RHONY’S Leah McSweeney soutient Tinsley Mortimer après sa séparation

Montrant son soutien! Quand les choses se compliquent, Tinsley Mortimer peut compter sur son ancien Vraies femmes au foyer de New York costar Leah McSweeney être dans son coin.

Suite aux fiançailles rompues de Mortimer Scott Kluth, McSweeney a soutenu son copain en partageant un mème du Sexe et ville film sur Instagram. Le moment en question mettait en vedette Charlotte York (Kristin Davis) en criant: « Je maudis le jour de ta naissance! » chez Big (Chris Noth) après avoir brisé Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) cœur.

«Humeur», la créatrice de 38 ans a sous-titré son message. «#MENARETRASH.»

Elle a par la suite supprimé le hashtag de sa légende et l’a mis à jour pour lire: «J’ai dû supprimer ma corbeille # Parce que les gens essaient de faire supprimer ce message pour discours haineux. MDR. Prouver mon # est très vrai. »

Mortimer, 45 ans, a montré son appréciation pour la Bravolebrity en commentant: «Je t’aime au-delà! Vous êtes un très cher et véritable ami. McSweeney, à son tour, a répondu: «Je t’aime» aux côtés de plusieurs émojis à cœur rouge.

Nous hebdomadaire a confirmé le jeudi 18 mars que Mortimer et Kluth, 40 ans, se sont séparés et ont annulé leurs fiançailles.

« Après quatorze mois de fiançailles, Tinsley et moi avons mis fin à notre relation, et nous vivons de manière indépendante depuis quelques mois », a déclaré l’homme d’affaires dans un communiqué à Nous. «C’était une décision incroyablement difficile, mais je pense que c’est la meilleure pour nous deux. Je me soucierai toujours de Tinsley et je lui souhaite sincèrement bonheur et succès dans tout ce qu’elle fera à l’avenir.

Il a ajouté: «Bien que je sache que cette nouvelle intéressera beaucoup de gens, je demande la confidentialité et la compréhension pendant cette période alors que je continue à travailler pour me remettre émotionnellement de la fin de notre relation.»

L’ancien couple s’est rencontré en février 2017 après Mortimer RHONY costar Carole Radziwill les mettre en place à un rendez-vous aveugle. Bien qu’ils se soient réconciliés peu de temps après la séparation d’octobre, ils se sont à nouveau séparés en juin 2018. Ils ont continué à sortir ensemble avant de se fiancer en novembre 2019.

Juste avant l’annonce des fiançailles, Nous a révélé en exclusivité que Mortimer quittait RHONY déménager à Chicago avec Kluth. À l’époque, un initié a déclaré que Kluth «proposerait bientôt».

Une seconde source proche de la Haute société alun a ajouté: «Elle bouge par amour. C’est une période très heureuse dans sa vie en ce moment et tout le monde est en faveur d’elle et de Scott. Ils ont résolu tous leurs problèmes et ne veulent plus vivre l’un sans l’autre. Elle est très, très heureuse!

Après que Kluth a confirmé leurs fiançailles rompues jeudi, un initié a révélé que le natif de Virginie «a l’impression d’avoir perdu quatre ans de sa vie» sur son ex-fiancé et qu’elle «était à une séance photo» lorsqu’il a actionné les freins.

«Tinsley ne devrait pas se sentir prise au dépourvu quand elle savait que c’était il y a plus de mois», a insisté une autre source. «Peut-être que ça a coulé la semaine dernière, mais Scott ne l’a pas aveuglée. Ils ne se sont pas revus depuis début janvier. Ils n’ont pas passé la Saint-Valentin ensemble. Il vit seul depuis janvier.

