’est très haut de gamme et vraiment unique pour cet espace.

D’autres pièces de la première collection incluent un T-shirt carré dans un interlock 100 pour cent de coton provenant du Japon; pantalon en jean dans une silhouette chino classique dans un jacquard à chevrons qui a été teint à l’indigo; un pantalon Enzo plissé avec des ouvertures de jambe à revers, des pattes latérales et une taille haute au dos en tricot chaîne italien teint en pièce ; un blazer en laine lavable et une chemise boutonnée Lynn avec un col et des poignets coupés contrastants et un motif en zigzag. “Lynn était le deuxième prénom de mon grand-père et était l’un des noms qu’il portait”, a déclaré McClure. “Ce style est basé sur le type de chemise que j’imagine qu’il portait pour aller travailler au 30 Rockefeller Center à l’apogée de la télévision et de la radiodiffusion.”

Les prix varient de 98 $ pour les Ts et 198 $ pour le pantalon à 495 $ pour le blazer et 595 $ pour les manteaux Mac.

La collection de lancement est intentionnellement petite, seules 100 à 200 pièces de chacune sont fabriquées, a déclaré McClure. Mais ce n’est que le début. Il a dit que lui et son équipe travaillaient déjà sur des pièces de printemps et d’été pour l’année prochaine.

“Chaque collection sera un peu inattendue et aura un point de vue spécifique”, a-t-il déclaré.

La ligne est plus élevée que la collection de base de la marque. Avec l’aimable autorisation de Rhône et Aaron Colussi

Cette collection sera disponible en exclusivité sur le site e-commerce de Rhône, sa boutique du quartier Flatiron et dans les boutiques Whalebone NYC.

Ce n’est pas le premier produit d’innovation introduit par Rhône. En 2016, la société a lancé GoldFusion, un processus qui infuse des particules d’or dans les tissus les plus performants de la société pour un vêtement plus doux, plus sûr, à séchage plus rapide, plus durable et neutralisant les odeurs.

Rhône a été fondée en 2014 et en 2017. L Catterton a réalisé un investissement important dans la marque, dont le chiffre d’affaires annuel est estimé à environ 50 millions de dollars. Cela faisait suite aux 6,2 millions de dollars collectés auprès d’un groupe comprenant l’ancien dirigeant de NFL Network et ESPN, Steve Bornstein; David Stern, commissaire émérite de la NBA ; personnalité sportive Ryen Russillo; Shane Battier, ancien joueur de la NBA, et M3 Ventures, un fonds d’investissement géré par l’ancien cadre de CAA Martin Dolfi.